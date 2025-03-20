DIY Trellis trellis الخاص بك للحصول على واحة حديقة فريدة من نوعها

هل تريد إنشاء واحة حديقة فريدة من نوعها أو مخبأ من الخيام الحية التي يمكنك الاسترخاء فيها عندما تحتاج فقط إلى القليل من السلام والهدوء؟ مع عدد قليل من الإمدادات البسيطة وبعض بذور البازلاء أو القطب الحلو ، يمكنك بسهولة التخلص من الشجار على طراز Teepee لإنشاء مساحة باردة ومريحة في الفناء الخلفي الخاص بك. هذا النوع من Bower هو المكان المثالي للاسترخاء مع كتاب جيد في يوم صيفي دافئ أو حتى منطقة لعب سرية للأطفال للاستمتاع بها. ولا تفاجأ إذا وجدت أن كلبك يستمتع بظل التبريد بينما لا تستخدمه. على الرغم من أن هذا جديد نسبيًا ، إلا أنك قد ترغب أيضًا في استكشاف أفكار تعريشة أخرى لزيادة مساحتك الخارجية إلى الحد الأقصى.

إن أسهل طريقة لتنسيق هذه التعريشة التي تتمثل في جمع بعض قصب الخيزران التي يبلغ طولها حوالي 7 أقدام. رتبها بأسلوب teepee أو نصف دائرة ودفع القيعان إلى التربة. بعد ذلك ، اجمع القمم معًا وربطها بخيوط أو حديقة ، كما تفعل إذا كنت تقوم بإنشاء قفص الطماطم. ستحتاج أيضًا إلى تصميم بعض الدعم الأفقي للنباتات التي تتشبث بها أثناء صعودها. يمكن القيام بذلك بسهولة باستخدام String. ما عليك سوى ربط خطوط السلسلة الأفقية حول العصي ، حوالي 6 بوصات أو نحو ذلك ، ولا تنس أن تترك فتحة للدخول. بمجرد وضع إطارك في مكانه ، حان الوقت لوضع النباتات.