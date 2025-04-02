DIY A SHOMEDSTOPPER DINCED DICRED مع بعض الورق المقوى

الربيع هو الوقت المثالي لإضافة تلميح من الديكور المخصص إلى الداخلية الخاصة بك. فكر في إعطاء منزلك تحولًا موسميًا لن يكسر الميزانية. من خلال قوة DIY ، يمكنك إنشاء قطعة من ديكور الطاولة التي ستبقي مساحتك تبدو طازجة. حتى لو لم تكن مؤيدًا لـ DIY ، فإن هذه الحرفة الذكية سهلة بما يكفي لإكمال أي شخص. بعد تعميم الديكور على طراز باربي واللمسات الرجعية ، تعتبر تفاصيل الأزهار المستوحاة من الأزهار عتيقة اتجاه ديكور المنزل الربيعي الذي سيكون ضخمًا في عام 2025. تميل إلى هذه الاتجاهات البهيجة وتصميم مزهرية على شكل زهرة من الورق المقوى. إذا كنت تتساءل عن كيفية تزيين منزلك بالزهور عندما لا يكون لديك إبهام أخضر ، فهذه هي الحرفة بالنسبة لك.
الخطوة الأولى هي قطع زهرتين من الورق المقوى. ومع ذلك ، فأنت تريد أن تذكر هذه الزهور برموز “قوة الزهور” من أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. هذه الزهور المحددة تبدو مثل الإقحوانات الكرتونية. تأكد من قطع ثقب في منتصف كل زهرة ثنائية الأبعاد. بعد ذلك ، ستنحني ومنحنى شرائح من الورق المقوى من 3 إلى 4 بوصات وتغلقها حول محيط أحد الزهور. سيتيح لك ذلك الانضمام إلى قطعتي الزهور ، مما يخلق مركزًا جوفاء. يعد مسدس الغراء الساخن ، مثل مجموعة Gorilla Hot Glue Gun ، ضرورية لضمان الحجز القوي. ثني قطعة أخرى من الورق المقوى لإنشاء شكل أسطواني والانضمام إلى جزء “الثقب” من الزهرة. بعد أن يكون لديك هيكلك ، حان الوقت تقريبًا للبدء في جزء Mâché Papier!
أسهل ورقة ديكور سبرينج ديكور
قبل إنشاء الخليط الخاص بك ، قم بقطع فتحة في الجزء العلوي من زهرة الورق المقوى ثلاثية الأبعاد لتحويلها إلى مزهرية. يتضمن الورق Mâché غمس شرائط من الصحف في مزيج من الدقيق والماء. ابدأ بمزج 2 أكواب من الماء البارد وكوبًا من الدقيق. ثم ، أحضر كوبين إضافيين من الماء إلى الغليان. يُضاف الدقيق السميك ومزيج الماء في المقلاة بالماء المغلي. بعد أن تركتها تبرد ، يمكنك البدء في غمس الصحيفة في السائل السميك. قم بتطبيق الشرائط حول تمثال زهرة الورق المقوى حتى يتم تغطيتها بالكامل. دع الهيكل يجف قبل تغطيته في معجون بنية مثل معجون النمذجة المهنية Liquitex.
هناك الكثير من الطرق لتخصيص وتعديل هذا الربيع غير التقليدي. إذا كنت لا تحب المظهر الجص الخام والأبيض ، فيمكنك رسم مزهرية الزهور الخاصة بك باللون الذي تختاره. هناك طريقة أخرى لتخصيص ديكور الطاولة هذه هي ملءه مع المساحات الخضراء المفضلة لديك. من Pampas Grass إلى الخشخاش الاصطناعي ، يمكنك اتخاذ قرار بشأن حشو المزهرية بناءً على جمالية الداخلية الخاصة بك. إذا كنت ترغب حقًا في الإدلاء ببيان ماكرة ، فيمكنك حتى DIY زهور الورق الخاصة بك. يمكنك أيضًا استخدام جريدة بقاياك لإنشاء براعم. قم بقطع بتلات ذات أحجام مختلفة وتلميح بتلات أصغر معًا في الوسط ، تليها بتلات أكبر قليلاً وأنت تعمل في طريقك للخارج. إلى جانب مفهوم مزهرية من الورق المقوى ، يمكنك أيضًا DIY DIC Rublic Home Decor مع عناصر شجرة الدولار.