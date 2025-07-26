Ex-Yankees يفتحون على “New Life” CC Sabathia أعطى الفريق

COOPERSTOWN – فاز Andy Pettitte بأربع بطولات عالمية مع Yankees بحلول الوقت الذي انتهى فيه موسم 2008 ، مع العلم أنه سيبلغ من العمر 37 عامًا في العام المقبل ، لم يكن يعرف ما إذا كان هو وبقية Core Four سيحصلون على آخر.

لقد غير هذا الموسم نظرته ، حيث ذهب يانكيز على وكيل حر ينفق جنونًا وجلب مارك تيكسيرا ، و AJ Burnett ، و – الأهم من ذلك – CC Sabathia ، الذي كان يمتد على امتداد لا يُنسى مع Brewers.

وقال بيتيت: “كنت أعلم أنه كان عشيقًا مطلقًا ، يشاهد ذلك الشهر الماضي في ميلووكي”. “كنت مثل ،” أعطني هذا المتأنق. أحضره على متنها. ”

وعندما استقر الغبار في هذا الموسم ، كان لدى بيتيت شيئًا واحدًا في ذهنه.