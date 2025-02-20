DIY ظل تعتيم مخصص جميل في الواقع

إذا كنت من النوع النائم الذي يرمي ويحول الضوء الدقيق الذي يضرب عينيك ، فقد ترغب في التفكير في تثبيت ظل أسطوانة تعتيم في غرفة نومك. تعتبر هذه الظلال مثالية أيضًا للغرف التي تشاهد فيها التلفزيون أو تعمل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لأنها ستبقي شاشاتك خالية من الوهج. على الرغم من أنها وظيفية بشكل لا يصدق ، إلا أن العيب الوحيد في ظلال تعتيم هو أن معظمهم يميلون إلى أن يكونوا عاديين تمامًا – أو حتى إلى حد ما من Eyesore. إذا كنت شخصًا يقدر جمالية أكثر ارتفاعًا ، فقد تفكر في رسم ظلالك الأسطورية. بدلاً من ذلك ، يمكنك DIY ظلال تعتيم الخاصة بك عن طريق ربط النسيج أو الخلفية الجميلة به.

من خلال صنع ظلال مخصصة ، يمكنك أيضًا تخصيصه لتتناسب مع عناصر معينة من غرفتك. على سبيل المثال ، إذا كانت خلفية الجدران الرياضية الخاصة بك ، فيمكنك إرفاقها بظلال التعتيم لإلقاء نظرة سلسة. من ناحية أخرى ، إذا كنت ترغب في تقديم ظلال التعتيم الخاصة بك ، فقد تفكر في إرفاق نسيج غامق له أو يرسمها في لون جديد نابض بالحياة. أيا كان ما تقرره ، فهناك عدة طرق سهلة يمكنك تحويل ظل تعتيم ممل إلى معالجة نافذة أنيقة لمساحتك.