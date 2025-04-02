DIY A SHOMEDSTOPPER DINCED DICRED مع بعض الورق المقوى

الربيع هو الوقت المثالي لإضافة تلميح من الديكور المخصص إلى الداخلية الخاصة بك. فكر في إعطاء منزلك تحولًا موسميًا لن يكسر الميزانية. من خلال قوة DIY ، يمكنك إنشاء قطعة من ديكور الطاولة التي ستبقي مساحتك تبدو طازجة. حتى لو لم تكن مؤيدًا لـ DIY ، فإن هذه الحرفة الذكية سهلة بما يكفي لإكمال أي شخص. بعد تعميم الديكور على طراز باربي واللمسات الرجعية ، تعتبر تفاصيل الأزهار المستوحاة من الأزهار عتيقة اتجاه ديكور المنزل الربيعي الذي سيكون ضخمًا في عام 2025. تميل إلى هذه الاتجاهات البهيجة وتصميم مزهرية على شكل زهرة من الورق المقوى. إذا كنت تتساءل عن كيفية تزيين منزلك بالزهور عندما لا يكون لديك إبهام أخضر ، فهذه هي الحرفة بالنسبة لك.

الخطوة الأولى هي قطع زهرتين من الورق المقوى. ومع ذلك ، فأنت تريد أن تذكر هذه الزهور برموز “قوة الزهور” من أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. هذه الزهور المحددة تبدو مثل الإقحوانات الكرتونية. تأكد من قطع ثقب في منتصف كل زهرة ثنائية الأبعاد. بعد ذلك ، ستنحني ومنحنى شرائح من الورق المقوى من 3 إلى 4 بوصات وتغلقها حول محيط أحد الزهور. سيتيح لك ذلك الانضمام إلى قطعتي الزهور ، مما يخلق مركزًا جوفاء. يعد مسدس الغراء الساخن ، مثل مجموعة Gorilla Hot Glue Gun ، ضرورية لضمان الحجز القوي. ثني قطعة أخرى من الورق المقوى لإنشاء شكل أسطواني والانضمام إلى جزء “الثقب” من الزهرة. بعد أن يكون لديك هيكلك ، حان الوقت تقريبًا للبدء في جزء Mâché Papier!