DIY شجرة الدولار DIY للحفاظ على الطيور الطنانة من القتال في مغذياتك

من بين جميع المخلوقات التي يمكن أن تسمم الفناء الخلفي ، فإن الطيور الطنانة هي بلا شك واحدة حيث نتفق: “كلما زادت ، أكثر هدوءًا”. القضية الوحيدة هي أننا على الرغم من أننا نحب المزيد من الطيور الطنانة لإغراق المنطقة ، فإن الطيور نفسها عادة ما تكون متحمسة عن الفكرة. تعمل الطيور الطنانة دائمًا على البقاء والسيطرة على الوجبة التالية. في كثير من الحالات ، يعني ذلك أن تكون إقليميًا بقوة ومكافحة الطيور الأخرى التي قد تحاول التعدي على موارد محدودة. هناك عمومًا عتبة يجب مراعاتها عند تعليق أكثر من وحدة تغذية الطائر الطنان. إذا كنت قصيرًا في المغذيات والمساحة لتعليقها ، فيمكنك تطبيق بعض سحر شجرة الدولار للحفاظ على طيور الطنان الخاصة بك مع الحفاظ على السلام أيضًا.

بالنسبة لهذا DIY ، ستعلق مغذيان بالقرب من بعضهما البعض كخدعة لجذب المزيد من الطيور الطنانة إلى الحديقة ، والحصول على المزيد من المساحة المحدودة. المفتاح لتجنب الصراع هو تعليق حاجز غير شفاف بين الطيور حتى لا يستطيع الطيور رؤية بعضها البعض ، باستخدام لوحات ربط مربعة كبيرة ، ومقاطع رابط معدني أسود ، ونسيج مربع Crafter. Pegboards هي دعامات جامدة. يعمل أحدهم كمظلة أفقية وأفقية لضمان أن الطيور لا تستطيع رؤية كل من المغذيات في وقت واحد من الأعلى ، مع وجود وحدة تغذية معلقة من كل طرف لتحقيق التوازن بينها. بين المغذيات معلقة pegboard أخرى ، هذا واحد يعمل عموديا لتشكيل t مع pegboard الأولى. غطيها في النسيج ، ويصبح كل وحدة تغذية صندوقًا لكبار الشخصيات للطيور للاستمتاع بتناول الطعام الخالي من النزاع.