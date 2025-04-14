DIY مزهرية إبداعية للزهور فو باستخدام عنصر غير متوقع

هل لديك مجموعة كبيرة من الكتب القديمة تجلس حول جمع الغبار؟ قد يكون من المغري التمسك بكل كتاب قرأته (أو ترغب في إيجاد وقت للقراءة في المستقبل) ، حتى الصفحات ذات الصفحات التالفة ، ولكن هذه تذكرة في اتجاه واحد لتشعر بالفوضى. ومع ذلك ، ليس عليك أن تنفصل عن كتبك المفضلة إذا كنت على استعداد للإبداع وتحويلها إلى ديكور المنزل. يمكنك استخدام صفحات الكتب القديمة الخاصة بك لإنشاء مزهرية DIY مثالية لعرض الزهور المزيفة: استخدم سكين فائدة لقطع النمط والغراء الحرفي للاحتفاظ به معًا.

قبل الغوص في مشروع مزهرية DIY هذا كوسيلة لإعادة عرض الكتب القديمة التي ربما لم تعد تقرأها ، ستحتاج إلى التأكد من أن لديك بعض الأدوات المتوفرة. على الرغم من أن أهم مادة لهذا الاختراق هي كتاب قديم لكل مزهرية تخطط لصنعها ، ستحتاج أيضًا إلى الحصول على شفرة حادة للغاية لقطع الصفحات. يعد Knife Utility Sknife WorkPro Premium خيارًا رائعًا يحتوي على شفرة قابلة للسحب للسلامة. ستحتاج أيضًا إلى الحصول على قطعة من الورق المقوى أو الورق لاستخدامها كقالب ، وبعض الغراء الحرفي الشاق في متناول اليد ، مثل الغراء الحرفي الدقيق للفن ، وبعض المشابك للمساعدة في الالتصاق إذا رغبت في ذلك.