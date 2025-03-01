DIY سياج حديدي مزخرف لإلقاء نظرة فاخرة على ميزانية

يمكن أن تكون المظهر الكلاسيكي لمبارزة من الحديد المطاوع طريقة جميلة لرفع في الهواء الطلق حول منزلك. ومع ذلك ، فإن تثبيت سياج الحديد الحقيقي ، خاصة على أساس مؤقت ، يمكن أن يكون مكلفًا للغاية. مهما كانت احتياجاتك للسياج ، سواء كطريقة لجعل الفناء الخاص بك تبدو وكأنها حديقة إنجليزية جميلة لحفلة أو إنشاء حاوية مقبرة مثالية لزخارف عيد الهالوين في الهواء الطلق ، يمكن أن يكون السياج المؤقت في بعض الأحيان خيارًا أفضل للشيء الحقيقي. لحسن الحظ ، هناك DIY ذكي لسياج حديدي فو الذي يشبه الشيء الحقيقي تمامًا ، ولكن يمكن صنعه بميزانية محدودة.

تستخدم فكرة السياج المصنوع من الحديد المطاوع هذه إطارًا مصنوعًا من الخشب الخفيف والأنابيب PVC ، ويعلوه قطع الرغوة والمعادن الحقيقية. في حين أن معظم المواد ، مثل الخشب ، والأغطية المعدنية ، والأنابيب PVC ، لديها القدرة على التحمل في الهواء الطلق ، فإن أخرى ، مثل الرغوة التي تشكل أعمال الحديد الأرق في الأعلى ، قد تكون أقل دائمة مع مرور الوقت وتحتاج إلى استبدالها. يمكن أن يساعد رش سياجك مع مانع تسرب في الهواء الطلق فوق الطلاء أيضًا في الحفاظ على طول العمر.