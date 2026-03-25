DIY مظلة وظيفية وأنيقة تبرز من شجرة الدولار

إذا واجهت صعوبة في العثور على مظلتك بمجرد بدء هطول المطر، فأنت تعلم أنه من الجيد أن يكون لديك مكان محدد للاحتفاظ بها. من المحتمل أن الناس قد وضعوا المظلات في غير مكانها منذ أن تم تطويرها لأول مرة منذ أكثر من 4000 عام في منطقة بلاد ما بين النهرين. سواء كنت تستخدم مظلتك لإبعاد المطر عن رأسك أو لتظليل نفسك، مثل المصريين القدماء أو العصر الفيكتوري مؤخرًا، فمن الأفضل أن يكون لديك حامل مظلة. نظرًا لشكل المظلات، يقوم الناس عمومًا بتخزينها في حاويات طويلة وضيقة. عندما تحضر معك مظلة مبللة، يمكنك فقط وضعها في الحامل ولا داعي للقلق بشأن سقوط الماء في كل مكان. هذه الحوامل غير مكلفة نسبيًا، في حين أن حاملات المظلات القديمة ذات قيمة كبيرة. يمكنك أيضًا تخزين المظلات في زوج من أحذية المطر القديمة مجانًا، ولكن إذا كنت تستمتع بالمشاريع الحرفية، نقترح عليك صنع مظلات خاصة بك باستخدام اكتشافات Dollar Tree.

وبصرف النظر عن القدرة على تحمل التكاليف، فإن هذا المشروع لا يتطلب سوى القليل من الوقت لإكماله. كل ما تحتاجه هو المواد المناسبة التي يمكنك شراؤها من متجر الفنون والحرف اليدوية أو متجر الأجهزة. أولاً، ستحتاج إلى مزهرية زجاجية أسطوانية، والتي تباع في Dollar Tree مقابل 3 دولارات. بعد ذلك ستحتاج إلى أنبوب من الورق المقوى واسع بما يكفي لحمل المظلة ويطابق قطر المزهرية تقريبًا. وأخيرًا، ستحتاج إلى مسدس غراء ساخن وحبل بحري بطول 9 أقدام ونصف من Dollar Tree.