Domantas Sabonis يخرج مصابًا بتمزق جزئي في الغضروف المفصلي في كسارة Kings

تلقى موسم الملوك ضربة أخرى يوم الخميس، حيث من المتوقع الآن أن يغيب لاعب الوسط دومانتاس سابونيس لفترة طويلة بسبب تمزق جزئي في الغضروف المفصلي في ركبته اليسرى.

أفاد شمس شارانيا من ESPN أن سابونيس، الذي كان جزءًا من العودة في تجارة 2022 مع فريق بيسرز الذي أرسل تيريز هاليبرتون إلى إنديانا، سيتم إعادة تقييمه في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

ستبعد الإصابة اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا عن تشكيلة الملوك حتى منتصف ديسمبر على الأقل وتجبره على التغيب عن مباريات ساكرامنتو العشرة القادمة على الأقل.

ويعاني سابونيس من مشاكل الإصابة منذ بداية الموسم، وغاب عن خسارة ليلة الأربعاء أمام الرعد بسبب آلام في الركبة اليسرى.

لم يتم الكشف عن التمزق في الغضروف المفصلي إلا بعد إجراء المزيد من الاختبارات وأصبح التأثير الأكبر الذي سيحدثه على موسم الملوك واضحًا.

كان نجم كل النجوم ثلاث مرات أحد أكثر لاعبي الفريق صحة، حيث لعب في 79 و82 و70 مباراة خلال المواسم الثلاثة الماضية في سكرامنتو.

بلغ متوسط ​​​​رجل الملوك 17.2 نقطة و 12.3 كرة مرتدة و 3.7 تمريرة حاسمة هذا الموسم. وقد سجل أعلى مستوى له هذا الموسم بـ 34 نقطة في الخسارة أمام تمبروولفز يوم الجمعة الماضي.

Sabonis هو اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق في قائمة Kings، مع ثلاث سنوات، 146.8 مليون دولار في عقده.

تعتبر خسارة الرجل الكبير بمثابة ضربة أخرى لموسم الملوك الذي تصاعد نحو الأسفل.

ولم يفز سكرامنتو بأي مباراة منذ الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، حيث خسر سبع مباريات متتالية.

ساعد سابونيس الملوك على إنهاء جفاف التصفيات الذي دام 16 عامًا في موسم 2022-23 عندما أنهوا العام باعتبارهم المصنف الثالث في المؤتمر الغربي، على الرغم من خروجهم من التصفيات في الجولة الأولى.