Dupe Ikea Kallax Shelf بأسعار معقولة يمكنك الحصول عليها في Walmart

أوه ، Ikea Kallax-هل كانت هناك قطعة أثاث متعددة الأغراض؟ من حلول التخزين الكلاسيكية إلى Ikea Kallax Diys الرائعة التي تثبت أنها أكثر القطاع تنوعًا في المتجر ، هناك الكثير من الاحتمالات عندما يتعلق الأمر بهذا الرف البسيط. ومع ذلك ، إذا كنت لا تعيش بالقرب من ايكيا ، فقد يكون الحصول على يديك على kallax جديدًا صعبًا. لحسن الحظ ، هناك خدعة مثالية في Walmart وهي بأسعار معقولة مثل نظيرها. في الوقت الحالي ، تكلف إصدار IKEA من هذا الرف المميز 109.99 دولارًا ، في حين يمتد منظم Better Homes & Gardens 8-Cube من Walmart مقابل أقل من 98 دولارًا للبيع.
هذا يحاكي وحدة IKEA المكونة من 8 مربع مع UnderFrame. يتكون تحت الإطار من المعدن ، والذي يوفر تباينًا رائعًا مع بقية الرف المركب الخشبي. يأتي إصدار Walmart أيضًا في نطاق ألوان أوسع (بما في ذلك الإسبريسو والرمادي الريفي والجوز القديم والأبيض) ، مما يسهل مطابقة ديكور منزلك. لذلك حتى عندما لا يكون Dupe معروضًا للبيع ، فقد يكون الأمر يستحق التغلب عليه.
Ikea Kallax vs. Walmart Dupe: وهو مناسب لك
بالإضافة إلى النطاق السفلي للمعادن ونطاق الألوان المتزايدة ، فإن رف Walmart لديه بعض الاختلافات الأخرى (وأوجه التشابه) التي يجب مراعاتها. الأهم من ذلك ، أن كلا الرفوف بنفس الحجم تقريبًا ، حيث يبلغ طوله ما يزيد قليلاً عن 57 بوصة وعرضه حوالي 15 بوصة. إنها تختلف قليلاً في الارتفاع مع قياس kallax 37 بوصة من أسفل الإطار إلى أعلى الرف وقياس Walmart Dupe ما يزيد قليلاً عن 33 بوصة.
في حين أن كلا من هذه الأرفف تم بناءها بشكل أساسي من لوحات posicleboard ، فإن خيار Walmart أقوى قليلاً. يمكن أن تدعم أرفف Kallax حمولة أقصى قدرها 29 رطلاً لكل رف ، على الرغم من أن وحدة Walmart يمكنها التعامل معها 30. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للوحة العلوية من رف Walmart تحمل صمود ما يصل إلى 100 رطل ، مقارنةً بالحمل الأقصى لـ Kallax 55 رطل. في نهاية المطاف ، فإن هؤلاء المنظمين أكثر تشابهًا مما هو مختلف ، وأي شخص مناسب لك في التفضيل الشخصي. إذا كنت ترغب في الوصول إلى الاختراقات و DIYs والملحقات المخصصة ، فقد يكون Kallax أفضل رهان لك. إذا كنت تتطلع إلى توفير بضعة دولارات ، فتمتع بلون أوسع ، ولديك رف يمكن أن يحمل حمولة أثقل ، فإن Walmart Dupe هو واحد لك.
من حيث التصميم والاستخدام ، توفر كلتا الوحدات فرصًا رائعة. على سبيل المثال ، يمكنك إنشاء سعة تخزين فريدة من نوعها مع أرفف Kallax من Ikea (أو Walmart Dupe) عن طريق وضع سلال التخزين في Cubbies. يوجد أيضًا اختراق Ikea Kallax يمنح الرف نظرة حديثة عن طريق إضافة الأضواء والألواح المنحنية. يمكن تطبيق هذا الاختراق على أي من الرف لإنشاء قطعة أثاث فريدة تمامًا.