DIY مصباح طاولة ورقي سيقسم الجميع بأنه مصمم

تعمل الإضاءة على ضبط الحالة المزاجية في كل غرفة، وتعد الفوانيس الورقية بالتأكيد وسيلة ساحرة لإضافة الضوء إلى منزلك. على عكس الأضواء العلوية القاسية، تنبعث المصابيح الورقية من وهج ناعم ودافئ يضيف المزيد من الحيوية إلى مساحتك. وبدلاً من الذهاب إلى متجر أثاث لشراء واحدة، يمكنك إنشاء مصباح طاولة ورقي خاص بك باستخدام بضع أوراق كبيرة من الورق وقدرتك الفطرية على طيها. يمكنك، بتكلفة بسيطة أو بدون تكلفة، امتلاك قطعة أثاث يمكنها إضاءة الغرفة وإثارة محادثة جديدة.

تأتي المصابيح الورقية في العديد من الأشكال والأنماط، مثل الطيات الدائرية والأكورديون الكلاسيكي على شكل حرف Z. شارك أحد منشئي المحتوى، والذي يستخدم REISSUED على YouTube، عرضه الخاص لمصباح ورقي مستوحى من تشوشين، أو الفانوس الياباني التقليدي. في حين أن هذه الفوانيس مصنوعة عادةً من ورق واشي وإطارات من الخيزران، فإن هذا البرنامج التعليمي يستخدم ورقًا قياسيًا وأكثر سمكًا ويتبع أسلوبًا شائعًا يتضمن مزيجًا من طيات الأكورديون والطيات الماسية.

لإضفاء طابع مريح على منزلك بمجرد الإضاءة، ابدأ بثلاث أوراق من الورق مقاس 12 × 18 بوصة؛ ستشكل هذه ثلاث لوحات تلتف حول معظم المصابيح الكهربائية مع ترك مساحة كافية في الظل. ستحتاج أيضًا إلى مادة لاصقة وإبرة وخيط ومصباح LED ومحلول البوراكس لجعل هذا المشروع مقاومًا للحريق.