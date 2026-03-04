DIY مصباح طاولة ورقي سيقسم الجميع بأنه مصمم

تعمل الإضاءة على ضبط الحالة المزاجية في كل غرفة، وتعد الفوانيس الورقية بالتأكيد وسيلة ساحرة لإضافة الضوء إلى منزلك. على عكس الأضواء العلوية القاسية، تنبعث المصابيح الورقية من وهج ناعم ودافئ يضيف المزيد من الحيوية إلى مساحتك. وبدلاً من الذهاب إلى متجر أثاث لشراء واحدة، يمكنك إنشاء مصباح طاولة ورقي خاص بك باستخدام بضع أوراق كبيرة من الورق وقدرتك الفطرية على طيها. يمكنك، بتكلفة بسيطة أو بدون تكلفة، امتلاك قطعة أثاث يمكنها إضاءة الغرفة وإثارة محادثة جديدة.
تأتي المصابيح الورقية في العديد من الأشكال والأنماط، مثل الطيات الدائرية والأكورديون الكلاسيكي على شكل حرف Z. شارك أحد منشئي المحتوى، والذي يستخدم REISSUED على YouTube، عرضه الخاص لمصباح ورقي مستوحى من تشوشين، أو الفانوس الياباني التقليدي. في حين أن هذه الفوانيس مصنوعة عادةً من ورق واشي وإطارات من الخيزران، فإن هذا البرنامج التعليمي يستخدم ورقًا قياسيًا وأكثر سمكًا ويتبع أسلوبًا شائعًا يتضمن مزيجًا من طيات الأكورديون والطيات الماسية.
لإضفاء طابع مريح على منزلك بمجرد الإضاءة، ابدأ بثلاث أوراق من الورق مقاس 12 × 18 بوصة؛ ستشكل هذه ثلاث لوحات تلتف حول معظم المصابيح الكهربائية مع ترك مساحة كافية في الظل. ستحتاج أيضًا إلى مادة لاصقة وإبرة وخيط ومصباح LED ومحلول البوراكس لجعل هذا المشروع مقاومًا للحريق.
كيفية صنع مصباح طاولة ورقي مصمم بنفسك
ضع الورقة الأولى على سطح مستوٍ ثم قم بطيها من المنتصف بالطول. بعد ذلك، قم بتشكيل نمط الأكورديون عن طريق طي الورقة إلى أثلاث متساوية، ثم طي كل ثلث إلى نصفين. تحافظ هذه الطريقة على تساوي النمط قدر الإمكان ويجب أن تؤدي إلى طيات بعرض بوصة واحدة تقريبًا. لعمل الطيات الماسية، ابدأ بطي مثلث صغير قطريًا في إحدى الزوايا، مع محاذاة حافته مع أول طية أكورديون عمودية. من الآن فصاعدًا، قم بتجعد المثلث الذي يبلغ طوله طيتين أكورديون – مع التأكد من أن التجعد القطري يبلغ ارتفاعه أيضًا طيتين فقط – على طول الطريق. كرر العملية في الاتجاه الآخر لإنشاء شكل الماس. تأكد من إنهاء نمط الماس على كلا الطرفين بثنية أخيرة. كرر هذه العملية على الطرف الآخر من الورقة.
تأكد من طي كل لوحة من الألواح الثلاثة بشكل صحيح، ثم قم بتجميع غطاء المصباح الورقي عن طريق لصق شريط من الورق بعرض ربع بوصة بين كل طرف من طرفي اللوحة. بمجرد تأمينها، استخدم إبرة ثقيلة وخيط خياطة اللحف لغرز المثلثات الداخلية معًا، وربط الحواف العلوية والسفلية في شكل أسطواني. احرص على عدم ربط الشكل بإحكام شديد، وتأكد من وجود مساحة كافية لوضع المصباح في الداخل.
وأخيرًا، لحماية منزلك من الحرائق، قم بمقاومة مصباح الطاولة الورقي الخاص بك عن طريق رشه بطبقة من محلول البوراكس. معطف خفيف ولكن بالتساوي لمنع مخاطر الحريق في المستقبل مع الحفاظ على المواد الورقية من التفكك. اتركه حتى يجف تمامًا قبل تثبيت غطاء مصباح الطاولة الورقية فوق المصباح الكهربائي.