DIY pinboard الخاص بك للحصول على ديكور الجدار الوظيفي

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
خمن ما هو أفضل من الديكور الأنيق؟ النوع الذي لا يبدو جميلًا. نحن نعتقد أن كل قطعة من الديكور في منزلك يجب أن يكون لها غرض مخصص. ولحسن الحظ بالنسبة لنا ، يقوم Pinboard DIY اليوم بالتحقق من كلا المربعين. نحن لا نتحدث عن ألواح الفلين البنية القياسية التي تجدها في ممر المدرسة. هذا واحد يتفوق على الجمال الدقيق – لن تصدق أبدًا مدى سهولة صنعه. ما عليك سوى لف لوحة قماش بقطعة قماش قطرة ، ولديك سطح مقصورة لا يلتزم مثل الإبهام المؤلم. الكرز في الأعلى؟ يبدو الأمر تمامًا مثل ألواح بياضات Pottery Barn ، ولكنها تكلف جزءًا صغيرًا من السعر.
للبدء ، ستحتاج إلى لوحة قماش بحجم 30 × 40 بوصة. لا تتردد في اختيار شيء أصغر أو أكبر ، اعتمادًا على مساحة الحائط المتاحة. أو الأفضل من ذلك ، حزمة اللوحات اللوحة التي تحتوي على Skyouths التي تحتوي على ستة لوحات في ثلاث أحجام مختلفة ، كل ذلك مقابل 21.98 دولار. بعد ذلك ، احصل على قطعة قماش قطنية ، مثل قماش القماش الثقيل للوزن الثقيل (7.42 دولار) ، ومسدس أساسي ، وورقة من الستايروفوم. من المحتمل أن يكون لديك بالفعل بعض المدونة ، لذا تأكد من البحث في صناديق التغليف والتسليم القديمة قبل شراء رغوة جديدة.
كيفية صياغة لوحة pinboard التي هي أنيقة كما هو مفيد
أول الأشياء أولاً ، قم بإعداد قطعة قماش قطرة. قم بتقطيعها إلى الحجم ، ثم قضاء بضع دقائق في الكي أو تبخير أي تجاعيد ، لذلك فإن القطعة النهائية الخاصة بك هشة مثل اكتشاف راقي. بمجرد الانتهاء من ذلك ، اقلب لوحة القماش الخاصة بك و nestle styrofoam داخل الإطار بشكل مريح. قد تكون هناك حاجة إلى القليل من القطع هنا ، ولكن هذه الخطوة هي مفتاح الحفاظ على دبابيس آمنة بمجرد استخدام اللوحة بالفعل. مع كلتا القطعتين لأسفل ، ضع لوحة القماش فوق النسيج. قم بطي النسيج فوق الحواف ، وسحبه دافئًا ، وقم بتسخينه إلى الإطار ، ويعمل في طريقك حول جميع الجوانب الأربعة.
PSST: هل تريد نفس البحث عن أقل؟ تأرجح من قبل متجرك المستعملة المحلية و upcycle قماش مستعمل. بعد ذلك ، أعد استخدام الستائر القديمة لجعل لوحة الإعلانات الخاصة بك بدلاً من شراء قطعة قماش قطرة. قطعة من الكعكة!
كل ما تبقى هو وضعه في العمل. وبطبيعة الحال ، فإن هذا pinboard يصنع فكرة عن جدار عصرية لكل غرفة في المنزل. استخدمه في غرفة المعيشة لعرض الصور العائلية أو تحويلها إلى لوحة مزاجية لمكتبك. يمكنك حتى التعامل مع تذاكر الحفل والبطاقات البريدية والرسائل لإنشاء محطة تذكارية صغيرة. ناهيك عن أن هناك الكثير من دبابيس الدفع اللطيفة المتاحة إذا كنت لا ترغب في استخدام الدبابيس الأساسية. مثال على ذلك Lyroo متنوع مجموعة Tack Tack Tack. لذلك هو مجموعة دبوس دفع الذهب Accencyc إذا كنت تفضل إحساسًا مرتفعًا. على الرغم من أنها صغيرة ، يمكن أن تضيف هذه التفاصيل المزيد من الشخصية إلى لوحك.