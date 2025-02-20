DIY ظل تعتيم مخصص جميل في الواقع

إذا كنت من النوع النائم الذي يرمي ويحول الضوء الدقيق الذي يضرب عينيك ، فقد ترغب في التفكير في تثبيت ظل أسطوانة تعتيم في غرفة نومك. تعتبر هذه الظلال مثالية أيضًا للغرف التي تشاهد فيها التلفزيون أو تعمل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لأنها ستبقي شاشاتك خالية من الوهج. على الرغم من أنها وظيفية بشكل لا يصدق ، إلا أن العيب الوحيد في ظلال تعتيم هو أن معظمهم يميلون إلى أن يكونوا عاديين تمامًا – أو حتى إلى حد ما من Eyesore. إذا كنت شخصًا يقدر جمالية أكثر ارتفاعًا ، فقد تفكر في رسم ظلالك الأسطورية. بدلاً من ذلك ، يمكنك DIY ظلال تعتيم الخاصة بك عن طريق ربط النسيج أو الخلفية الجميلة به.
من خلال صنع ظلال مخصصة ، يمكنك أيضًا تخصيصه لتتناسب مع عناصر معينة من غرفتك. على سبيل المثال ، إذا كانت خلفية الجدران الرياضية الخاصة بك ، فيمكنك إرفاقها بظلال التعتيم لإلقاء نظرة سلسة. من ناحية أخرى ، إذا كنت ترغب في تقديم ظلال التعتيم الخاصة بك ، فقد تفكر في إرفاق نسيج غامق له أو يرسمها في لون جديد نابض بالحياة. أيا كان ما تقرره ، فهناك عدة طرق سهلة يمكنك تحويل ظل تعتيم ممل إلى معالجة نافذة أنيقة لمساحتك.
اختيار أفضل نوع من الظل الأسطوانة وخيار التثبيت
قبل تخصيص ظلانك التعتيم ، قرر ما إذا كنت تريد ظلًا قياسيًا أو عكسيًا. على الظل القياسي ، تتدحرج المادة من ظهر الأنبوب. على العكس ، على ظل عكسي ، تتدحرج المادة من مقدمة الأنبوب. على الرغم من أنه قد يبدو اختلافًا صغيرًا ، على الظل القياسي ، فإن المادة أقرب إلى نافذتك ، وتمنع المزيد من الضوء. كما أنه لا يبرز بعيدًا ، مما يتيح لك وضعه مع علاجات أخرى. من ناحية أخرى ، فإن الظل العكسي سيؤدي إلى مظهر أنظف ويعمل بشكل أفضل مع النوافذ التي تحتوي على السواعد أو المقابض التي تلتصق.
لإنشاء أي من أنواع الظل ، ستحتاج أولاً إلى قياس عرض وارتفاع نافذتك. بعد ذلك ، ستحتاج إلى تحديد ما إذا كنت ترغب في تركيب ظلالك من داخل النافذة أو في الخارج. سيؤثر ذلك على مدى عرض قضيبك ونسيجك ، لذا تأكد من حساب ذلك عند تحديد حجم قضيب تحتاجه. بالنسبة لجبل من الداخل ، ستعمل هذه الأقواس داخل Mount Brackets بشكل جيد ، في حين أن أقواس Mount Outside Kowibcl هذه مثالية لجبل خارجي. بمجرد أن تحدد كيف تريد تثبيته ومدى عرض قضيبك ، يمكنك إما شراء ظل أسطوانة تعتيم موجود مثل هذا الظل الأساسي الذي تمزقه من Walmart وتخصيصه ، أو يمكنك استخدام ملف Kit لإنشاء ظلالك الأسطورية من نقطة الصفر (سيتعين عليك قطع القضيب إلى الحجم إذا ذهبت مع هذا الخيار).
رفع ظل تعتيم بالنسيج أو الخلفية أو الطلاء
لتخصيص الظل الموجود ، قم بإلغاء قماش تعتيم من القضيب. إذا كنت ترغب في الطلاء أو الاستقرار النسيج ، فاستخدم الطلاء الذي يجف إلى النهاية المرنة مثل الطلاء فينيل أو النسيج. لتغطية الظل مع خلفية ، قطع قطعة بنفس حجم نسيج التعتيم الخاص بك. اتبع تقنية مماثلة إذا كنت تريد تغطيتها بالنسيج ، ولكن أضف بوصتين إلى العرض و 2 بوصة إلى أسفل. قم بطي الحواف الخام بمقدار 1 بوصة على كل جانب وخياطة (أو غراء) تنحنح. رش نسيج التعتيم مع لاصق واربط النسيج أو الخلفية في الأعلى. اعمل في أقسام صغيرة وسلسها كما تذهب. قم بطي فوق 2 بوصة من القماش في الأسفل وخياطة ، تاركًا المركز المجوف حتى تتمكن من إدراج وذيل بلاستيكي أو خشبي لإعطاء النسيج بعض الوزن. أخيرًا ، لف النسيج على القضيب في اتجاه عكسي أو قياسي.
هناك العديد من الطرق لجعل معاملة النوافذ الصديقة للميزانية هذه تبدو أكثر راقية. يمكنك إرفاق تقليم هامش على طول الحافة السفلية من الظل ، أو إضافة تفاصيل الحدود مع الشريط حول الجانبين والأسفل. أحب التفاصيل الأسقلوب؟ أضف تقليم الدانتيل مع حافة الأسقلوب على طول القاع. لتسهيل (وأجمل) رفع وخفض الظل ، قم بقص سحب الظل المزخرف مثل هذا الظل دكتوراه في حلقة Maine Snap-on Metal Ring إلى المركز السفلي. تريد إخفاء قضيب الأسطوانة في الأعلى؟ شنق الذروة في نسيج مطابق أو تنسيق.