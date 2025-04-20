Dwight Howard يجعل Celtics Wild vs. Magic NBA Playoff تنبؤ

دوايت هوارد يضع بوسطن سيلتيكس على Witch Watch.

يختار مركز أورلاندو ماجيك ستار فريقه القديم لإزعاج سيلتيكس في سبع مباريات خلال سلسلة الجولة الأولى في التصفيات لعام 2025 في الدوري الاميركي للمحترفين.

يقول هوارد في بودكاسته ، “D12 فوق الحافة” ، أن الدفاع السحري سيكون سببًا لما سيكون منزعجًا مذهلاً في الجولة الأولى.

“من سيتوقف عن باولو صحي (بانشيرو) في سلسلة من سبع مباريات؟” سأل مشاركته المشاركين.

أجاب أحدهم “ديريك وايت” ، الذي أجاب عليه هوارد ، “أنت trippin”. إنه قليل جدًا. “

ثم أصيب هوارد بـ “جايلن براون” ، الذي أجاب عليه مرة أخرى ، “إنه قليل جدًا”.

ثم أضاف هوارد أيضًا ، “من سيوقف جالين (Suggs) من لعب الدفاع؟”

في حين أن Suggs هو أحد أفضل المدافعين المحيطين في الدوري الاميركي للمحترفين ، إلا أنه خارج هذا الموسم بسبب إصابة في الركبة.

من المحتمل أن تكون الحجة هوارد هي أن أورلاندو تدافع عن بوسطن أفضل من الجميع في الدوري الاميركي للمحترفين.

يسمح السحر بأقل عدد من محاولات 3 نقاط لكل 100 ممتلكات (32.5) في حين أن سلتكس يطلق النار بعيدًا (50).

كما فاز أورلاندو على بوسطن ، الأبطال الحاكمة ، في ستة من آخر تسعة اجتماعات له يعود إلى ديسمبر 2022.

مع خروج Suggs و Mo Wagner ، سيكون الأمر أكثر إثارة للصدمة إذا كان السحر يسحب هذا ، ناهيك عن حقيقة أنهما مستضعفون من 13 نقطة للعبة 1 في بوسطن و +2200 للفوز بالمسلسل ، في حين أن البطل المدافع Celtics هو -8000 ، لكل فاندويل.

تم اختيار هوارد ، الذي تم انتخابه في فئة قاعة مشاهير كرة السلة 2025 ، رقم 1 بشكل عام من قبل السحر في مسودة الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2004 وقام ببطولة الفريق حتى رحيله بعد موسم 2011-12.

كان هوارد لاعبًا دفاعيًا مدته أربع مرات في العام وليمت مرات في كل النجوم أثناء الدوري الاميركي للمحترفين ، وقاد السحر إلى نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2009 ، حيث خسر أمام ليكرز بقيادة كوبي براينت في خمس مباريات.

وبطبيعة الحال ، استمر المركز السابق في اللعب مع براينت في موسم 2012-13 ، ولكن تم تنفيذ التجربة بشكل سيئ حيث تمتع الفريق بشكل مذهل بالخروج من الجولة الأولى في التصفيات ، وذهب هوارد إلى هيوستن روكتس بعد موسم واحد.