DIY منظم فريد من نوعه من خلال عدد قليل من الأحجار الكريمة لمتجر التوفير غير المكلف

تعد فنجان الشاي القديمة الجميلة وألواح الصين الزخرفية مشاهد شائعة في العديد من متاجر التوفير. يمكنك العثور عليها من كل عصر تصميم سابق على الرفوف ، وغالبًا ما تكون في مجموعات غير مكتملة وفصلها عن الصحن المتطابق. في حين أن العديد من الناس يستمتعون بمجموعة شاي رسمية ، فإن معظم المنازل الحديثة تستخدم أنواعًا أخرى من أكواب الشاي ، مما يعني أن هذه القطع الصينية القديمة الساحرة يمكن أن تقع على وجه الأرفف على الرفوف. هناك العديد من الطرق الذكية لإعادة استخدام الأطباق واللوحات القديمة ، مما يعني أنك قد ترغب في التقاط القليل الذي يضرب خيالك بشكل خاص. يعرض العديد من Diyers على الإنترنت كيف يحولون فنجان الشاي والبورسلين العاديين إلى صواني وأوعية رائعة.

هذه الصواني الصغيرة المتدرجة مثالية لعقد العناصر في أي غرفة. استخدمها في مطبخك لعقد مستلزمات الشاي أو النعناع أو المسواك أو لتقديم معالجات حلوة أنيقة. كما أنها تصنع قطع مركزية جميلة عند الجمع بين النباتات أو الزهور. في الحمام ، يمكن أن يصبحوا الحل الأمثل لإنشاء تخزين وتنظيم إضافي عن طريق الاحتفاظ بالضروريات أو كمنظم للمجوهرات. إذا كنت تستخدم مواد آمنة للحيوانات ، فيمكن أيضًا استخدام هذه الصواني المتدرجة كمغذي الطيور رائعتين لحديقتك.