Funky ‘Swing Off’ Gimmick فقط ما تحتاجه لعبة All-Star

أتلانتا – بالتأكيد كانت وسيلة للتحايل. لكنها كانت وسيلة للتحايل الفائزة.

وافق جميع المعنيين على أن ما يسمى “Swing-Off” الذي قرر أن لعبة All-Star عملت ، إلى حد ما تقريبًا ، في الواقع. كانت ليلة طويلة ، لكنها كانت نهاية جميلة للبيسبول.

لم يكن عدد قليل من اللاعبين يعرفون حتى التعادل بعد تسوية تسع أدوار في ديربي السريع في المنزل. ولكن بمجرد أن تبدأ ، وبعد أن تم ذلك ، أحبها الجميع تقريبًا.

اللاعبون الذين ظلوا هنا لفترة طويلة في الليل بقي كلهم متورطين. كان جميع المشاركين الستة المؤقتة في ديربي في ذلك ، وكذلك كان الجميع على المقاعد ، والمواقف أيضًا ، حيث قام الضاربون الستة الستة (جيدًا ، منذ أن لم يكن بيت ألونسو مطلوبًا كمذيع في الدوري الوطني).