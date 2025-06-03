Gregg Giannotti Claps مرة أخرى في Carl Banks على مدن Karl-Anthony النارية

عاد جريج جيانوتي مرة أخرى على كارل بانكس يوم الثلاثاء بعد أن انتقدت أسطورة العمالقة مضيف WFAN لدعوة نجم نيكس كارل أنثوني تاونز “خاسر” في عرض يوم الاثنين.

افتتح Giannotti ، الذي شارك في استضافة “Boomer و Gio” على WFAN مع Boomer Esiason ، عرض يوم الثلاثاء يدافع عن رأيه والتعبير عن صدمته على رد الفعل القوي من البنوك.

قال جيانوتي: “لم أكن أجعل الأمر شخصيًا عن مدينة كارل أنثوني. افترض أنني فعلت”. “ثم جعل الأمر شخصيًا عني. بنفس الطريقة التي يشعر بها كارل بانكس تجاهنا ، وهذا يعني أن مضيفي البرامج الحوارية الذين لم يلعبوا (الرياضة المحترفة). كيف لا يمكنك أن تُقيّم الرياضة لأنك لم تلعب ، هي الطريقة التي أشعر بها تجاه كارل بانكس عندما يبدأ في التخلص من أشياء مثل هذه.

“الطريقة التي لا تحترم بها آرائنا بشأن الرياضة. لا أحترم آرائكم على وسائل الإعلام ، لأنه ليس جيدًا في ذلك. إنه لا يفهم. كان فهمه فظيعًا بالأمس ، وقضى سنوات في هذه المحطة الإذاعية في وضع الناس على النوم.”

أشعلت التعليقات الأصلية التي أدلى بها Giannotti عاصفة من الردود ، بما في ذلك خسارة من البنوك.

كتبت بانكس يوم الاثنين على X إلى جانب مقطع التواصل الاجتماعي في Giannotti يتحدث عن المدن: “هذا مثير للشفقة حقًا”. “إن استدعاء رجل لم تقابله أبدًا” خاسرًا “يقول عنك أكثر من أي وقت مضى.

زعم جيانوتي أنه لم يعلق على المدن كشخص وأن تعليقاته كانت بصرامة حول أداء نجم نيكس في الملعب.

يتمتع Banks بقليل من علاقة فاتحة مع WFAN بعد أن انقسام علني جدًا من المحطة ، حيث كان قد قام بظهور منتظم.

دخلت البنوك ومضيفات منتصف النهار براندون تيرني وسال ليكاتا في نقاش ساخن حول كايفون ثيبودو في عام 2023 انتهى باختصار Licata المحادثة من خلال إخبار منتجه بإنزال خط هاتف كرة القدم السابق.

استقال من موقعه الأسبوعي على WFAN بعد الحادث ، على الرغم من أفضل الجهود التي بذلها إدارة المحطة للتوسط في هذا الوضع.