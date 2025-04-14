DIY مزهرية إبداعية للزهور فو باستخدام عنصر غير متوقع

هل لديك مجموعة كبيرة من الكتب القديمة تجلس حول جمع الغبار؟ قد يكون من المغري التمسك بكل كتاب قرأته (أو ترغب في إيجاد وقت للقراءة في المستقبل) ، حتى الصفحات ذات الصفحات التالفة ، ولكن هذه تذكرة في اتجاه واحد لتشعر بالفوضى. ومع ذلك ، ليس عليك أن تنفصل عن كتبك المفضلة إذا كنت على استعداد للإبداع وتحويلها إلى ديكور المنزل. يمكنك استخدام صفحات الكتب القديمة الخاصة بك لإنشاء مزهرية DIY مثالية لعرض الزهور المزيفة: استخدم سكين فائدة لقطع النمط والغراء الحرفي للاحتفاظ به معًا.
قبل الغوص في مشروع مزهرية DIY هذا كوسيلة لإعادة عرض الكتب القديمة التي ربما لم تعد تقرأها ، ستحتاج إلى التأكد من أن لديك بعض الأدوات المتوفرة. على الرغم من أن أهم مادة لهذا الاختراق هي كتاب قديم لكل مزهرية تخطط لصنعها ، ستحتاج أيضًا إلى الحصول على شفرة حادة للغاية لقطع الصفحات. يعد Knife Utility Sknife WorkPro Premium خيارًا رائعًا يحتوي على شفرة قابلة للسحب للسلامة. ستحتاج أيضًا إلى الحصول على قطعة من الورق المقوى أو الورق لاستخدامها كقالب ، وبعض الغراء الحرفي الشاق في متناول اليد ، مثل الغراء الحرفي الدقيق للفن ، وبعض المشابك للمساعدة في الالتصاق إذا رغبت في ذلك.
كيفية إنشاء مزهرية من صفحات الكتب القديمة
تتمثل الخطوة الأولى لمشروع مزهرية DIY في تحديد الكتب التي تتنفس حياة جديدة للديكور المنزلي غريب الأطوار (ستحتاج إلى كتاب واحد لكل مزهرية). احصل على قطعة كبيرة من الورق المقوى وقم بتقطيعها لتتناسب مع حجم الكتاب. بمجرد تركيبه ، قم برسم قالب نصف للتصميم والشكل الذي ترغب في عرضه. الآن يأتي جزء التفكيك! ابدأ بإزالة الغطاء الأمامي والخلفي من الكتاب. استخدم قالب الورق المقوى كدليل وقطع من خلال طبقات من الصفحات حتى تكون كل قطعة من الورق في الشكل المطلوب.
الجزء اللاصق من مزهرية DIY هذا هو ما يأخذ أطول ، لكنه الأكثر أهمية بالنسبة للهيكل بأكمله أن يقف طويل القامة والبقاء معًا. قم بتطبيق الغراء المفضل لديك على الصفحات الأمامية والخلفية للكتاب ، وكذلك العمود الفقري. اضغط على الصفحات الأمامية والخلفية معًا بحزم واتركها تجف تمامًا قبل الاستخدام. قد يكون من المفيد استخدام منتج مثل مشابك الربيع الثقيلة في Equiptz للحفاظ على أمان الأشياء بينما يعمل المادة اللاصقة سحرها. بعد الانتظار لمدة 24 ساعة على الأقل ، يمكنك إعداد زهورك المزيفة بين الصفحات القريبة من العمود الفقري للكتاب ، مما يخلق مظهر مزهرية حقيقية دون الحاجة إلى الماء أو الحفاظ على أي مساحات خضراء.
طرق سهلة لتخصيص مزهرية الزهرة الجديدة
إذا لم يكن قطع الغلاف من كتبك القديمة وكأنه شيء ترغب في القيام به ، فلا تزال هناك طرق لإنشاء مزهرية زهرة DIY مع الصفحات. أحد الخيارات لإنشاء مزهرية زهرة فو الخاصة بك هو طي صفحات كتاب لإنشاء جيوب صغيرة حيث يمكن للزهور الجلوس. لحسن الحظ ، في هذا المشروع ، ستحتاج إلى جميع الأدوات نفسها كما هو الحال مع المشروع الذي يزيل الأغطية الأمامية والخلفية. بدلاً من ذلك ، ستقوم بقطع الصفحات الداخلية إلى نصف الحجم حتى تتمكن من طيها بنمط يخلق المزهرية. في حين أن هذا لا يزال يفكك الجزء الداخلي من الكتاب ، فإن الأغطية الأمامية والخلفية ستبقى في حالة جيدة.
بمجرد تجميع مزهرية جديدة ، اختر المساحات الخضراء المفضلة لديك ووضعها على الشاشة. إذا كان لديك المزيد من الكتب للعمل معها ولكن تريد تجربة شيء جديد ، ففكر في صنع خلفية مخصصة باستخدام صفحات الكتب القديمة لتكملة المساحة بترتيب الأزهار المزهرية والزهرية. ما زلت ترغب في تقديم مزهرية لأزهار فو ولكنك غير مستعدة للتخلي عن كتبك؟ يمكنك استخدام الورق الشاق الذي تطويه في نمط لإنشاء الهيكل. من السهل تحقيقه مع القليل من الممارسة ، ومشروع رائع للحرفيين المبتدئين.