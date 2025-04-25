عادت نوفاك ديوكوفيتش إلى بطولة موتوا مدريد بعد تخطي الإصدارين الماضيين ، ولكن بناءً على هذه الرؤية من جلسة تدريبية حديثة ، لا يبدو أنه يسير بسلاسة.

مع انسحاب البطل المحلي كارلوس ألكاراز في اللحظة الأخيرة ، تحولت الأضواء بشكل طبيعي إلى الصربي.

أثناء التحضير مع Arthur Fils ، قطع Djokovic شخصية محبط.

عند نقطة واحدة ، التقط: “F ** K Sports ، التنس وكل شيء آخر!”

فورة ، وإن لم تكن غير مألوفة تمامًا ، رسمت صورة غريبة للبعض.

في السابعة والثلاثين من عمره ، يقود حصيلة Grand Slam على الإطلاق ، يتساءل البعض عن سبب عدم وجوده على شاطئ مع قدميه بدلاً من النزول في الشمس الإسبانية.

“هذا نوع من المدهش” ، كتب شخص.

“بطل سجل الفائز بالبطولة 24 مرة في كل شيء ينزعج من التدريب عندما يتمكن من التقاعد والتعليق على أنه الماعز.”

“الجميع يقولون إنهم يريدون أن يكونوا نخبة رياضي أو الملياردير أو الفنانين المشهور عالمياً ، ولكن للوصول إلى هذه النقطة ، يجب أن يكون لديك أخلاقيات عمل مهووس وقدرة تنافسية ذهانية”.

“لم يتناول ديوكوفيتش وجبة غش لذيذة منذ عقود. لا يمكنك تركها حتى لو حاولت”.

من المقرر أن يفتح حملته ضد ماتيو أرنالدي يوم السبت 26.