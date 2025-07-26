Edmundo Sosa يخرج من لعبة Phillies-Yankees بعد الاصطدام المخيف

غادر رجل القاعدة الثالث فيليز إدموندو سوسا الفوز يوم السبت على يانكيز بعد تصادم مع لاعب كرة القدم براندون مارش أثناء اصطياده منبثقة.

وفقًا للفريق ، عانت سوسا من كدمة في الظهر وسيتم تقييمها بشكل أكبر.

اصطدم مارش وسوسا أثناء الذهاب إلى موسيقى الجاز تشيشولم جونيور السابعة من النافذة المنبثقة. كانت سوسا تراجع عندما ركض مارش من الخلف. أمسك سوسا على ظهره بعد سقوطه.

وقال مارش للصحفيين: “من الواضح أن الشمس كانت عاملاً قليلاً”. “لقد رأيت الكرة أصيبت ، وحسبت أنها كانت كرة تريا (موالف) ، لكنه لم يستطع رؤية سبب الشمس. وعندما نظرت إلى أسفل في سوسا وتيريا ، لاحظت أن الكرة كانت في منتصفها. لذلك اعتقدت أنني يجب أن أذهب إلى اللعب.

“أنا فقط يجب أن يكون لدي آذان أفضل.”

تم مساعدة سوسا على خارج الملعب واستبدلت بأوتو كيمب لبقية فوز 9-4 فيليز.

وقال روب تومسون مدير فيليز بعد المباراة إن سوسا كانت “أفضل بكثير” مما كان يتوقع.

فاز فيليز في أول مباراتين من السلسلة ضد يانكيز وسيذهبون إلى المسح يوم الأحد مع زاك ويلر على التل ضد كارلوس رودون.