DIY شاشة أنيقة متعددة الفازات في الهواء الطلق مع تعزيز المعكرونة تجمع الأشجار الدولار

لا يجب أن يكلف الديكور الخارجي المميز والرائع ثروة ، ولا يجب أن تكون مشاريع DIY معقدة. إذا كنت تبحث عن قطعة مركزية مثالية لطاولة الطعام الخاصة بك ، فقم برحلة إلى شجرة الدولار المحلية الخاصة بك ، حيث يمكنك في كثير من الأحيان العثور على معكرات Noodle Pool. هذه القطع المضلعة أقصر من المعكرونة في البلياردو وتهدف إلى ربطها ببعضها البعض أو تقع على الغايات. ومع ذلك ، يمكن أن تكون قطع الرغوة هذه هي العناصر المثالية لإنشاء مجموعة لطيفة من المزهريات وقطع الديكور الزهرية DIY الجميلة التي سترفع مساحاتك الخارجية.

هذه المعززات ، التي تكلف حوالي دولار لكل منها ، هي العناصر الرئيسية اللازمة لهذا المشروع ، لكنك ستحتاج أيضًا إلى طلاء رذاذ الحجر المحكم ، والأزهار الاصطناعية ، والعناصر الزخرفية الأخرى لتخصيص مظهر الترتيب الخاص بك. يعد هذا DIY بديلاً رائعًا لقطع الفخار أو السيراميك المماثل الذي قد يتم كسره أو يتضرر في الطقس في الهواء الطلق. كما أنها خفيفة الوزن وسهلة التحرك عند ضبط الجدول أو التنظيف.