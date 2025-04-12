HGTV’s Joanna Gaines لديه حل أنيق للمطابخ ذات مساحة العداد المحدودة

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هل تعمل مع مطبخ ليس لديه مساحة مضادة كافية لاحتياجاتك؟ إنه أمر صعب العمل الإعدادي ومحاولة العثور على مساحة يمكنك أن تناسب محملك – ولا تفكر حتى في السماح بعدة طهاة في المطبخ. على الرغم من أنه يمكنك بالتأكيد زيادة مساحة عداد المطبخ إلى الحد الأقصى مع بعض النصائح المعتمدة من HGTV ، إلا أن هناك نجمة HGTV واحدة نتطلع إلى تجديد المطبخ النهائي الذي سيمنحك عدادات أحلامك: جوانا جينز.
على طول الطريق خلال الموسم الثالث ، واجه الحلقة 14 من “المثبت العلوي” من HGTV من بطولة Chip و Joanna Gaines ، وواجه الزوجان المتكرران التحدي الذي كان يحاولان إعادة تصميمه. في الأصل ، كان المطبخ مغلقًا من بقية المنزل مع جدار كبير يفصله عن غرفة المعيشة ، لكن الثنائي الديناميكي ألقى هذا الجدار لأسفل لإنشاء خطة أرضية مفتوحة مجسمة. في حين أن هذا كان بلا شك القرار الصحيح ، فقد ترك المطبخ الصغير يفتقر إلى مساحة التخزين ويشعر بالحرج قليلاً ، مع عدم وجود مؤشر على المكان الذي بدأت فيه المساحة وينتهي. حل غينز؟ جزيرة مطبخ طويلة جدًا عملت على حد سواء تحدد المساحة وإضافة كل التخزين الإضافي الذي قد يحتاجه المنزل المجدد حديثًا.
لماذا يمكن أن تكون جزيرة المطبخ الطويلة هي احتياجات المطبخ الخاصة بك
جزيرة المطبخ ليست فقط عن إضافة مساحة قابلة للاستخدام. إنه يتعلق أيضًا بإنشاء مناطق عمل محددة بوضوح. هناك صراع كبير مع خطط قاع المفهوم المفتوح هو الحاجة إلى فصل المطبخ عن بقية منطقة المعيشة وتناول الطعام دون إغلاق كل شيء فعليًا. هذا هو المكان الذي تأتي فيه جزيرة مطبخ للغاية. إنها تخلق مساحة حصرية تتدفق أيضًا بسلاسة من المطبخ إلى مناطق الطعام والمعيشة. على جانب واحد من جزيرتك ، لديك الكثير من المساحة المضادة للطبخ ، والتخزين لجميع أدوات الطهي الخاصة بك. من ناحية أخرى ، قد ترغب في إضافة مقاعد البار أو تخزين كتاب الطبخ أو حتى الثلاجة الصغيرة للمشروبات. سيساعد تشغيل جزيرة عبر مطبخك بالكامل بدلاً من منتصفها فقط على تحديد المساحة واستخدامها بالكامل.
جزيرة المطبخ الطويلة جدًا هي المفتاح لإضافة جميع مساحة كونترتوب التي قد يحتاجها مطبخك. يمكن أن تستضيف مساحات عملية متعددة ، مثل الحوض ، أو حديقة العشبية العربات DIY تعيد تعزيز مواد المطبخ ، أو ديكور المطبخ ، أو حتى ميني بار. أو تنتشر أثناء الطهي. كما يوفر تخزين الخزانة والأدراج ، مما يزيد من المساحة بأكملها.
قم بإنشاء جزيرة مطبخ طويلة جدًا ليست دائمة
إذا كنت ترغب في الاستهلاك قليلاً من أول جزيرة مطبخ لـ Gaines – وهي عربة متنقلة يمكنها أن تدور في مطبخها للحصول على مساحة إضافية للحفلات – يمكنك إنشاء طرق لزيادة مساحتك الحالية مؤقتًا. هذا مثالي للمستأجرين أو أولئك الذين لم يقتنعوا بعد باتجاه الجزيرة الشديد.
يمكن لجزيرة المطبخ الصغيرة إضافة الكثير من العقارات حتى لو كانت عربة مشروب أو وحدة تحكم المطبخ على عجلات. يمكن أن يضم رف التخزين المصغر المرفق أطباقًا أو كتب طبخ أو علب القمامة (كما هو الحال مع جزيرة المطبخ هذه مع أوراق إسقاط من Amazon) ، مما يتيح لك مساحة إضافية للعدادات في المطبخ. يمكنك إضافة هذه الأنواع من الحلول على جانب واحد أو كلا من طاولة المطبخ ، ونقلها حسب الحاجة. تعد امتدادات الجزيرة متعددة الأغراض رائعة للمساحات الصغيرة والمطابخ التي لا تحتوي على الكثير من مساحة الأرجل ، لأنها قابلة للتخصيص بالكامل بناءً على احتياجاتك. بالإضافة إلى ذلك ، هذه الأنواع من الامتدادات أرخص بكثير من إعادة تشكيل الجزيرة الكاملة. إنها أيضًا صديقة للمستأجرين ، بحيث يمكنك إحضارها معك من مكان إلى آخر.
هل ما زلت تبحث عن المزيد من الطرق لزيادة مساحة كونترتوب المطبخ؟ انظر فقط إلى نصائح مارثا ستيوارت لزيادة مساحة العداد في مطبخ صغير.