HGTV’s Joanna Gaines لديه حل أنيق للمطابخ ذات مساحة العداد المحدودة

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هل تعمل مع مطبخ ليس لديه مساحة مضادة كافية لاحتياجاتك؟ إنه أمر صعب العمل الإعدادي ومحاولة العثور على مساحة يمكنك أن تناسب محملك – ولا تفكر حتى في السماح بعدة طهاة في المطبخ. على الرغم من أنه يمكنك بالتأكيد زيادة مساحة عداد المطبخ إلى الحد الأقصى مع بعض النصائح المعتمدة من HGTV ، إلا أن هناك نجمة HGTV واحدة نتطلع إلى تجديد المطبخ النهائي الذي سيمنحك عدادات أحلامك: جوانا جينز.

على طول الطريق خلال الموسم الثالث ، واجه الحلقة 14 من “المثبت العلوي” من HGTV من بطولة Chip و Joanna Gaines ، وواجه الزوجان المتكرران التحدي الذي كان يحاولان إعادة تصميمه. في الأصل ، كان المطبخ مغلقًا من بقية المنزل مع جدار كبير يفصله عن غرفة المعيشة ، لكن الثنائي الديناميكي ألقى هذا الجدار لأسفل لإنشاء خطة أرضية مفتوحة مجسمة. في حين أن هذا كان بلا شك القرار الصحيح ، فقد ترك المطبخ الصغير يفتقر إلى مساحة التخزين ويشعر بالحرج قليلاً ، مع عدم وجود مؤشر على المكان الذي بدأت فيه المساحة وينتهي. حل غينز؟ جزيرة مطبخ طويلة جدًا عملت على حد سواء تحدد المساحة وإضافة كل التخزين الإضافي الذي قد يحتاجه المنزل المجدد حديثًا.