Duke يفجر الصدارة المتأخرة مع تقدم هيوستن بشكل مذهل إلى نهائي NCAA

سان أنطونيو – من قال إن بطولة NCAA هذه تفتقر إلى الاضطرابات؟

أنتجت ليلة السبت Whopper.

Cooper Flagg و Mighty Duke ، المرشحان المفضلان في هذا المركز الرابع المصنف رقم 1 ، يعودان إلى المنزل مبكرًا.

قام هيوستن بسحب صدمة ، حيث احتشد من 14 إلى أسفل في المباراة النهائية 8:17 للتقدم إلى البطولة الوطنية ليلة الاثنين بفوز 70-67 على الشياطين الأزرق الذين يقودهم المبتدئون في ألامودومي صاخب.

رمي اثنين من J’wan Roberts حرة مع 19.6 ثانية المتبقية أعطت الكوجرز الصدارة من أجل الخير ، وبعد أن فقدت العلم في الممر ، صنعت LJ Cryer اثنين آخرين.

لم يقترب يأس Tyrese Proctor ، وكان لاعبو هيوستن يركضون في جميع أنحاء الأرض للاحتفال بالفوز الدرامي.

بالنسبة إلى الكثير من الليل ، بدا الأمر وكأنه ديوك وتوجهت المبتدئون في اليانصيب المبتدئين إلى النهائي.

كانوا في السيطرة. لكن هيوستن لا تتخلى عن الحبل. استمر في التقطيع بعيدا.

مؤشر إيمانويل شارب 3 مع 33.3 ثانية للذهاب يجعلها لعبة حيازة واحدة لأول مرة في الشوط الثاني ، وسرق هيوستن ممر الوافدين.

قام طرف جوزيف Tugler بقطعها إلى واحد وفاة بروكتور الواجهة الأمامية من 1 و 1 في الطرف الآخر. ذهب Flagg على ظهره ، وأرسل روبرتس إلى الخط.

وكان Cryer 26 نقطة لقيادة هيوستن وأضاف شارب 16.

حقق Flagg ، وهو اختيار رقم 1 المفترض في مسودة الدوري الاميركي للمحترفين في يونيو لسنوات ، 27 نقطة وسبع كرات مرتدة وأربع تمريرات حاسمة.

بالنسبة لجزء كبير من الشوط الأول ، كان ديوك يعامل هيوستن مثل خصوم البطولة الأربعة السابقة. كان يخدعهم في النهاية الدفاعية والحصول على نظرات سهلة على الطرف الآخر.

لقد كان الصدارة 12 نقطة في وقت متأخر من المقطع الافتتاحي ، عندما بدأت هيوستن في التسخين من العمق.

قامت بمحاولاتها الأخيرة من ثلاث نقاط بعد بدء 2 من 8 ، ولم يتخلف سوى ستة في نهاية الشوط الأول ، مما يعادل أصغر دوق في نهاية البطولة.

كان الكوجر محظوظين لأنهم قريبين ، مع الأخذ في الاعتبار أنهم أطلقوا 31 في المائة من الحقل وكانوا ناقصًا في قسم الدوران.

كان Cryer أفضل لاعب له ، حيث حقق 12 نقطة وصلت إلى ثلاث 3 نقاط.

كان المبتدئون دوقًا مثمرًا بشكل متوقع.

حصل Knueppel على 12 نقطة وتبعه Flagg بثمانية نقاط وأربع كرات مرتدة ومساعدين وكتلين مثل الشياطين الأزرق أكثر من الضعف هيوستن في الطلاء ، 16-6.

بالعودة إلى الشوط الأول ، حقق الكوجر 10 من 11 طلقة ، لكنهم لم يتمكنوا من تقطيع العجز.

حتى عندما غاب ديوك ، فإنه يعوض عن الزجاج الهجومي. بدأ Flagg الشوط الثاني من خلال تسجيله في الداخل وسجل ثماني نقاط في أول 4:52 من هذه الفترة.

بمجرد أن بدأ هيوستن أخيرًا في تفويت ، امتد ديوك على الصدارة. انتفخت إلى 14 بعد أن ذهب Flagg إلى خط الرمية الحرة في رحلات متتالية مع اليسار 11:54.

اندلعت هيوستن 10-0 على التوالي للوصول إلى أربعة. كانت لديها فرصة للاقتراب ، لكن Cryer غاب عن الطائر المتوسط ​​المدى ، ضرب Tyrese Proctor رميتين حرة وضرب Flagg 3 مؤشر.

ثم قام بتشويش محاولة رمية Tugler من الحدود. شعرت أن ذلك قد أدى إلى الخروج من التجمع. من الواضح أن هيوستن كان لديه أفكار أخرى.