DIYer يحول المعكرونة والمزهرية على شكل شجرة دولار إلى ديكور منزلي جميل

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
مع اقتراب فصل الصيف، تظهر الكثير من الحرف اليدوية الجديدة لنودلز حمام السباحة، مما يوفر لك مجموعة واسعة من المشاريع التي يمكنك إعادة إنشائها. إذا كنت تبحث عن DIY إبداعي من شأنه أن يحول معكرونة حمام السباحة إلى قطعة ديكور أنيقة في منزلك، فهناك عدد من المبدعين الذين يقومون بتحويل اكتشافات Dollar Tree هذه. أحد إبداعات الديكور المثيرة للاهتمام يأتي من @my_home_by_kendra_nicole على Instagram، الذي أخذ معكرونة حمام السباحة والمزهرية وابتكر قطعة تبدو أنيقة وراقية.
هذه حرفة المعكرونة البسيطة نسبيًا والتي لا تتطلب سوى عدد قليل من المواد، يمكنك الحصول على معظمها من Dollar Tree. ستحتاج إلى مزهرية صغيرة (يمكنك استخدام مزهرية قديمة موجودة لديك بالفعل) ومعكرونة حمام السباحة وطلاء أبيض وأسود وورقة ذهبية وسكين وغراء ساخن. بالنسبة للطلاء، استخدم المبدع الأصلي طلاء الرش لكل من المعكرونة والمزهرية، على الرغم من أنه يمكنك أيضًا استخدام الطلاء العادي لهذا المشروع. نظرًا لأنك تستخدم مزهرية عادية كقاعدة لهذا المشروع، فقد ترغب في التقاط الأزهار لإكمال مظهر قطعة الديكور الخاصة بك.
كيفية إنشاء ديكور مزهرية أنيق باستخدام معكرونة حمام السباحة الخاصة بك من Dollar Tree
لإنشاء مزهرية معكرونة لحمام السباحة يمكنك صنعها بنفسك وبأسعار معقولة، عليك أن تجمع كل العناصر الحرفية الخاصة بك معًا أولاً حتى يكون لديك كل ما تحتاجه في مكان واحد. لتبدأ قطعة الديكور الخاصة بك، ستقطع معكرونة حمام السباحة إلى نصفين بالطول بحيث يكون لديك جانب مستدير وجانب مسطح. بعد ذلك، قم بتقطيع قطع المعكرونة إلى نصفين إلى شرائح أطول قليلاً من المزهرية نفسها – ستصنع ثنيًا مع المعكرونة بحيث تنحني خارج المزهرية. رش طلاء المزهرية وقطع المعكرونة. المشروع الأصلي رسم المزهرية باللون الأبيض والمعكرونة باللون الأسود.
بمجرد أن يجف الطلاء، أضف قطعًا من ورق الذهب إلى النودلز. ابدأ بالقليل من الغراء الساخن ثم ضع ورقة الذهب حيث أضفت الغراء. كرر هذه العملية في كل مكان لإنشاء نمط فريد على قطع المعكرونة. بمجرد أن يجف الغراء، امسح أوراق الذهب الزائدة.
الخطوة الأخيرة لهذا المشروع هي ربط قطع المعكرونة بالمزهرية. ستحتاج إلى لصق المعكرونة على قاعدة المزهرية وأعلىها، مع ترك مركز المعكرونة منحنيًا بعيدًا عن جسم المزهرية. اعمل في طريقك حول المزهرية بحيث يتم تغطية القطعة بأكملها. مع منحنى المعكرونة، يمكنك رؤية جسم المزهرية من خلاله، مما يمنحك تأثيرًا باللونين الأبيض والأسود.
الأشياء التي يجب مراعاتها وطرق جعل مشروع المعكرونة في حمام السباحة هذا خاصًا بك
المزيد من النصائح حول إنشاء هذا DIY جاءت من تعليقات Instagram الخاصة بمنشئ المحتوى الأصلي. في حين أنه يمكنك لصق الجزء السفلي من نودلز حمام السباحة الخاص بك مباشرة على المزهرية، فقد أضاف @my_home_by_kendra_nicole غطاء شمعة إلى الجزء السفلي من المزهرية. يمكن أن يمنح ذلك القطعة مزيدًا من الثبات ويوفر سطحًا مختلفًا للصق معكرونة حمام السباحة إذا لم تلتصق بالمزهرية.
يعد تحويل المعكرونة في حمام السباحة إلى قطعة ديكور رائعة أمرًا سهلاً من خلال مشروع DIY هذا. وإذا كنت تريد تسهيل الأمور، فقد تم نشر اقتراح من @dawniegoat كتعليق على الفيديو الأصلي وهو تخطي طلاء نودلز حمام السباحة باللون الأسود واستخدام النودلز السوداء بالفعل. يمكنك العثور على هذا اللون في Dollar Tree في فترة عيد الهالوين. ومع ذلك، يمكنك أيضًا العثور على نودلز البلياردو السوداء على مدار العام من موقع Walmart، بما في ذلك معكرونة البلياردو GceSteap مقاس 60 بوصة باللون الأسود مقابل 5.57 دولار.
إذا كنت ترغب في تخصيص قطعتك، يمكنك اختيار ألوان مختلفة بدلاً من الأسود والأبيض والذهبي. استخدم الألوان التي تناسب مساحتك الخاصة واختر الدهانات التي تحتوي على مادة اللاتكس أو ذات أساس مائي. يمكنك أيضًا تغيير لون الورقة المستخدمة، حيث يمكنك العثور على أوراق متنوعة باللون الفضي والذهبي الوردي أيضًا. تبيع أمازون مجموعة مختلطة مكونة من 300 ورقة من أوراق الذهب من Paxcoo مقابل 12.99 دولارًا.