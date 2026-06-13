FOMO NOMO: مصمم الخنادق – هذا المصباح الحديث يبدو وكأنه تفاخر بقيمة 2000 دولار

التطرف هو وجود لحظة في عام 2026، حيث وصفها الجميع، من المنازل والحدائق إلى House Beautiful، بأنها واحدة من أكثر الاتجاهات السائدة لهذا العام. يتطلع الناس إلى التقاعد في غرف رمادية آمنة للمساحات التي يتم تنسيقها بقطع مثيرة للاهتمام (وغريبة بشكل ساحر) تحكي قصة من خلال تصميمها. وإحدى أسهل الطرق لإضافة هذا النوع من الحوار المثير للاهتمام إلى الغرفة هي من خلال مصباح غير تقليدي. أدخل مصباح Tiglia Tall Table Lamp من Kelly Wearstler، والذي صممته لشركة Visual Comfort & Co. مستوحاة من تصميم Memphis في الثمانينيات – والذي يمكن القول إنه مخطط لأقصى حد غير تقليدي ومبهج – فقد ابتكرت مصباحًا أسطوانيًا به مجالات رسومية تبطن جوانبه.

أطلقت عليها صحيفة نيويورك تايمز لقب “أم التصميم الداخلي الانتقائي” ونسبت إليها مجلة فوربس الفضل في “إحداث ثورة في التصميم الأمريكي الحديث” من خلال مزيجها الماهر من الألوان الزاهية والأنماط الصاخبة والعصور غير المتطابقة، وأصبحت ويرستلر رمزًا للتصميم. إن امتلاك إحدى قطعها الأصلية سيكون بمثابة انقلاب حقيقي للكثيرين – ولكن بسعر 1999 دولارًا، فهو بالتأكيد خارج ميزانيات معظم الناس. لهذا السبب كنا متحمسين للغاية للعثور على مصباح الطاولة الخزفي طويل القامة Jurrah 27 بوصة من Mercer41، والذي يوفر مظهرًا مشابهًا بشكل ملحوظ مقابل 109.99 دولارًا فقط أو 113.99 دولارًا، اعتمادًا على اللون.

للوهلة الأولى، يبدو كلا المصباحين متشابهين جدًا في قوائمهما على الإنترنت. يتوفر كلا المصباحين باللونين الأسود والأبيض، حتى تتمكن من إبقاء الأمور بسيطة باستخدام نغمة واحدة أو المزج بين الاثنين لمزيد من التباين. إنه ليس خيارًا رائعًا فقط إذا كنت ترغب في تزيين منزلك بميزانية محدودة، ولكن يتميز Jurrah dupe بعدة طرق مدهشة.