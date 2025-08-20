DIY The Perfect Posttery Barn Candle Holder Dupe with Dollar Tree Supplies

هل سئمت من تسوق النوافذ وإضافة عناصر إلى عربة التسوق الخاصة بك مع العلم جيدًا ، فأنت لا تخطط لإنفاق أسعار المرتفعات من المتاجر الكبيرة ذات العلامات التجارية؟ لا يتعين على إيجاد ديكور المنزل الأنيق استنزاف حسابك المصرفي-بفضل شبكة الويب العالمية ، يمكنك العثور على الآلاف من الخداع و DIYs لإعادة إنشاء منتجاتك الراقية المفضلة لديك مقابل أقل. على الرغم من أن هناك العديد من المتاجر للاختيار من بينها ، إذا كنت من المعجبين بكبارًا من Bottery Barn ، فقد ترغب في تجربة هذا المشروع. يمنحك أصحاب الشموع الأكثر أناقة التي تبدو باهظة الثمن ولكن تكلفها بجوار لا شيء. باستخدام عدد قليل من الأواني النباتية من شجرة الدولار وأطباق الاستنزاف ، وبعض المناديل أو الورق ، والطلاء القليل ، يمكنك رفع أي غرفة (بالإضافة إلى شموعك ، حرفيًا) عن طريق صنع شمعة أنيقة التي تعطي جميع ردود الفعل على حظيرة الفخار.
يبدأ حاملي الشموع المصنوع يدويًا في Pottery Barn من 14.50 دولارًا مقابل الحجم الصغير ، ولكن يمكن لحاملي الشموع الأطول في المتجر أن يتراوح ما يزيد عن 50 دولارًا. لإعادة إنشاء التصميمات الأقصر ، تحتاج حقًا إلى بضعة بضعة دولارات لحامل الشمعة ، مثل زارع البلاستيك الملمس أو زارع البلاستيك المصغر ، اعتمادًا على حجم أو حاملك الصغير. بمجرد اختيار هذا ، يمكنك أن تقرر حجم الصحن الخاص بك. إذا لم تتمكن من العثور على هذه في Dollar Tree ، فتحقق من متاجر الحرف مثل Michael’s. بالنسبة إلى زارع البلاستيك المصغر ، ستحتاج إلى صحن يبلغ قطره 4 بوصات على الأقل. فقط تأكد من موازنة جزأك حتى يتمكن الوعاء السفلي من حمل الطبق والشمعة.
أضف نسيجًا أو فصلًا
قبل إرفاق قطعتك ، تأكد من رسمها إذا كنت تخطط للتستر على المواد الأصلية. للحصول على خداع من الفخار الحقيقي ، يمكنك تجربة تقنية طلاء صودا الخبز هذه لإنهاء ماء محكم. لديك أيضًا خيار تفكيك حاملك. يمكنك العثور على أي إمدادات تحتاجها في Dollar Tree ، مثل ورق الأنسجة ، والطلاء الحرفي ، وصودا الخبز Arm & Hammer ، و Mod Podge.
إذا كنت ستذهب إلى الانتهاء من Pottery Barn المحكم ، فإن اختراق صودا الخبز هو بالتأكيد وسيلة رائعة لإعطاء موادك غير المكلفة المزيد من البعد. امزجه بلون محايد يساعد على جلب فيبي طبيعية وترابية إلى أي غرفة. إذا قررت الذهاب إلى decoupage ، يمكنك ببساطة رسم طبقة من mod podge ، ثم وضع منديل طباعة أسفل وزيادة الحواف حتى يتم تغطية الصحن الداخلي. أضف طبقة أخرى من mod podge لإغلاقها. بدلاً من ذلك ، يمكنك قطع عناصر محددة من ورقة منديل أو ورقة decapod ، باستخدامها كإستنسل أو ملصقات بحيث لا يزال الطلاء يظهر أيضًا.
بمجرد تزيين وعاءك وصحنك ، قم بتوصيلهما باستخدام الغراء الفائق أو مادة لاصقة قوية أخرى. التمسك الجزء السفلي من الغراس الخاص بك إلى أسفل الطبق الخاص بك. سيصبح افتتاح الغراس الخاص بك “أسفل” التصميم الخاص بك ، والطبق هو المكان الذي ستضع فيه شموعك. أضف عدد قليل من هذه إلى أسطحك للحصول على ديكور غرفة المعيشة الأنيقة.