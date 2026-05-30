DIYer يحول المعكرونة والمزهرية على شكل شجرة دولار إلى ديكور منزلي جميل

مع اقتراب فصل الصيف، تظهر الكثير من الحرف اليدوية الجديدة لنودلز حمام السباحة، مما يوفر لك مجموعة واسعة من المشاريع التي يمكنك إعادة إنشائها. إذا كنت تبحث عن DIY إبداعي من شأنه أن يحول معكرونة حمام السباحة إلى قطعة ديكور أنيقة في منزلك، فهناك عدد من المبدعين الذين يقومون بتحويل اكتشافات Dollar Tree هذه. أحد إبداعات الديكور المثيرة للاهتمام يأتي من @my_home_by_kendra_nicole على Instagram، الذي أخذ معكرونة حمام السباحة والمزهرية وابتكر قطعة تبدو أنيقة وراقية.

هذه حرفة المعكرونة البسيطة نسبيًا والتي لا تتطلب سوى عدد قليل من المواد، يمكنك الحصول على معظمها من Dollar Tree. ستحتاج إلى مزهرية صغيرة (يمكنك استخدام مزهرية قديمة موجودة لديك بالفعل) ومعكرونة حمام السباحة وطلاء أبيض وأسود وورقة ذهبية وسكين وغراء ساخن. بالنسبة للطلاء، استخدم المبدع الأصلي طلاء الرش لكل من المعكرونة والمزهرية، على الرغم من أنه يمكنك أيضًا استخدام الطلاء العادي لهذا المشروع. نظرًا لأنك تستخدم مزهرية عادية كقاعدة لهذا المشروع، فقد ترغب في التقاط الأزهار لإكمال مظهر قطعة الديكور الخاصة بك.