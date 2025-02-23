DIY مقسم غرفة صديق للميزانية يتضاعف كحل تخزين أنيق

تعتبر مقسمات الغرف طريقة عملية لإضافة الخصوصية وتحديد المساحات في تصميم مفتوح ، ولكن يمكن أن تشعر أنماط الألواح التقليدية الضخمة أو الساحقة بصريًا ، وخاصة في الغرف الأصغر. مع هذا ، فإن بعض أنواع المقسمات القائمة بذاتها تشغل مساحة قاسية قيمة دون تقديم وظائف إضافية. بدلاً من التضحية بالخصوصية أو الكفاح مع الشاشة ، يمكنك إنشاء مقسم DIY Room الذي يعمل أيضًا كحل تخزين أنيق. من خلال بناء وحدة الرفوف الخاصة بك التي تعلق على الحائط أو حتى إعادة استخدام خزانة الكتب الحالية ، يمكنك زيادة مساحتك إلى الحد الأقصى والمساعدة في تحسين الوظائف مع البقاء على الميزانية.

العناصر الرئيسية اللازمة لبناء وحدة تخزين مقسم الغرفة هي بعض الألواح الخشبية للأرفف نفسها ، وقطب خشبي ، وأقواس ، وبعض السحابات لعقد كل شيء معًا. للحفاظ على هذا المشروع بأسعار معقولة ، اختر لوحات السقالات الخشبية المتبقية أو التحقق من متجر تحسين المنزل المحلي لهذا النوع من اللوح. بالإضافة إلى هذه المواد ، ستحتاج إلى منشار لقطع المواد إلى الحجم ، والمستوى ، والقلم الرصاص ، وحفر الطاقة ، بالإضافة إلى أقواس الرفوف العائمة. سيكون من المفيد أيضًا أن يكون هناك ورق صقل في متناول اليد لتلهف سطح الخشب (والحواف بعد إجراء التخفيضات). إذا كنت تفضل إبقاء الأمور بسيطة ، فإن تحويل خزانة كتب موجودة إلى مقسم للغرفة صديق للمستأجرين لن يتطلب الكثير من أدوات الطاقة-مجرد القليل من الإبداع.