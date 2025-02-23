DIY مقسم غرفة صديق للميزانية يتضاعف كحل تخزين أنيق

تعتبر مقسمات الغرف طريقة عملية لإضافة الخصوصية وتحديد المساحات في تصميم مفتوح ، ولكن يمكن أن تشعر أنماط الألواح التقليدية الضخمة أو الساحقة بصريًا ، وخاصة في الغرف الأصغر. مع هذا ، فإن بعض أنواع المقسمات القائمة بذاتها تشغل مساحة قاسية قيمة دون تقديم وظائف إضافية. بدلاً من التضحية بالخصوصية أو الكفاح مع الشاشة ، يمكنك إنشاء مقسم DIY Room الذي يعمل أيضًا كحل تخزين أنيق. من خلال بناء وحدة الرفوف الخاصة بك التي تعلق على الحائط أو حتى إعادة استخدام خزانة الكتب الحالية ، يمكنك زيادة مساحتك إلى الحد الأقصى والمساعدة في تحسين الوظائف مع البقاء على الميزانية.
العناصر الرئيسية اللازمة لبناء وحدة تخزين مقسم الغرفة هي بعض الألواح الخشبية للأرفف نفسها ، وقطب خشبي ، وأقواس ، وبعض السحابات لعقد كل شيء معًا. للحفاظ على هذا المشروع بأسعار معقولة ، اختر لوحات السقالات الخشبية المتبقية أو التحقق من متجر تحسين المنزل المحلي لهذا النوع من اللوح. بالإضافة إلى هذه المواد ، ستحتاج إلى منشار لقطع المواد إلى الحجم ، والمستوى ، والقلم الرصاص ، وحفر الطاقة ، بالإضافة إلى أقواس الرفوف العائمة. سيكون من المفيد أيضًا أن يكون هناك ورق صقل في متناول اليد لتلهف سطح الخشب (والحواف بعد إجراء التخفيضات). إذا كنت تفضل إبقاء الأمور بسيطة ، فإن تحويل خزانة كتب موجودة إلى مقسم للغرفة صديق للمستأجرين لن يتطلب الكثير من أدوات الطاقة-مجرد القليل من الإبداع.
كيفية DIY رف تخزين مقسم الغرفة بميزانية
قبل الغوص في مشروع مقسم غرفة تخزين DIY هذا ، ستحتاج إلى القيام ببعض التخطيط والإعداد. أولاً ، قرر المدة التي ترغب في أن تكون فيها الرفوف وقطع كل لوحة إلى هذا الطول. هذا هو الوقت المناسب لخفض عمود الدعم إلى الحجم اللازم لتناسب بشكل مريح بين السقف والأرضية. بعد ذلك ، حان الوقت لتمييز الثقوب وحفرها في لوحات الأقواس التي ستربط كل رف على الحائط. ستحتاج أيضًا إلى قطع فتحة بالقرب من نهاية كل رف لتوافق عمود الدعم. عندما تكون مسبقة ، الرمال وصمة عار جميع مكونات الخشب.
الآن يأتي الجزء من DIY حيث تحصل على وضع كل شيء معًا! ابدأ بخيوط كل لوحة على عمود الدعم ، باستخدام مسامير لإبقاء الألواح في مكانها. بمجرد أن يكون لديك في الارتفاع المطلوب ، استخدم مكتشف مسمار لتحديد مسمار خلف دريوال ووضع علامة على المواقع التي سيتم فيها ترسيخ الأقواس على الحائط. ثم قم بربط الرف على سطح الجدار بمسامير طويلة بما يكفي لاختراق مسمار ما وراء. الآن بعد أن تم تثبيت أرفف مقسم الغرفة ، يمكنك تعلم كيفية تزيين الرفوف لمزيج من وظائف التخزين والجماليات التي تتناسب مع أسلوبك.
اختر مقسم رف الكتب الممتاز للراحة
إذا كنت لا تزال ترغب في الاستفادة من وحدة تخزين مقسم الغرفة ولكنك تحتاج إلى بديل أسرع لبناء هيكل جديد ، فهناك طرق أسهل لمعالجة المشروع. على سبيل المثال ، يمكنك أخذ رف كتب قديم واستخدامه كمقسم لرفوف رفوف تخزين مؤقت. ومع ذلك ، ستختلف كيفية التعامل مع هذا DIY اعتمادًا على أهدافك وهدفك لتقسيم المساحة. إذا كنت تعمل في مساحة ضيقة ولكنك لا تزال بحاجة إلى بعض التقسيم ، فإن خزائن الكتب الصغيرة على غرار Cubby يمكن أن تخلق حاجزًا قصيرًا دون الحاجة إلى تثبيت دائم. تجنب تكديس خزائن الكتب ، لأن هذا يمكن أن يشكل خطراً على السلامة دون ترسيخ مناسب للجدار.
هناك طريقة أخرى لتنسيق خزانة الكتب القديمة التي ستوفر التخزين والحفاظ على ضوء المساحة وتجديد الهواء هي اختيار هيكل مع تصميم شفاف. سوف يسمح رف الكتب بدون دعم للضوء بالسفر عبر الفضاء ولكن لا يزال يعمل كقسم بصري. يمكنك أيضًا رسم خزانة الكتب لونًا فاتحًا لمساعدة الغرفة على الشعور بأنها أكبر من كل جانب. بغض النظر عن المسار الذي تختاره لمقسم غرفتك ، فإن الطريقة التي تصمم بها أرفف التخزين بمجرد أن تكون لها تأثير كبير على جمالية الغرفة.