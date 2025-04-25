“F-K Sports ، التنس وكل شيء آخر!”

رياضة
"F-K Sports ، التنس وكل شيء آخر!"

عادت نوفاك ديوكوفيتش إلى بطولة موتوا مدريد بعد تخطي الإصدارين الماضيين ، ولكن بناءً على هذه الرؤية من جلسة تدريبية حديثة ، لا يبدو أنه يسير بسلاسة.

مع انسحاب البطل المحلي كارلوس ألكاراز في اللحظة الأخيرة ، تحولت الأضواء بشكل طبيعي إلى الصربي.

أثناء التحضير مع Arthur Fils ، قطع Djokovic شخصية محبط.

عند نقطة واحدة ، التقط: “F ** K Sports ، التنس وكل شيء آخر!”

فورة ، وإن لم تكن غير مألوفة تمامًا ، رسمت صورة غريبة للبعض.

في السابعة والثلاثين من عمره ، يقود حصيلة Grand Slam على الإطلاق ، يتساءل البعض عن سبب عدم وجوده على شاطئ مع قدميه بدلاً من النزول في الشمس الإسبانية.

“هذا نوع من المدهش” ، كتب شخص.

“بطل سجل الفائز بالبطولة 24 مرة في كل شيء ينزعج من التدريب عندما يتمكن من التقاعد والتعليق على أنه الماعز.”

“الجميع يقولون إنهم يريدون أن يكونوا نخبة رياضي أو الملياردير أو الفنانين المشهور عالمياً ، ولكن للوصول إلى هذه النقطة ، يجب أن يكون لديك أخلاقيات عمل مهووس وقدرة تنافسية ذهانية”.

“لم يتناول ديوكوفيتش وجبة غش لذيذة منذ عقود. لا يمكنك تركها حتى لو حاولت”.

من المقرر أن يفتح حملته ضد ماتيو أرنالدي يوم السبت 26.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية