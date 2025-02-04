DIY طاولة جانبية متطورة مع بضعة عناصر فقط من ايكيا

ايكيا مليئة بالأثاث والديكور البسيط ولكن الجودة ، مما يجعلها سماء ديي. على ما يبدو ، هناك اختراقات IKEA التي لا نهاية لها وجدنا على Tiktok و YouTube ، والتي يمكن أن تساعدك على رفع مستوى كل جزء من منزلك تقريبًا ، حتى لو كنت على ميزانية محدودة للغاية. وكما رأى Diyers مرارًا وتكرارًا ، هناك المئات من الطرق المختلفة لإعادة عرض لوحة تقطيع خشبية إلى أثاث أنيق. بالنسبة إلى هذا الاختراق DIY ، استخدم لوح تقطيع خشبي Såpörtmal وأربعة Trivets Lämplig ، شائع الاستخدام كرفوف تبريد ، لإنشاء طاولة جانبية أنيقة في أي وقت من الأوقات على الإطلاق.
تعد الطاولات الجانبية عنصرًا رائعًا في التصميم لإحضار القليل من التوهج إلى غرفة أو غرفة نوم مع توفير مساحة مريحة طاولة للاحتفاظ بالمشروبات والكتب والزهور والمزيد. مجرد زيارة سريعة لمتجر الأثاث ستكشف عن بعض الاتجاهات الحديثة في ديكور المائدة الجانبية – والآن ، فإن الطاولات الجانبية النحيفة والخشبية هي كلها الغضب. الشريط الرأسي من الأعمدة المعدنية على جانبي الجدول هو اتجاه آخر في الصناعة ، والتي يتم نسخها من خلال Trivets الفولاذ المقاوم للصدأ. على الرغم من أنه يمكنك الحصول على طاولة جانبية مصممة بشكل مماثل لما يصل إلى 400 دولار من تجار التجزئة المتطورة ، إلا أن المستهلك الذكي يمكنه DIY على طاولة غرفة المعيشة الضيقة الخاصة بك مع هذه العناصر من IKEA مقابل حوالي 50 دولارًا.
كيف تجعل طاولة جانبك
https://www.youtube.com/watch؟v=mpsxjdpfaiw
بالنسبة لهذا المشروع ، ستستخدم لوحة التقطيع Ikea Såpörtmal حيث تثير الطاولة و Lämplig كساقين من الجدول. تتميز لوحة تقطيع Såpörtmal أيضًا بخطوط هندسية منحوتة في الخشب على جانب واحد ، مما يجعل منتجك النهائي يبدو أكثر ارتفاعًا وأنيقًا إذا اخترت أن تواجه هذا الجانب في نسختك الخاصة من الحرفة. إذا كنت تفضل سطح طاولة ناعم ، فما عليك سوى قلب اللوحة حتى تواجه الخطوط لأسفل.
لإنشاء الجدول ، ابدأ بتوسيط Trivets الأربعة على كل جانب من جوانب لوحة التقطيع ، باستخدام قلم رصاص للاحتفال في أخدود العصير حيث يجب أن يتصل كل منهم عن الساقين بلوحة التقطيع. يساعد استخدام هذا الأخدود لمحاذاة الساقين على ضمان أن تكون خطوطك مستقيمة وتقليل كمية الخشب التي تحتاجها للحفر. ثم ، حفر ثقوب في تلك النقاط الدقيقة. تطابق بتات الحفر مع حجم متحدث Lämplig بحيث يكون نوبة دافئة ؛ يجب أن تكون الثقوب كبيرة بما يكفي للضغط على لوح التقطيع على كل ما تم التحدث به ولكن ليس كبيرًا لدرجة أنه ينزلق بسهولة شديدة. قم بتهدئة المناطق المحيطة بالثقوب مع ورق الصنفرة ، وقم بتطبيق وصمة عار أو تلميع إذا كنت ترغب في ذلك. من هناك ، حرك المتحدث في مكانه بحيث تقع اللوحة على تدفق ضد قضبان الدعم الأفقي. إذا لزم الأمر ، استخدم مطرقة مطاطية للعمل كل شيء بحزم في مكانه.
تخصيص طاولتك الجانبية
امنح طاولة جانبك بعض التوهج الشخصي الإضافي عن طريق إضافة التخزين تحتها. طريقة واحدة للقيام بذلك هي تخطي trivet الرابعة ، وبدلاً من ذلك ، الحفاظ على جانب واحد من الجدول مفتوحًا. الاستيلاء على Såpörtmal ثانية ، وقم بالاحتفال بنفس الثقوب مثل الطاولة ، ولكن فقط حفر هذه ¾ من الطريق عبر السطح. أدخل المتحدث السفلي من Lämplig في القرار. إذا كان الأمر غير مستقر ، فأضف مادة لاصقة من الخشب إلى المعدن ، مثل الغراء الخشبي الزيتي عالي القوة ، إلى كل تقويم. مع هذا التغيير ، تحصل على رف ثانٍ تحت الطاولة يوفر أيضًا دعمًا إضافيًا للحفاظ على جميع الأرجل في مكانها بشكل آمن.
إذا كنت ترغب في الالتزام بالمشروع الأساسي ولكن لا تعتقد أن الفولاذ المقاوم للصدأ المكشوف سيبدو جيدًا في منزلك ، فقم بتخصيص طاولتك عن طريق تغيير لون Trivets. قد تتناسب ظلال مثل الذهب أو البرونز أو الأسود في منزلك بسلاسة. فقط تأكد من استخدام الطلاء التمهيدي والرش المصمم للتمسك بالأسطح المعدنية. يمكنك أيضًا تطبيق وصمة عار داكنة على لوح التقطيع إذا كان خشب الزان الخفيف ليس شيئًا.
وبالمثل ، إذا لم يكن Såpörtmal مناسبًا للغاية مع جماليتك أو كنت تريد طاولة مختلفة الحجم ، فقم بالتسوق حول ألواح القطع الخشبية الأخرى طالما طولها 11 بوصة على الأقل على كل جانب لتناسب طول ثلاثية – يعد Aptitlig Butcher Block ولوحة تقطيع الخيزران Lämplig من خيارات ممتازة وبأسعار معقولة أخرى أكبر قليلاً ولديها أخدود عصير مفيد.