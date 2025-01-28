DIY Tree DIY من أجل شمعدان جدران براقة على ميزانية

يمكن أن تكون الشمعدانات المذهلة والمميزة وتركيبات الجدران وسيلة رائعة ليس فقط لإنشاء إضاءة في الغلاف الجوي والخفية فحسب ، بل تساعد أيضًا في تحديد وتعزيز نمط الغرفة ، من البسيطة والأناقة إلى المزخرفة واللامعة. ومع ذلك ، يمكن أن تكون هذه التركيبات غالية الثمن في كثير من الأحيان ، ويتطلب الكثير منها أماكن الأسلاك على الحائط حيث قد لا تكون التركيبات الكهربائية متاحة بالفعل. هذا يمكن أن يجعلها أكثر تكلفة وتدمير للتثبيت. لكن Youtube Dier Yoduvh Essentials لديه حل رائع لشمعب الرسم المستوحى من Art Deco والذي يستخدم فقط عدد قليل من العناصر من شجرة الدولار وبعض الغراء الساخن لصنع تركيبات لاسلكية مثالية في أي مكان في منزلك.
لا يقتصر الأمر على أن هذا اللاسلكي لإضاءة الجدران ملائمة للمستأجرين وصديق للميزانية لتحديث الغرفة المثالية ، ولكن يمكنك تخصيصه إلى الحجم الذي تعمل معه فقط عن طريق ضبط حجم الإطار وعدد القطع التي تحتاجها قم بإنشائها. على الرغم من أن YouTuber يضيف Silver Sparkle و Drama ، يمكنك أيضًا تخصيص الأسلوب لإنشاء شمعدات أكثر تمشيا مع جماليات أخرى باستخدام نفس المبادئ الأساسية والإطار المبني. لإنشاء شمعدانك ، ستحتاج إلى صينية التقديم البلاستيكية ذات الأشجار الدولار ، وسجادة تقطيع مرنة شفافة ، ولوحة من الرغوة السميكة ، وضوء دفع LED عن بعد من Amazon.
صنع شمعدان بريق مع عناصر شجرة الدولار
ابدأ بإنشاء مركز صينية التقديم ووضعه جانباً. باتباع الخطوات التي حددتها Yoduvh الأساسية ، قطع وقطع الغراء من حافة الدرج لصنع أنابيب منحنية. بعد ذلك ، قم بصقهم على لوحة رغوة قطعة مقطوعة بنفس الطول ، مما يضع الأنابيب موازية لبعضها البعض. قم بقطع شريحة من حصيرة التقطيع إلى الحجم ، وانزلقها بين الأنابيب ، وقم بإلصاقها في مكانها لصنع تركيبات منحنية. للإضاءة ، أضف ضوء الدفع إلى الداخل ، متصل بلوحة الرغوة.
لتزيين الشمعدان الخاص بك ، استخدم شرائط مركز درج التقديم الذي تم لصقه رأسياً على الحافة السفلية في نمط ممتع ، مستوحى من الفن ، وتغطية جوانب المباراة مع غلاف الماس اللاصق لشجرة الدولار لإلقاء نظرة نهائية. على الظل المصنوع من حصيرة التقطيع ، أضف طبقة من Mod Podge و Dollar Tree Tree Tiny Pebbles (يستخدم YouTube أبيض مطلي مع طلاء الرش الفضي). يمكنك أيضًا تكرار نمط الشريط على الحافة العلوية للحصول على شمعدان أطول وأكثر دراماتيكية.
من أجل تباين مماثل لترقية إضاءة غرفة المعيشة الخاصة بك ، قم برسم قطع صينية التقديم باللون الأسود واترك حصيرة التقطيع واضحة لإلقاء نظرة أنيقة وحديثة. أو أضف ورقة زخرفية على الظل لإضافة بعض الألوان أو النمط. قم برسم مقاطع الدرج بلون محايد ولفه في الخيش لإلقاء نظرة أكثر ريفية. يمكنك أيضًا الغراء على عناصر أخرى ، مثل بلورات الهامش أو الثريا ، على طول القاع.