FIFA التحقيق في ادعاء الإساءة العنصرية المقدمة ضد غوستافو كابرال

بدأت اللجنة التأديبية في FIFA الإجراءات ضد كابتن باشوكا غوستافو كابرال المتعلقة بالإساءة العرقية المزعومة ضد مدافع ريال مدريد أنطونيو روديجر خلال مباراة مجموعة كأس العالم في كأس العالم في FIFA يوم الأحد.

كجزء من بيان مساء يوم الثلاثاء ، قال FIFA ، وفقًا لـ The Athletic ، إنها اتخذت قرارًا بفتح الإجراءات “بعد تقييم لتقارير المباراة” من المسؤولين.

سيُسمح لـ Cabral باللعب في مباريات كأس العالم للنادي المكسيكي أثناء التحقيق ، على الرغم من أن Pachuca سيلعب في مباراة واحدة في البطولة يوم الخميس ضد الطرف السعودي.

قام روديجر بإخطار الحكم رامون أباتي خلال فترة الإصابة بفوز ريال مدريد 3-1 حول هذا الادعاء ، وقام المسؤول بالإشارة-وهي لفتة ذراع متقاطعة-للاحتفال بادعاء الإساءة العنصرية.

وقع الحادث بالقرب من نهاية المباراة بينما كان اللاعبان يتجولان في منطقة ركلة جزاء باشوكا ، وذهب روديجر في النهاية إلى الملعب وهو يحمل وجهه.

بعد ذلك حدث مشاجرة شفهية ، وأرسل عاباتي في النهاية كلا اللاعبين قبل أن يدور روديجر للتحدث مع الحكم ، الذي قام بعد ذلك بإشارة الذراع المتقاطعة.

نفى كابرال هذا الادعاء في أعقاب المباراة ، وأخبر الصحفيين بما حدث كان “قتالًا” وأن الاثنين قد “اصطدموا”.

قال كابرال: “قال إنني ضربته بيدي ، ثم كانت هناك حجة ، وصدر الحكم علامة العنصرية”. “في الأرجنتين نقول” كاغون دي ميردا “(تستخدم الألفاظ النابية أن تسمي شخص ما جبانًا) ، طوال الوقت أخبرته بنفس الشيء”.

قال مدرب ريال مدريد Xabi Alonso بعد المباراة أنه قد أُبلغ بأنه قد بدأ تحقيقًا في FIFA بالفعل وأن النادي يعتقد أن مزاعم روديجر.

“نحن نؤمن به. إنه أمر غير مقبول” ، قال.