DIY Trellis trellis الخاص بك للحصول على واحة حديقة فريدة من نوعها

هل تريد إنشاء واحة حديقة فريدة من نوعها أو مخبأ من الخيام الحية التي يمكنك الاسترخاء فيها عندما تحتاج فقط إلى القليل من السلام والهدوء؟ مع عدد قليل من الإمدادات البسيطة وبعض بذور البازلاء أو القطب الحلو ، يمكنك بسهولة التخلص من الشجار على طراز Teepee لإنشاء مساحة باردة ومريحة في الفناء الخلفي الخاص بك. هذا النوع من Bower هو المكان المثالي للاسترخاء مع كتاب جيد في يوم صيفي دافئ أو حتى منطقة لعب سرية للأطفال للاستمتاع بها. ولا تفاجأ إذا وجدت أن كلبك يستمتع بظل التبريد بينما لا تستخدمه. على الرغم من أن هذا جديد نسبيًا ، إلا أنك قد ترغب أيضًا في استكشاف أفكار تعريشة أخرى لزيادة مساحتك الخارجية إلى الحد الأقصى.
إن أسهل طريقة لتنسيق هذه التعريشة التي تتمثل في جمع بعض قصب الخيزران التي يبلغ طولها حوالي 7 أقدام. رتبها بأسلوب teepee أو نصف دائرة ودفع القيعان إلى التربة. بعد ذلك ، اجمع القمم معًا وربطها بخيوط أو حديقة ، كما تفعل إذا كنت تقوم بإنشاء قفص الطماطم. ستحتاج أيضًا إلى تصميم بعض الدعم الأفقي للنباتات التي تتشبث بها أثناء صعودها. يمكن القيام بذلك بسهولة باستخدام String. ما عليك سوى ربط خطوط السلسلة الأفقية حول العصي ، حوالي 6 بوصات أو نحو ذلك ، ولا تنس أن تترك فتحة للدخول. بمجرد وضع إطارك في مكانه ، حان الوقت لوضع النباتات.
زراعة تعريشك الجديد
بالنسبة لملاذ الأزهار المعطر الجميل ، مثل Instagramer ، قام Lara Winter في المقطع ، فكر في زراعة البازلاء الحلوة (Lathyrus Odoratus) على تعريشةك. هذه الحولية المزهرة متوفرة في العديد من الألوان. اختر أصناف التسلق مثل “العائلة المالكة” أو “مزيج التوابل القديم”. من الأفضل زرعها من البذور في أوائل الربيع ، أو قد ترغب في بدء تشغيلها في وقت مبكر. إنها تصنع أزهارًا ممتازة ، ويتم تشجيع الرؤوس المميتة على منع قرون البذور من النمو ، لأن هذا سيقلل من الإزهار. فقط ضع في اعتبارك أن البذور سامة ، لذلك يُنصح بعدم زرعها بأصناف صالحة للأكل إذا كان لديك أطفال سيلعبون في الخيمة.
خيار آخر هو تحويل ملاذك إلى واحة حدوث عن طريق زراعة الفاصوليا القطب (Phaseolus coccineus). أفضل وقت في السنة لزرع هؤلاء المتسلقين الطبيعيين في الربيع بعد مرور كل خطر الصقيع. الميزة المضافة هي أنه يمكنك حصاد الفاصوليا لتناول وجبة المساء. بالإضافة إلى ذلك ، قد تتفاجأ جدًا (وسعداء) بالعثور على تناول وجبة خفيفة على أطفالك على القرون الناضجة أثناء وجودهم في الخيمة. مرة أخرى ، من الحكمة زراعة البذور مباشرة في الأرض لأنها ستنبت بسهولة وتأسيس نظام جذر أقوى للكثير من النمو. نظرًا لأن هذه ستنمو بسرعة كبيرة ، فيجب أن تغطي الهيكل بالكامل خلال شهرين فقط. بالطبع ، هناك الكثير من النباتات الأخرى المثالية للاستخدام مع تعريشة ، والتي قد ترغب في مراعاتها.