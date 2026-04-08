Geno Auriemma يعتذر مرة أخرى عن غبار Dawn Staley: “لقد فقدت نفسي”

أصدر مدرب UConn Geno Auriemma اعتذارًا ثانيًا عن أفعاله بعد خسارة الهاسكي أمام ساوث كارولينا، على وجه التحديد تسمية مدرب Gamecocks Dawn Staley وقالت إنها “تستحق الأفضل مني”.

دخلت أوريما وستالي في مواجهة ساخنة خلال الثواني الأخيرة من مباراة فاينل فور للسيدات يوم الجمعة.

أدلت أوريما بنوع من التعليقات بينما كان الاثنان يسيران نحو بعضهما البعض من أجل مصافحة ما بعد المباراة وبدأا مواجهة لفظية بين المدربين، اللذين كان لا بد من فصلهما.

وقالت أوريما في بيان صادر عن UConn: “هذا الصباح، تحدثت أنا وDawn Staley عن تفاعلنا بعد مباراة الجمعة الماضية. اعتذرت لـ Dawn وموظفيها وفريقها”. لقد خسرت مباريات في الفاينال فور أكثر من أي مدرب في التاريخ. لكن يوم الجمعة فقدت شيئًا أكثر أهمية. لقد فقدت نفسي.

“أولئك الذين يعرفونني يعرفون أنني لا أملك سوى الاحترام والإعجاب باللعبة والمدربين الذين يدربونها. داون وفريقها استحقوا الفوز، واستحقوا مني الأفضل.

“كرة السلة للسيدات تستحق الأفضل. جامعتي والرياضيون واللاعبون السابقون ومشجعونا يستحقون الأفضل. لقد اتفقنا أنا ودون على المضي قدمًا، ونأمل أن يتحول التركيز مرة أخرى إلى النمو في كرة السلة للسيدات. اللعبة تستحق ذلك.”

أصدر مدرب UConn في الأصل اعتذارًا يوم السبت لموظفي ساوث كارولينا.

امتنع ستالي عن التعليق على الحادث للحفاظ على التركيز على المباراة، لكنه تناول الأمر في النهاية يوم الثلاثاء، بعد أيام قليلة من سقوط ساوث كارولينا أمام جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس في مباراة البطولة الوطنية.

وقالت في بيان أصدرته ساوث كارولينا: “لقد تحدثت مع جينو، وأريد أن أكون واضحًا – لدي قدر كبير من الاحترام له وما يقصده في هذه اللعبة”. “لحظة واحدة لا تحدد مسيرته المهنية، ولا تغير تأثيره على نمو كرة السلة للسيدات. المعيار في UConn هو ما هو عليه بسببه، وهذا شيء استفادت منه هذه اللعبة.

“لذا، أطلب من الجميع طي هذه الصفحة. دعونا نعيد التركيز على ما هو أكثر أهمية – الاستمرار في الارتقاء بمستوى لعبتنا، وخلق الفرص، ودفعها للأمام.”