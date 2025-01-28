DIY Tree DIY من أجل شمعدان جدران براقة على ميزانية

يمكن أن تكون الشمعدانات المذهلة والمميزة وتركيبات الجدران وسيلة رائعة ليس فقط لإنشاء إضاءة في الغلاف الجوي والخفية فحسب ، بل تساعد أيضًا في تحديد وتعزيز نمط الغرفة ، من البسيطة والأناقة إلى المزخرفة واللامعة. ومع ذلك ، يمكن أن تكون هذه التركيبات غالية الثمن في كثير من الأحيان ، ويتطلب الكثير منها أماكن الأسلاك على الحائط حيث قد لا تكون التركيبات الكهربائية متاحة بالفعل. هذا يمكن أن يجعلها أكثر تكلفة وتدمير للتثبيت. لكن Youtube Dier Yoduvh Essentials لديه حل رائع لشمعب الرسم المستوحى من Art Deco والذي يستخدم فقط عدد قليل من العناصر من شجرة الدولار وبعض الغراء الساخن لصنع تركيبات لاسلكية مثالية في أي مكان في منزلك.

لا يقتصر الأمر على أن هذا اللاسلكي لإضاءة الجدران ملائمة للمستأجرين وصديق للميزانية لتحديث الغرفة المثالية ، ولكن يمكنك تخصيصه إلى الحجم الذي تعمل معه فقط عن طريق ضبط حجم الإطار وعدد القطع التي تحتاجها قم بإنشائها. على الرغم من أن YouTuber يضيف Silver Sparkle و Drama ، يمكنك أيضًا تخصيص الأسلوب لإنشاء شمعدات أكثر تمشيا مع جماليات أخرى باستخدام نفس المبادئ الأساسية والإطار المبني. لإنشاء شمعدانك ، ستحتاج إلى صينية التقديم البلاستيكية ذات الأشجار الدولار ، وسجادة تقطيع مرنة شفافة ، ولوحة من الرغوة السميكة ، وضوء دفع LED عن بعد من Amazon.