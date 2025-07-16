Funky ‘Swing Off’ Gimmick فقط ما تحتاجه لعبة All-Star

رياضة
Funky 'Swing Off' Gimmick فقط ما تحتاجه لعبة All-Star

أتلانتا – بالتأكيد كانت وسيلة للتحايل. لكنها كانت وسيلة للتحايل الفائزة.

وافق جميع المعنيين على أن ما يسمى “Swing-Off” الذي قرر أن لعبة All-Star عملت ، إلى حد ما تقريبًا ، في الواقع. كانت ليلة طويلة ، لكنها كانت نهاية جميلة للبيسبول.

لم يكن عدد قليل من اللاعبين يعرفون حتى التعادل بعد تسوية تسع أدوار في ديربي السريع في المنزل. ولكن بمجرد أن تبدأ ، وبعد أن تم ذلك ، أحبها الجميع تقريبًا.

اللاعبون الذين ظلوا هنا لفترة طويلة في الليل بقي كلهم متورطين. كان جميع المشاركين الستة المؤقتة في ديربي في ذلك ، وكذلك كان الجميع على المقاعد ، والمواقف أيضًا ، حيث قام الضاربون الستة الستة (جيدًا ، منذ أن لم يكن بيت ألونسو مطلوبًا كمذيع في الدوري الوطني).

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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