ESPN بالكاد تتجنب الكارثة من خلال رقص لي كورسو

لقد كان مشهدًا كارثيًا تقريبًا على ESPN عندما كاد لي كورسو البالغ من العمر 89 عامًا أن يسقط على المجموعة قبل أن تهزم نوتردام ولاية بنسلفانيا يوم الخميس.

كان محلل برنامج “College Football Gameday” يقوم بأداء “The Jig”، وهي رقصة شعبية مرادفة للثقافة الأيرلندية، وكان برفقته تميمة نوتردام.

كان كورسو يقوم بالرقص مع التميمة، ممسكًا بذراع التميمة اليمنى بخطوة واحدة سيئة إلى الوراء كادت أن تؤدي إلى سقوط المحلل.

لحسن الحظ، أنقذ تميمة الجني الموقف من خلال الإمساك به ومساعدته على استعادة توازنه.

حسنًا، إن لي كورسو البالغ من العمر 89 عامًا مستعد دائمًا للمضي قدمًا، وقد فعل ذلك من خلال ارتداء ملابس لاكي في اختيار الأيرلنديين على ولاية بنسلفانيا في #وعاء برتقالي. pic.twitter.com/ySmjgK9k1K – التسليم الكامل (@ TWDTV1) 10 يناير 2025

يبدو أن كورسو يتراجع إلى مجموعة دعامة تتميز بخوذة نوتردام المصطفة بجوار خوذة ولاية بنسلفانيا.

كانت شخصية ESPN منذ فترة طويلة مع الشبكة منذ الثمانينيات وتقوم عادةً بالرقص عند اختيار Notre Dame للفوز بالمباريات.

ستتم مناقشة مستقبل كورسو مع الشبكة في هذا الموسم، وفقًا لرئيس المحتوى في ESPN، بورك ماجنوس.

في بث صوتي سابق لـ SI Media مع Jimmy Traina، قال Magnus إنهم سيتواصلون مع Corso بعد الموسم ليقرروا كيفية المضي قدمًا.

وقال ماغنوس: “اسمع، أعتقد أننا سنفعل ما فعلناه الآن لبضع سنوات متتالية، وهو أننا سنجري محادثة معه بعد الموسم، لنرى أين تسير الأمور”.

خرجت نوتردام بفوزها 27-24 على ولاية بنسلفانيا بعد أن ألقى لاعب الوسط درو ألار اعتراضًا قويًا في الدقيقة الأخيرة.

مع فرصة القيادة في الملعب لتحقيق هدف ميداني يفوز بالمباراة، ألقى ألار الكرة مرة أخرى عبر جسده لاعتراضها مما أدى في النهاية إلى إنهاء موسم Nittany Lions.

وضعهم انتصار نوتردام في مباراة اللقب الوطني، التي بثتها ESPN مرة أخرى، حيث سيواجهون الفائز في ولاية أوهايو ضد تكساس.