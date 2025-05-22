Giannis antetokounmpo يرسل تغريدة خفية بينما يربح شاي جيلجوس-ألكساندر NBA MVP

تم تسمية Shai Gilgeous-Alexander باسم MVP مساء الأربعاء ، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.

لكن هذا لم يمنع Giannis Antetokounmpo من الاستمتاع ببعض المرح عندما قام ESPN Shams Charania بتغريد الأخبار التي تفيد بأن حارس نجم أوكلاهوما سيتي كان أفضل لاعب في الدوري.

“ماذا؟ !!!! قام Antetkounmpo ، الذي احتل المركز الثالث في تصويت الدوري الاميركي للمحترفين ، بتغريده عند سماع الأخبار.

احتل نيكولا جوكيتش المركز الثاني في التصويت.

من المحتمل أن يكون Antetokounmpo يمزح ، في إشارة إلى حقيقة أنه كان من المتوقع أن يفوز Gilgeous-Alexander بالجائزة مقارنةً ببضع أشهر عندما كان عالم الدوري الاميركي للمحترفين قد فاجأ عندما كان تشارانيا أول من أبلغ عن لوكا دونسيتش من لوكا دون أن يتم تداوله من فريق Mavericks إلى Lakers إلى Mavericks for Anthony Davis واللاعبين الآخرون في ثلاثة من شباك.

كانت حالة gilgeous-alexander بسيطة. إنه أفضل لاعب في فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر الذي حصل على أفضل سجل هذا الموسم ووضع علامة في الدوري لهامش النصر. إذا لم يكن ذلك كافيًا ، فقد فاز أيضًا بلقب التسجيل.

هذه سنة MVP.

تم الإعلان عن Gilgeous-Alexander يوم الأربعاء كلاعب في الدوري الاميركي للمحترفين ، وهو أول مرة فاز فيها بالجائزة. لقد حان الآن سبع سنوات متتالية ، فاز اللاعب المولود خارج الولايات المتحدة MVP ، مما يوسع أطول سلسلة من هذا القبيل في تاريخ الدوري.

وقال جيلجوس ألكساندر في تي إن تي: “تحاول بشدة طوال الموسم ألا تحب التفكير في الأمر ولا تقلق بشأن لعب كرة السلة والتحسن ومحاولة الفوز بالمباريات”. “لكن كمنافس وكطفل ​​يحلم باللعبة ، فإنه دائمًا ما يكون في ذهنك.”

كان في النهاية سباق شخصين. حصل Gilgeous-Alexander على 71 صوتًا في المركز الأول و 29 صوتًا في المركز الثاني ؛ حصل Jokic على 29 صوتًا آخر في المركز الأول و 71 صوتًا آخر في المركز الثاني.

احتل antetokounmpo المركز الثالث ، حيث حصل على 88 من 100 صوت محتمل في المركز الثالث.

بلغ متوسط ​​جيلجوس-ألكاندر-الاختيار رقم 11 في مسودة 2018-32.7 نقطة و 6.4 تمريرة حاسمة وخمس كرات مرتدة لكل لعبة هذا الموسم ، مما أدى إلى سجل الرعد إلى 68-14. تفوق الرعد على الفرق بـ 12.9 نقطة لكل لعبة ، وهو أكبر هامش في تاريخ الدوري.

يصبح الكندي الثاني يفوز MVP. فاز ستيف ناش مرتين.

وقال كينريش ويليامز من أوكلاهوما سيتي عن جيلجوس ألكساندر ، زميله في فريق الرعد في المواسم الخمسة الماضية: “قيمته هي ثقته”. “إن ثقته في أنه في نفسه والثقة في أنه يغرس في كل واحد من زملائه ، بما في ذلك المدربين.”

احتل Jokic – الفائز بثلاثة من جوائز MVP الأربعة الأخيرة – في المرتبة الثانية ، على الرغم من موسم العصور.

بلغ متوسطه 29.6 نقطة و 12.7 كرة مرتدة و 10.2 تمريرة لكل لعبة ، وهو المركز الأول الذي يبلغ متوسطه ثنائيًا وأول لاعب منذ أن تم تتبع جميع هذه الإحصائيات في المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الاميركي للمحترفين في جميع هذه الفئات الثلاثة.

