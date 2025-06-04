DIY pinboard الخاص بك للحصول على ديكور الجدار الوظيفي

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خمن ما هو أفضل من الديكور الأنيق؟ النوع الذي لا يبدو جميلًا. نحن نعتقد أن كل قطعة من الديكور في منزلك يجب أن يكون لها غرض مخصص. ولحسن الحظ بالنسبة لنا ، يقوم Pinboard DIY اليوم بالتحقق من كلا المربعين. نحن لا نتحدث عن ألواح الفلين البنية القياسية التي تجدها في ممر المدرسة. هذا واحد يتفوق على الجمال الدقيق – لن تصدق أبدًا مدى سهولة صنعه. ما عليك سوى لف لوحة قماش بقطعة قماش قطرة ، ولديك سطح مقصورة لا يلتزم مثل الإبهام المؤلم. الكرز في الأعلى؟ يبدو الأمر تمامًا مثل ألواح بياضات Pottery Barn ، ولكنها تكلف جزءًا صغيرًا من السعر.

للبدء ، ستحتاج إلى لوحة قماش بحجم 30 × 40 بوصة. لا تتردد في اختيار شيء أصغر أو أكبر ، اعتمادًا على مساحة الحائط المتاحة. أو الأفضل من ذلك ، حزمة اللوحات اللوحة التي تحتوي على Skyouths التي تحتوي على ستة لوحات في ثلاث أحجام مختلفة ، كل ذلك مقابل 21.98 دولار. بعد ذلك ، احصل على قطعة قماش قطنية ، مثل قماش القماش الثقيل للوزن الثقيل (7.42 دولار) ، ومسدس أساسي ، وورقة من الستايروفوم. من المحتمل أن يكون لديك بالفعل بعض المدونة ، لذا تأكد من البحث في صناديق التغليف والتسليم القديمة قبل شراء رغوة جديدة.