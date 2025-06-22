Gotham FC Enter Break على درجة عالية مع عودة الفوز على Bay FC

بطريقة ما ، انتهى الجزء الأول من موسم جوثام يوم السبت ، بفوزه 2-1 على Bay FC على ملعب Sports Illustrated Stadium ، مع أحد المحاربين القدامى والوافد الجديد-إستير غونزاليس وجيسي ، على التوالي-بعد عودتهما بعد أن تخلفوا في الدقيقة الثانية عشرة.

استفاد González من دوران في الدقيقة الثلاثين بواسطة Bay أمام الشبكة.

ابتكر Geyse مساحة كافية من تمريرة طويلة للتسجيل في وقت مبكر من الشوط الثاني. وعندما لم يستطع Bay التعادل خلال الدقائق الـ 35 الأخيرة ، هكذا دخل Gotham في استراحة ما يقرب من ستة أسابيع للألعاب الدولية.

عندما يستأنف الموسم الأول من أغسطس ، سيمتلكون مكان التصفيات النهائية ، ويحدقون في طريق بسيط إلى بطولة ما بعد الموسم وذات معقدة للعودة إلى المراحل التي وصلوا إليها – البطولة والنصف الدور نصف النهائي – خلال العامين الماضيين.

كان انتصار جوثام يوم السبت هو المرة الثانية طوال الموسم الذي فاز فيه بمباريات NWSL متتالية.

لكن هذه القائمة في بداية الموسم كانت دائمًا تتعلق بالتكيف.

حول تعديل التشكيلة لاستيعاب لاعبين جدد بعد خروج المواسم الخارجية.

حول انتظار عودة النجم روز لافيل ، ثم تنتظرها للعودة إلى تشكيلة البداية ، والتي حدثت يوم السبت.

ما زالوا يعيدون غونزاليز ، الذي أعطاها هدفها يوم السبت في الدوري العاشر هذا العام ، و Lavelle و Emily Sonnett والكثير من النجوم الآخرين ، لكن جزءًا كبيرًا من الحافة الفائقة من عام 2024 غادرت-ثم قامت النجمة Tierna Davidson بتسليمها في أبريل.

وقال خوان كارلوس أمورس المدير الفني للمنتخب: “ستكون دائمًا عملية التكيف ، لكن في الوقت نفسه ، نعرف هذا الدوري”. “علينا أن نتنافس. علينا أن نفوز … … أود أن نحصل على المزيد من النقاط على الطاولة. أعتقد أن هذا هو نفسه مع مجموعة اللاعبين.

“ولكن بعد ذلك ، ننظر أيضًا إلى … لدينا الكثير من اللاعبين الشباب في القائمة في الوقت الحالي الذين يحصلون على تجارب. تجارب مثل (السبت) لا تقدر بثمن. لا يمكنك الحصول عليها إذا كنت لا تعيشهم.”

Amorós ، إلى هذه النقطة ، أجبرت على التجربة. لقد أجبر على توصيل اللاعبين الجدد في مواقع جديدة ومعرفة ما يمكن أن يلتصق.

أودعت جيس ، البالغة من العمر 27 عامًا على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد ، رصيدها الثاني للحملة لمنح جوثام الصدارة.

كما استخدموا ستة من الناشئين يوم السبت ، بما في ذلك لاعب خط الوسط سارة شوبانسكي ، التي انحرفت عن تمريرة خليج بالقرب من الشبكة التي ذهبت مباشرة إلى سفح غونزاليس للمعادل.

وقال لاعب خط الوسط نيلي مارتن: “لم نكن أبدًا فريقًا مع العديد من الناشئين خلال المواسم القليلة الماضية ، لكنه نوع من التنفس من الهواء النقي في غرفة الخزانة ، خارج الملعب وفي الملعب”.

حولت جوثام أيضًا الصاعد ليلي ريل خارج موقعها الطبيعي المتمثل في الظهر ، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، حصلت على أول مكالمة هاتفية لها إلى المنتخب الوطني للسيدات بالولايات المتحدة لمعسكرها التدريبي القادم.

بعد وصولها إلى جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس قبل عام ريلي ، قامت مدرب بروينز مارغريت أوزاسا بتوصيلها في المركز الخلفي وشاهدتها بمثابة مذيع دفاعي لبروينز ، ولكن خلال موسمها الأخير في عام 2024 ، شعرت Aozasa بأن Reale كان جاهزًا للهجوم أكثر.

عرفت أن ريلي لن تقول أبدًا أنها كانت تشعر بالملل ، لكن في بعض الأحيان تفكر أوزاسا ، “يا رجل ، إنها تريد أن تجعلها مثيرة للاهتمام. إنها ستحاول أن تحاول أن تسخن 50 ياردة.”

وفي معظم الأوقات ، أخبرت Aozasa Post يوم الجمعة ، “لقد كانت ناجحة ، لذلك لم تستطع إلقاء اللوم عليها حقًا”.

كان هناك الكثير من الآلام المتزايدة لجوتام.

يمكن أن يكون هناك آخرين بعد استئناف الموسم أيضًا ، وهذا هو الخطر لاستبدال قطع التشكيلة.

لكن بالنسبة لكل ما حدث من الخطأ على مدار الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم ، فإن عمل جوثام في الهيكل الدفاعي قد أثمر. بدأت فوضى كل التغييرات خارج الموسم تهدأ.

الآن عليهم الانتظار-أكثر من شهر من ذلك-للحصول على فرصة لتحويل مباراتين أكثر.