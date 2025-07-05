DIY قفص الطماطم بمساعدة سياج الأسلاك القديمة

في حين أن هناك العديد من الطرق لدعم نباتات الطماطم الخاصة بك عند نموها ، إلا أن أقفاص الطماطم لها بعض الفوائد الرائعة للنباتات. عند زراعة الطماطم في قفص ، لا يتعين عليك تقليم أو تدريب المصنع. بالإضافة إلى ذلك ، يفرض قفص الطماطم نبات الطماطم الخاص بك على النمو بكثافة ، مما يساعد على الوقاية من الشمس. يمكن أن تكون قفص الطماطم غير مكلفة مثل حوالي 5 دولارات ، ولكن بعض الخيارات أكثر ثباتًا. على الرغم من طبيعتها بأسعار معقولة ، هناك بعض الأسباب الصحيحة لإنشاء قفص الطماطم الخاص بك. أولاً ، يمنحك إصدار DIY الفرصة لتخصيص حجم وشكل القفص بشكل كامل لاستيعاب مصنعك الفردي بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك مساعدة البيئة من خلال إعادة استخدام المواد بدلاً من شراء المواد الجديدة. على سبيل المثال ، يمكنك إعادة استخدام سياج الأسلاك القديمة التي لديك على الممتلكات الخاصة بك أو أن تحصل عليها من شخص آخر لإبعادها عن مكب النفايات.

إذا كنت ترغب في إنشاء قفص طماطم DIY الخاص بك باستخدام سياج الأسلاك القديمة ، فإن العملية بسيطة إلى حد ما. ستحتاج إلى اتخاذ بعض احتياطات السلامة المناسبة ، خاصة إذا كان السلك القديم لديه أي صدأ أو حواف حادة عليه. تجد نفسك بعض المبارزة الأسلاك القديمة ، والتي يجب أن تكون سهلة ، مع الأخذ في الاعتبار أنها واحدة من أفكار المبارزة الشائعة بأسعار معقولة لإحاطة ساحة. إذا لم يكن لديك أي ، اسأل الأصدقاء والجيران أو تحقق من مجموعات Facebook المحلية. بعد ذلك ، اجمع بعض الإمدادات مثل القفازات ، القطع الترباس أو الأسلاك ، كماشة ، وأدوات القياس. نظرًا لأن سياج الأسلاك قوي ، فلن تحتاج إلى حصص خشبية أو خيارات دعم إضافية مثلك عند استخدام مواد أكثر مرونة مثل سلك الدجاج.