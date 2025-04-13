DIY شجرة الدولار DIY للحفاظ على الطيور الطنانة من القتال في مغذياتك

من بين جميع المخلوقات التي يمكن أن تسمم الفناء الخلفي ، فإن الطيور الطنانة هي بلا شك واحدة حيث نتفق: “كلما زادت ، أكثر هدوءًا”. القضية الوحيدة هي أننا على الرغم من أننا نحب المزيد من الطيور الطنانة لإغراق المنطقة ، فإن الطيور نفسها عادة ما تكون متحمسة عن الفكرة. تعمل الطيور الطنانة دائمًا على البقاء والسيطرة على الوجبة التالية. في كثير من الحالات ، يعني ذلك أن تكون إقليميًا بقوة ومكافحة الطيور الأخرى التي قد تحاول التعدي على موارد محدودة. هناك عمومًا عتبة يجب مراعاتها عند تعليق أكثر من وحدة تغذية الطائر الطنان. إذا كنت قصيرًا في المغذيات والمساحة لتعليقها ، فيمكنك تطبيق بعض سحر شجرة الدولار للحفاظ على طيور الطنان الخاصة بك مع الحفاظ على السلام أيضًا.
بالنسبة لهذا DIY ، ستعلق مغذيان بالقرب من بعضهما البعض كخدعة لجذب المزيد من الطيور الطنانة إلى الحديقة ، والحصول على المزيد من المساحة المحدودة. المفتاح لتجنب الصراع هو تعليق حاجز غير شفاف بين الطيور حتى لا يستطيع الطيور رؤية بعضها البعض ، باستخدام لوحات ربط مربعة كبيرة ، ومقاطع رابط معدني أسود ، ونسيج مربع Crafter. Pegboards هي دعامات جامدة. يعمل أحدهم كمظلة أفقية وأفقية لضمان أن الطيور لا تستطيع رؤية كل من المغذيات في وقت واحد من الأعلى ، مع وجود وحدة تغذية معلقة من كل طرف لتحقيق التوازن بينها. بين المغذيات معلقة pegboard أخرى ، هذا واحد يعمل عموديا لتشكيل t مع pegboard الأولى. غطيها في النسيج ، ويصبح كل وحدة تغذية صندوقًا لكبار الشخصيات للطيور للاستمتاع بتناول الطعام الخالي من النزاع.
صنع تغذية الطائر الطنان من شجرة الدولار الخالية من النزاع
اجعل تغذية الطائر الطنان من شجرة الدولار باستخدام مقاطع الموثق لتوصيل نسيج Crafter بمظلة Pegboard وحاجز التغذية. مصنوعة من pegboards من البوليسترين عالية التأثير. من بين المواد البلاستيكية ، الوركين ليست متينة بشكل خاص ضد درجة حرارة الساخنة أو الباردة أو الأشعة فوق البنفسجية للغاية ، وبالتالي فإن الحصول على التغطية الكاملة أمر بالغ الأهمية. نسيج Crafter هو إضافة ممتعة في المطبوعات الممتعة مثل تصاميم الأزهار وأنماط الطوبان. إذا كنت تريد شيئًا أقل قليلاً من المفاتيح ، فيمكنك أيضًا اختيار قماش القنب الأزرق البلاستيكي لأجهزة مقاعد البدلاء مقابل 1.25 دولار. على بعد 4 أقدام و 6 أقدام ، يكون قماش القنب واحدًا كافيًا لتغطية المظلة والفاصل مع غمد مقاوم للماء وتلاشي. بالطبع ، يمكنك أيضًا توفير 1.25 دولار واستخدام هذا كوسيلة ذكية لإعادة عرض قماش القنب القديم الذي لا تحتاجه بعد الآن. الأهم هو أن النسيج هو مقاوم للطقس وعامى ، لذلك لا ترى الطيور بعضها البعض.
Pegboards صغيرة نسبيا بسرعة 8 بوصات فقط وطولها. قد تحتاج إلى الجمع بين لوحين أو أكثر مع العلاقات الغراء والسحاب للحصول على المظلة العلوية كبيرة بما يكفي لعقد المغذيات على مسافة مريحة. وينطبق الشيء نفسه على الحاجز بين المغذيات. بدلاً من ذلك ، تتوفر رفوف الأسلاك القوية بأحجام متفاوتة وتستفيد من كونها خفيفة الوزن. عندما تكون مستعدًا لتعليقه ، يمكنك تشغيل ربطة عنق أو سلسلة من خلال اثنين من الثقوب المركزية لصنع حلقة لوضع خطاف في الهواء الطلق.