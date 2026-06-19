FOMO NOMO: قم بتخزين سطح الطاولة باستخدام Anthropologie Dupe الصديق للميزانية من أمازون

يمكن أن يكون التخزين على سطح العمل أمرًا صعبًا، ولكن ربما وجدنا للتو الحل الأكثر جمالاً. في الحمام وخارجه، شهدنا تحولًا واضحًا بعيدًا عن البساطة الصارمة نحو قطع ذات طابع وسحر أكبر. واحدة من أفضل الأمثلة على ذلك هي خزانة الأدوية Anthropologie Gleaming Primrose، وهي تصميم مستوحى من المرآة الفرنسية يتم تركيبه مباشرة فوق الحوض. نحن نحب الطريقة التي تستفيد بها من المظهر الأوروبي للعالم القديم الموجود في كل مكان الآن، مع إيماءة إلى المرايا العتيقة المذهبة والتفاصيل الحية. إنها واحدة من أحدث الإضافات إلى مجموعة Gleaming Primrose Mirror Collection من Anthropologie، والتي نالت إعجابًا كبيرًا على TikTok بسبب مظهرها المزخرف العتيق. القضية الحقيقية الوحيدة هي السعر. بسعر 598 دولارًا، إنها ليست الترقية الأكثر تكلفة لتجديد الحمام. هذا هو المكان الذي تأتي فيه خزانة أدوية الحمام Viechanro Vintage من أمازون، حيث تقدم مظهرًا وإحساسًا مشابهًا مقابل 199.99 دولارًا فقط! تعد هذه المرآة ذات الطراز العتيق طريقة رائعة لتحقيق جمالية “ريجنسيكور” بميزانية محدودة.

عندما يتعلق الأمر بأفضل النصائح للمساعدة في الحفاظ على حمامك خاليًا من الفوضى، فإن قطعة مثل هذه يمكن أن تكون مفيدة بشكل لا يصدق. إذا كانت منطقة الحوض الخاصة بك حاليًا وجهة مثالية للعناية بالبشرة وفرشاة الأسنان والضروريات اليومية العشوائية، فإن خزانة الأدوية تمنح كل شيء على الفور مكانًا مخفيًا خلف مرآة مذهلة. بالإضافة إلى مطابقة جمالية إصدار Anthropologie، تضيف خزانة Amazon’s Viechanro بعض التفاصيل الوظيفية التي تجعلها مثيرة للاهتمام بشكل خاص إذا كنت تبحث عن ترقية عملية للحمام وبأسعار معقولة.