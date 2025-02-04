DIY طاولة جانبية متطورة مع بضعة عناصر فقط من ايكيا

ايكيا مليئة بالأثاث والديكور البسيط ولكن الجودة ، مما يجعلها سماء ديي. على ما يبدو ، هناك اختراقات IKEA التي لا نهاية لها وجدنا على Tiktok و YouTube ، والتي يمكن أن تساعدك على رفع مستوى كل جزء من منزلك تقريبًا ، حتى لو كنت على ميزانية محدودة للغاية. وكما رأى Diyers مرارًا وتكرارًا ، هناك المئات من الطرق المختلفة لإعادة عرض لوحة تقطيع خشبية إلى أثاث أنيق. بالنسبة إلى هذا الاختراق DIY ، استخدم لوح تقطيع خشبي Såpörtmal وأربعة Trivets Lämplig ، شائع الاستخدام كرفوف تبريد ، لإنشاء طاولة جانبية أنيقة في أي وقت من الأوقات على الإطلاق.

تعد الطاولات الجانبية عنصرًا رائعًا في التصميم لإحضار القليل من التوهج إلى غرفة أو غرفة نوم مع توفير مساحة مريحة طاولة للاحتفاظ بالمشروبات والكتب والزهور والمزيد. مجرد زيارة سريعة لمتجر الأثاث ستكشف عن بعض الاتجاهات الحديثة في ديكور المائدة الجانبية – والآن ، فإن الطاولات الجانبية النحيفة والخشبية هي كلها الغضب. الشريط الرأسي من الأعمدة المعدنية على جانبي الجدول هو اتجاه آخر في الصناعة ، والتي يتم نسخها من خلال Trivets الفولاذ المقاوم للصدأ. على الرغم من أنه يمكنك الحصول على طاولة جانبية مصممة بشكل مماثل لما يصل إلى 400 دولار من تجار التجزئة المتطورة ، إلا أن المستهلك الذكي يمكنه DIY على طاولة غرفة المعيشة الضيقة الخاصة بك مع هذه العناصر من IKEA مقابل حوالي 50 دولارًا.