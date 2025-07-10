Dupe Ikea Kallax Shelf بأسعار معقولة يمكنك الحصول عليها في Walmart

بالإضافة إلى النطاق السفلي للمعادن ونطاق الألوان المتزايدة ، فإن رف Walmart لديه بعض الاختلافات الأخرى (وأوجه التشابه) التي يجب مراعاتها. الأهم من ذلك ، أن كلا الرفوف بنفس الحجم تقريبًا ، حيث يبلغ طوله ما يزيد قليلاً عن 57 بوصة وعرضه حوالي 15 بوصة. إنها تختلف قليلاً في الارتفاع مع قياس kallax 37 بوصة من أسفل الإطار إلى أعلى الرف وقياس Walmart Dupe ما يزيد قليلاً عن 33 بوصة.

في حين أن كلا من هذه الأرفف تم بناءها بشكل أساسي من لوحات posicleboard ، فإن خيار Walmart أقوى قليلاً. يمكن أن تدعم أرفف Kallax حمولة أقصى قدرها 29 رطلاً لكل رف ، على الرغم من أن وحدة Walmart يمكنها التعامل معها 30. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للوحة العلوية من رف Walmart تحمل صمود ما يصل إلى 100 رطل ، مقارنةً بالحمل الأقصى لـ Kallax 55 رطل. في نهاية المطاف ، فإن هؤلاء المنظمين أكثر تشابهًا مما هو مختلف ، وأي شخص مناسب لك في التفضيل الشخصي. إذا كنت ترغب في الوصول إلى الاختراقات و DIYs والملحقات المخصصة ، فقد يكون Kallax أفضل رهان لك. إذا كنت تتطلع إلى توفير بضعة دولارات ، فتمتع بلون أوسع ، ولديك رف يمكن أن يحمل حمولة أثقل ، فإن Walmart Dupe هو واحد لك.

من حيث التصميم والاستخدام ، توفر كلتا الوحدات فرصًا رائعة. على سبيل المثال ، يمكنك إنشاء سعة تخزين فريدة من نوعها مع أرفف Kallax من Ikea (أو Walmart Dupe) عن طريق وضع سلال التخزين في Cubbies. يوجد أيضًا اختراق Ikea Kallax يمنح الرف نظرة حديثة عن طريق إضافة الأضواء والألواح المنحنية. يمكن تطبيق هذا الاختراق على أي من الرف لإنشاء قطعة أثاث فريدة تمامًا.