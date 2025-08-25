Emma Raducanu تطهير Hurdle مع First Us Open Win منذ عام 2021

ابتسامة إيما رادوكانو عادت.

وكذلك لعبتها.

حطمت البريطانية الشابة جفافها المفتوح لمدة ثلاث سنوات ، وفازت بمباراتها الأولى في Flushing Meadows منذ لقب Behindthrough 2021 الذي غير حياتها.

توالت راداكانو المؤهلة في الماضي إينا شيباهارا 6-1 ، 6-2 في ملعب لويس أرمسترونغ مع مجموعة أول مدتها 26 دقيقة والهيمنة السريعة لمدة ساعة واحدة.

لقد طهرت عقبة عقلية ضخمة ، مما جعل نيويورك مكانها السعيد لأول مرة منذ سنوات.

قال راداكانو ، 22 عامًا: “نعم ، لقد كان الأمر في ذهني. لقد مرت أربع سنوات ، وهي بطولة خاصة جدًا بالنسبة لي. لقد شعرت بالاختلاف في هذا العام. شعرت أنني كنت أفعل الأشياء الصحيحة يومًا بعد يوم ، لكن لا يزال في الجزء الخلفي من رأسك. لذلك أنا مسرور جدًا للتغلب على ذلك.

“إنه أول فوز لي هنا منذ عام 2021 ، لذلك فهو مميز للغاية. الجولات الأولى صعبة دائمًا وخاصة في البطولات الاربع. أنا سعيد جدًا بالطريقة التي وصلت بها إلى ذلك.”

فازت Radacanu في بطولة الولايات المتحدة لعام 2021 ، وهي مؤهلة تبلغ من العمر 18 عامًا ، مبهرة ليس فقط لعبتها بل ابتسامتها ميجاوات.

ولكن بعد أن انتهى الدفاع عن اللقب بخسارة الجولة الأولى أمام أليز كورنيت-مما يجعلها الرابعة الحاكمة في الولايات المتحدة المفتوحة التي تم إزالتها في الجولة الافتتاحية-فقدت عام 2023 بسبب الإصابة وعانت من مخرج آخر من الجولة الأولى إلى صوفيا كينين.

اعترفت بأن نيويورك أصبحت عقبة عقلية.

قال راداكانو: “لقد ناضلت حقًا عندما عدت في عام 2022. لم أستمتع بالعودة إلى هنا”. “الآن هي المرة الأولى التي أشعر فيها أنني أستطيع العودة إلى الولايات المتحدة المفتوحة والاستمتاع حقًا بالذكريات التي صنعتها هنا. يمكنني أن أكون فخوراً بذلك وأرى أنه مكان سعيد.”

بدا راداكانو سعيدًا في الملعب يوم الأحد ، ويخدم جيدًا ويتخذ منصب عودة عدواني.

بدت واثقة ، تأمين ذاتيا وفي السيطرة.

بدت أيضًا مرتاحًا لمدربها الجديد ، فرانسيسكو رويج.

مدرب رافا نادال السابق ، أعطى الإسباني باستمرار تعزيزًا إيجابيًا بصوت عالٍ.

وقال راداكانو: “لقد وضعت الكثير من الثقة فيما أفعله مع فرانسيسكو في محكمة التدريب”. “نحن نعمل بشكل جيد حقًا ، ونفعل الأشياء الصحيحة في محكمة التدريب ، وأشعر فقط أنني أتحسن. لأخذ الثقة مما أقوم به وراء الكواليس وليس فقط الثقة لأنني فزت بهذه المباريات في الجولة.

“أنا أقوم بعمل جيد يومًا. إنه يسير على ما يرام ، وأنا أستمتع به. أستمتع بالتحسن ، وعملية الشعور ، في نهاية اليوم ، أنا راضٍ عن أنني أصبحت أفضل قليلاً وأكررها. ربما يكون هذا هو أكبر نجاح وسبب يجعلني أشعر بالطريقة التي أقوم بها الآن.”

على الرغم من كونها متوترة مسبقًا ، إلا أن البدء ساعد في الاستقرار.

انتهى بها المطاف بمباراة نظيفة بشكل مشجع ، فقط ستة أخطاء لا تُنسى – واحدة في المجموعة الثانية – إلى 36 من قبل عدوها الياباني المتفوق.

تسابق رادوكانو إلى تقدم سريع 5-0 وتجولت.

قالت: “لقد بدأت جيدًا ، وقد ساعد ذلك على استرخاءني كثيرًا”. “لا سيما تقديم المباراة الأولى ، كانت تلك بداية واثقة ، ثم شعرت أنني أستطيع الاستمرار”.

الآن ، لدى Raducanu فرصة للاستمرار.

إنها تصل مؤقتًا إلى العالم رقم 33 في التصنيف المباشر بعد الفوز ومستحضرها في وضع جيد لتكسير أفضل 30.

مع رقم 24 Veronika Kudermetova منزعج من جانيس توجين ، يحصل Raducanu على تصفيات أخرى.

مع يوم إضافي يخبز في الجولة الأولى من هذا العام ، ستحصل على بعض وقت الفراغ في نيويورك ، وهي الآن مكان سعيد مرة أخرى.

وقالت رادوكانو: “نانا – إنها ليست جدتي الفعلية ، لكنني مثل حفيدتها بالتبني ، أود أن أفكر – إنها من نيويورك ، وطلبت مني الذهاب إلى مجموعة فريك”. “لقد كنت في فني كثيرًا مؤخرًا ، وقد أعيد فتحه بعد أن أعتقد أن أربع أو خمس سنوات من الإنشاء. سيكون ذلك مثيرًا حقًا.”