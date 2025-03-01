DIY سياج حديدي مزخرف لإلقاء نظرة فاخرة على ميزانية

يمكن أن تكون المظهر الكلاسيكي لمبارزة من الحديد المطاوع طريقة جميلة لرفع في الهواء الطلق حول منزلك. ومع ذلك ، فإن تثبيت سياج الحديد الحقيقي ، خاصة على أساس مؤقت ، يمكن أن يكون مكلفًا للغاية. مهما كانت احتياجاتك للسياج ، سواء كطريقة لجعل الفناء الخاص بك تبدو وكأنها حديقة إنجليزية جميلة لحفلة أو إنشاء حاوية مقبرة مثالية لزخارف عيد الهالوين في الهواء الطلق ، يمكن أن يكون السياج المؤقت في بعض الأحيان خيارًا أفضل للشيء الحقيقي. لحسن الحظ ، هناك DIY ذكي لسياج حديدي فو الذي يشبه الشيء الحقيقي تمامًا ، ولكن يمكن صنعه بميزانية محدودة.
تستخدم فكرة السياج المصنوع من الحديد المطاوع هذه إطارًا مصنوعًا من الخشب الخفيف والأنابيب PVC ، ويعلوه قطع الرغوة والمعادن الحقيقية. في حين أن معظم المواد ، مثل الخشب ، والأغطية المعدنية ، والأنابيب PVC ، لديها القدرة على التحمل في الهواء الطلق ، فإن أخرى ، مثل الرغوة التي تشكل أعمال الحديد الأرق في الأعلى ، قد تكون أقل دائمة مع مرور الوقت وتحتاج إلى استبدالها. يمكن أن يساعد رش سياجك مع مانع تسرب في الهواء الطلق فوق الطلاء أيضًا في الحفاظ على طول العمر.
إنشاء سياج حديدي فو
قم ببناء الإطار من قطع 8 أقدام من الخشب 1-2 بوصة مقطوعة إلى الحجم المطلوب من لوحة السياج. استخدم بتات الحفر ⅞ بوصة لإنشاء ثقوب كبيرة في كل قطعة خشبية على فترات 8 بوصة. ستعمل هذه الثقوب على ربط أنابيب PVC بوصة بوصة ، والتي يمكنك تأمينها على طول الطول مع مسامير دريوال مدفوعة عبر الخشب والأنبوب. تم تصميم الجزء العلوي من السياج من رغوة لزجة على الوجهين ، والتي يمكنك توصيلها من كل أنبوب من أعلى ، مع تدوين PVC مع نهائيات السياج المعدني الأصلي ، مثل الرمح الحديد الزهر من King Metals ، مع الغراء. يمكنك أيضًا أن تجعلها نفسك تستخدم قطعًا من رغوة الحرف المقطوعة في الأشكال النهائية. بمجرد تجميع لوحة السياج ، قم برسمها بالكامل في طلاء الرش الأسود المسطح لمظهر الحديد الأصلي.
لتركيب لوحات المبارزة في الفناء الخاص بك ، ضع قطعتين من حديد التسليح في الأرض في أي من الطرفين وانزلق أنابيب الأنابيب البلاستيكية ، والتي ستحتفظ بالسياج بشكل آمن. يمكنك أيضًا ربط الأقسام مع روابط zip السوداء للحصول على استقرار إضافي إذا كنت تعيش في مكان ما مع رياح شديدة.
تخصيص زخرفة السياج الحديدي الخاص بك
يمكن تخصيص هذا الاختراق DIY من أجل سدوس الحديد السهل بسهولة لاحتياجاتك في التزيين في الهواء الطلق. يمكن ضبط حجم قطع البناء من حيث مقدار المبارزة التي تحتاجها والارتفاع المطلوب. اصنع سياجًا طويل القامة ودراماتيكي أو سياج أقصر لمنطقة صغيرة أو سرير حديقة. اتركه باللون الأسود أو أضف إلى النهاية الصدأ فو باستخدام اختراق القرفة لإضافة مظهر عتيق. يمكنك أيضًا استخدام أعمدة PVC أوسع في نهاية كل لوحة أو تغيير الارتفاع على طول السياج.
يمكنك صنع الأعمدة الحجرية أو الطوب المزيفة لمرافقة سياجك من أجل زخرفة مقبرة هالوين رخيصة وسهلة ، قم ببناء إطار مربع بسيط من قطعة من الخشب 1-by-2 و 2 قدم من الخشب في شكل عمود ، مثبت مع البراغي. يمكنك تغطية الجزء الخارجي من الإطار مع أوراق من ألواح الطوب أو الألواح الحجرية. يمكنك أيضًا استخدام الخشب الرقائقي والطلاء لإنشاء تأثير حجر فو مع خطوط مرسومة باليد ووسط محكم. مثل السياج نفسه ، هذه الأعمدة خفيفة الوزن ويمكن نقلها بسهولة وتخزينها في غير موسمها. لإضافة الاستقرار والوزن الزائد ، ضع أكياس الرمال داخل القاع.