DIY The Perfect Posttery Barn Candle Holder Dupe with Dollar Tree Supplies

هل سئمت من تسوق النوافذ وإضافة عناصر إلى عربة التسوق الخاصة بك مع العلم جيدًا ، فأنت لا تخطط لإنفاق أسعار المرتفعات من المتاجر الكبيرة ذات العلامات التجارية؟ لا يتعين على إيجاد ديكور المنزل الأنيق استنزاف حسابك المصرفي-بفضل شبكة الويب العالمية ، يمكنك العثور على الآلاف من الخداع و DIYs لإعادة إنشاء منتجاتك الراقية المفضلة لديك مقابل أقل. على الرغم من أن هناك العديد من المتاجر للاختيار من بينها ، إذا كنت من المعجبين بكبارًا من Bottery Barn ، فقد ترغب في تجربة هذا المشروع. يمنحك أصحاب الشموع الأكثر أناقة التي تبدو باهظة الثمن ولكن تكلفها بجوار لا شيء. باستخدام عدد قليل من الأواني النباتية من شجرة الدولار وأطباق الاستنزاف ، وبعض المناديل أو الورق ، والطلاء القليل ، يمكنك رفع أي غرفة (بالإضافة إلى شموعك ، حرفيًا) عن طريق صنع شمعة أنيقة التي تعطي جميع ردود الفعل على حظيرة الفخار.

يبدأ حاملي الشموع المصنوع يدويًا في Pottery Barn من 14.50 دولارًا مقابل الحجم الصغير ، ولكن يمكن لحاملي الشموع الأطول في المتجر أن يتراوح ما يزيد عن 50 دولارًا. لإعادة إنشاء التصميمات الأقصر ، تحتاج حقًا إلى بضعة بضعة دولارات لحامل الشمعة ، مثل زارع البلاستيك الملمس أو زارع البلاستيك المصغر ، اعتمادًا على حجم أو حاملك الصغير. بمجرد اختيار هذا ، يمكنك أن تقرر حجم الصحن الخاص بك. إذا لم تتمكن من العثور على هذه في Dollar Tree ، فتحقق من متاجر الحرف مثل Michael’s. بالنسبة إلى زارع البلاستيك المصغر ، ستحتاج إلى صحن يبلغ قطره 4 بوصات على الأقل. فقط تأكد من موازنة جزأك حتى يتمكن الوعاء السفلي من حمل الطبق والشمعة.