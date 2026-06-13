ESPN تخلط بين باراجواي وبنما في خطأ فادح في كأس العالم

يحتوي أعلام باراجواي وبنما على اللون الأحمر والأبيض والأزرق.

لكن هذا ليس عذرًا لـ ESPN، التي ارتكبت خطأً محرجًا ليلة الجمعة عندما قامت بمعاينة مباراة كرة القدم للرجال بين الولايات المتحدة وباراجواي في كأس العالم.

أثناء جزء من المراهنة، ناقش المحللون موضوع باراجواي وكان لديهم العلم الصحيح على الشاشة، لكن الرسم الموجود أسفل الشاشة يقول: “الولايات المتحدة تفتتح كأس العالم الليلة ضد بنما (9 بالتوقيت الشرقي)”.

ظهر الرسم الخاطئ مرتين في المقطع.

تقع باراجواي في أمريكا الجنوبية وبنما في أمريكا الشمالية.

تستغرق الرحلة بين البلدين عادةً حوالي سبع ساعات، ويفصل بينهما حوالي 2800 ميل، ولا يمكنك القيادة من أحدهما إلى الآخر.

فازت بنما على منتخب الولايات المتحدة بنتيجة 1-0، في نصف نهائي دوري أمم الكونكاكاف.

لكن أداء منتخب الولايات المتحدة كان أفضل بكثير أمام باراجواي، حيث سجل أربعة أهداف، من بينها هدفان عن طريق فولارين بالوغون. كانت هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها للولايات المتحدة هداف متعدد الأهداف ومباراة بأربعة أهداف في كأس العالم منذ عام 1930.

ومع ذلك، فإن باراجواي ليست في وضع مترهل. وحتى عام 2024، فازت باراجواي على القوى الدولية الأرجنتين والبرازيل.

قال بالوغون: “أعتقد أن المباراة الأولى هي دائمًا الأصعب، كما تعلمون، لإبعاد الأعصاب عن الطريق”. “أنت تريد نتيجة كهذه وتمنحك الكثير من الثقة للمباراة القادمة.”

ربما حصلت التوترات في اللعبة الأولى على أفضل ما في قسم الرسومات أيضًا.

الولايات المتحدة لديها أسبوع إجازة قبل العودة إلى اللعب في الساعة 3 مساء الجمعة ضد أستراليا. لكي نكون واضحين، هذا ليس مثل النمسا أو الجزائر أو الأرجنتين.

ويلعب الأمريكيون في المجموعة الرابعة مع أستراليا وباراجواي وتركيا.

وتقع بنما في المجموعة L مع إنجلترا وكرواتيا وغانا.

لدى ESPN صفقات حقوق إعلامية مع United Soccer League – وهو مستوى أقل من الدوري الرئيسي لكرة القدم – والدوري الوطني لكرة القدم للسيدات.