DIY منظم فريد من نوعه من خلال عدد قليل من الأحجار الكريمة لمتجر التوفير غير المكلف

تعد فنجان الشاي القديمة الجميلة وألواح الصين الزخرفية مشاهد شائعة في العديد من متاجر التوفير. يمكنك العثور عليها من كل عصر تصميم سابق على الرفوف ، وغالبًا ما تكون في مجموعات غير مكتملة وفصلها عن الصحن المتطابق. في حين أن العديد من الناس يستمتعون بمجموعة شاي رسمية ، فإن معظم المنازل الحديثة تستخدم أنواعًا أخرى من أكواب الشاي ، مما يعني أن هذه القطع الصينية القديمة الساحرة يمكن أن تقع على وجه الأرفف على الرفوف. هناك العديد من الطرق الذكية لإعادة استخدام الأطباق واللوحات القديمة ، مما يعني أنك قد ترغب في التقاط القليل الذي يضرب خيالك بشكل خاص. يعرض العديد من Diyers على الإنترنت كيف يحولون فنجان الشاي والبورسلين العاديين إلى صواني وأوعية رائعة.
هذه الصواني الصغيرة المتدرجة مثالية لعقد العناصر في أي غرفة. استخدمها في مطبخك لعقد مستلزمات الشاي أو النعناع أو المسواك أو لتقديم معالجات حلوة أنيقة. كما أنها تصنع قطع مركزية جميلة عند الجمع بين النباتات أو الزهور. في الحمام ، يمكن أن يصبحوا الحل الأمثل لإنشاء تخزين وتنظيم إضافي عن طريق الاحتفاظ بالضروريات أو كمنظم للمجوهرات. إذا كنت تستخدم مواد آمنة للحيوانات ، فيمكن أيضًا استخدام هذه الصواني المتدرجة كمغذي الطيور رائعتين لحديقتك.
إنشاء صينية فنجان الشاي متدرج
https://www.youtube.com/watch؟v=fie_si6xe-i
هناك عدة طرق مختلفة لهذا المشروع. يستخدم أحدهما جزءًا من الحفر لإنشاء ثقب في الكؤوس وأجهزة الأطباق الأخرى لتثبيت أجهزة الدرج المتدرج. يمكنك شراء هذا على Amazon. مثال على ذلك هو أجهزة الدرج المتدرج في الذهب. عند حفر فتحة في وسط كل لوحة أو فنجان الشاي ، استخدم جزءًا من الحفر الماسي والكثير من الماء (في إسفنجة) للحفاظ على هدوء أثناء الحفر ، بدءًا من زاوية لصنع الفتحة. بعد ذلك ، اتبع التعليمات الخاصة بأدوات أجهزة الدرج المتدرج لوضعها معًا. صمم الدرج الخاص بك من أسفل إلى أعلى ، باستخدام طبقة أوسع مثل صفيحة أو صحن كقاعدة. إذا كنت تخطط لاستخدام الصواني لتغذية الطعام أو الحيوانات ، فسيكون هذا النهج هو الأفضل لأنه لا يشمل المواد اللاصقة الكيميائية.
يستخدم النهج الآخر مادة لاصقة قوية مثل E6000 أو غراء الغوريلا للالتزام بواحدة واحدة إلى التالي. إذا كنت تستخدم المواد اللاصقة ، فهناك العديد من العناصر المختلفة التي يمكن أن تعمل على توصيل المستويات بما في ذلك حاملي الشموع ، والبرامج الجذعية ، وشمعدانات الشمعة الزجاجية ، ومساحات الشاي المقلوبة. يمكنك إنشاء العديد من الطبقات كما تريد مع قطع البورسلين بأحجام تنازلية كما تعمل. الانتهاء مع فنجان واحد في الأعلى.