كانت هذه هي الحالة السادسة للاعب الذي أنهى موسمًا يبلغ متوسطه ثلاثية-10 نقاط على الأقل و 10 تمريرات و 10 كرات مرتدة لكل لعبة. قام راسل ويستبروك بذلك أربع مرات وأوسار روبرتسون مرة واحدة ، ولكن واحد فقط من تلك المواسم الثلاثة التي أدت إلى فوز MVP.

وقال جوكيتش عن جيلجوس ألكساندر في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما أدى الرعد إلى القضاء على ناجتس في الدور نصف النهائي من الدور نصف النهائي من جيلجوس-ألكساندر في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما قام الرعد بإلغاء ناجتس في الدور نصف النهائي من المؤتمر الغربي. “اختياره لتصويره ، قدرته على إطلاق النار … إنه دائمًا هناك. إنه لاعب مميز.”

احتل antetokounmpo ، الذي بلغ متوسطه 30.4 نقطة ، 11.9 كرة مرتدة و 6.5 تمريرة حاسمة لكل لعبة ، في المركز الثالث. بدأ هذا المدى من اللاعبين الدوليين الذين يفوزون بـ MVP ؛ فاز Antetokounmpo ، من أصل يوناني ونيجيري ، في عامي 2019 و 2020.

فاز Jokic ، وهو صربي ، في عام 2021 و 2022 و 2024. وفاز جويل إينغيد في فيلادلفيا ، الذي ولد في الكاميرون ولكن منذ أن أصبح مواطناً أمريكياً ، على الجائزة في عام 2023.

الآن ، إنه gilgeous-alexander-ابن أونتاريو ، حيث يسود الهوكي-يحمل علامة MVP. احتل المركز الخامس في التصويت قبل عامين ، وكان في المرتبة الثانية بعد Jokic العام الماضي ، واستخدم أن يكون قريبًا جدًا من الجائزة كوقود هذا الموسم.

“هناك ناخبون كل عام. هذا لن يتغير أبدًا” ، قال Gilgeous-Alexander. “وفي العام الماضي ، كان كل ما يعنيه أن عددًا أكبر من الناس اعتقدوا أنه لا ينبغي أن أفوز أكثر مما كان ينبغي أن أفوز به. أردت هذا العام تغيير السرد وانقلبت. أعتقد أنني قمت بعمل جيد في ذلك”.

احتل بوسطن جيسون تاتوم المركز الرابع ، وكان دونوفان ميتشل في كليفلاند في المركز الخامس ، وكان ليبرون جيمس في لوس أنجلوس ليكرز في المركز السادس-وهو المركز العشرين في مسيرته التي استمرت 22 عامًا ، حيث حصل على بعض أصوات MVP.

تعادل كادي كننغهام من ديترويت ومينيسوتا ، ستيفن كاري من غولدن ستايت ، كان في المركز التاسع وثلاثة لاعبين – جالين برونسون ، وليوس أنجلوس كليبرز جيمس هاردن وكليفلاند إيفان موبلي – في المركز العاشر.

تم التصويت على جائزة MVP ، مثلها مثل معظم تكريم الدوري الاميركي للمحترفين ، من قبل لجنة عالمية مكونة من 100 كتاب ومذيعين يغطيون الدوري ويتمثلون بطاقات الاقتراع قبل وقت قصير من بداية التصفيات.

الجوائز الأخرى التي كانت جزءًا من عملية التصويت وقد تم كشف النقاب عنها بالفعل: فاز فريق كليفلاند كيني أتكينسون بالفوز في أتلانتا دايسون دانييلز ، وهو لاعب في فريق سان أنطونيو ستيفون ، وهو فوز في كينيكز ، فوز بوستون ، ويفونونز كلوتونز ، وهو فريق كنيك بوتونز ، فوز بوستون في بستون. بريتشارد الفوز الرجل السادس من العام.

جوائز أخرى أعلنتها الدوري منذ نهاية الموسم العادي: فاز ستيفن كاري من غولدن ستيت بجائزة Twyman-Stokes على جائزة العام ، وفاز Draymond Green ، زميله Draymond Green بجائزة Hustle ، فاز Sam Presti من أوكلاهوما سيتي على جائزة Sam Presti في الدوري.

– مع AP