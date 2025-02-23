DIY شاشة أنيقة متعددة الفازات في الهواء الطلق مع تعزيز المعكرونة تجمع الأشجار الدولار

لا يجب أن يكلف الديكور الخارجي المميز والرائع ثروة ، ولا يجب أن تكون مشاريع DIY معقدة. إذا كنت تبحث عن قطعة مركزية مثالية لطاولة الطعام الخاصة بك ، فقم برحلة إلى شجرة الدولار المحلية الخاصة بك ، حيث يمكنك في كثير من الأحيان العثور على معكرات Noodle Pool. هذه القطع المضلعة أقصر من المعكرونة في البلياردو وتهدف إلى ربطها ببعضها البعض أو تقع على الغايات. ومع ذلك ، يمكن أن تكون قطع الرغوة هذه هي العناصر المثالية لإنشاء مجموعة لطيفة من المزهريات وقطع الديكور الزهرية DIY الجميلة التي سترفع مساحاتك الخارجية.
هذه المعززات ، التي تكلف حوالي دولار لكل منها ، هي العناصر الرئيسية اللازمة لهذا المشروع ، لكنك ستحتاج أيضًا إلى طلاء رذاذ الحجر المحكم ، والأزهار الاصطناعية ، والعناصر الزخرفية الأخرى لتخصيص مظهر الترتيب الخاص بك. يعد هذا DIY بديلاً رائعًا لقطع الفخار أو السيراميك المماثل الذي قد يتم كسره أو يتضرر في الطقس في الهواء الطلق. كما أنها خفيفة الوزن وسهلة التحرك عند ضبط الجدول أو التنظيف.
كيفية إنشاء قطعة مركزية من معكرات البلياردو
لجعل معززة البركة المعكرونة تبدو وكأنها مزهرية متعددة الحجارة ، ابدأ بطلاء الشعيرية بدقة مع طلاء رذاذ محكم ، مثل طلاء رذاذ الحجر الصدأ ، والذي يأتي في ظلال متعددة وتغيرات مملوءة ، بما في ذلك النغمات المحايدة والألوان الأرضية الغنية. لن يتم تعزيز الملمس المضافة للطلاء إلا من خلال سطح الشعيرية الرغوية ، مما يترك هذه القطع تشبه الفخار الحجري باهظ الثمن.
استخدم غراء الغوريلا أو الغراء الساخن للالتزام بالقطع معًا بعد جفافها. ستتيح لك أضلاع التلاشي التمسك بها بسهولة. لمركز أطول ، قم بلصقها معًا في خط ، ولكن يمكنك أيضًا إنشاء تكوينات صغيرة أو فردية للجداول والأسطح الأصغر ، مثل الثلاثي أو الرباعية من القطع. للحصول على مزهرية أو تجميع أطول على ارتفاعات مختلفة ، قم بتكديس قطع الرغوة فوق بعضها البعض.
تخصيص قطعة الأزهار الخاصة بك
بمجرد أن يجفوا ، أضف أزهار فو والمساحات الخضراء في تجويف كل مزهرية. يمكنك ضبطها في الداخل ، أو إضافة الداخلية الرغوة الأزهار لإبقائها في مكانها مع رفوف من الغراء الساخن. أو أضف حاوية صغيرة أو حاوية بلاستيكية مملوءة بالرمل أو الحصى داخل كل مزهرية لبعض الوزن الزائد لمنع الرياح من الطرق فوق الترتيب الخارجي. يمكنك أيضًا إضافة بعض رغوة الأزهار الخزان مع الماء داخل التجويف لعقد الزهور الحقيقية في قطعةبية مركزية يمكنها استنزاف القاع.
يوفر هذا المشروع العديد من الأفكار لتخصيص ديكور Noodle Centerle Diy Pool ، بما في ذلك العناصر التي يمكنك إضافتها إلى حامليها قبل لصقها معًا. هذه فرصة رائعة لإضافة الديكور أو شريط الخيش أو الخيوط للحصول على لهجة طبيعية. يمكنك أيضًا إضافة عناصر مثل اللمعان الملون لقليل من التألق. بالإضافة إلى الزهور ، ربما حاول إضافة حاملي الشموع. فقط نستله ضوء الشاي في الجزء العلوي من كل فتحة المعكرونة. يمكنك أيضًا إضافة بعض مصابيح السلسلة التي تعمل بالبطارية إلى الزهور أو إدخال بعض مصابيح LED داخل المعكرونة التي تضيء مساحة الترفيه في الهواء الطلق.