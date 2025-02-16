HGTV’s Tarek El Moussa’s Smart Hack لإنشاء مصلحة في الممر أثناء التمسك بالميزانية

قد تكون بالفعل على دراية بأفضل نوع من المهاد لحديقتك إذا كان لديك إبهام أخضر. بينما ينتشر المهاد فوق التربة للمساعدة في صحة التربة ومنع الأعشاب الضارة من الانتشار ، فقد يكون لديك أيضًا استخدامات أخرى في الهواء الطلق. وفقًا لنجم HGTV Tarek El Moussa في الموسم الأول ، يمكن أن تساعد المهاد في حلقة “Flipping 101 مع Tarek El Moussa” ، في تقليل تكلفة تمهيد الممر وإضافة عنصر بصري مختلف.
قد يكون الممر الخاص بك يعاني من بعض المشكلات الجمالية بسبب الشقوق القبيحة ، والتي قد تحدث بسبب الأسمنت المسنين أو تلف الماء. يوصي El Moussa بإعادة الممر الخاص بك ولكن وضع السطح أضيق قليلاً من المعتاد لتوفير المال على المواد. ثم ، املأ تلك المساحة المتبقية باستخدام شيء رخيص ، مثل المهاد. لا يكلف المهاد الكثير من المال مقدمًا – وفقًا لـ Angi ، يكلف متوسط مشروع المهاد حوالي 180 دولارًا. من المحتمل أيضًا أن تدفعك من خلال تعزيز جاذبية الحد ، وبالتالي تحسين قيمة منزلك.
يمكن أن يمتزج الممر المغطى بباقي مع بقية المنطقة ، خاصة وأن المهاد غالبًا ما يتم استخدامه على المروج حول الأشجار وأسطح الزهور. سواء كنت تستخدم المهاد الطبيعي أو غير العضوي ، فإنه يوفر أيضًا قوامًا وألوانًا مختلفة لإنشاء تأثير بصري. ميزة أخرى هي أنك قد تحمي الممر الخاص بك من مزيد من الضرر ، حيث أن المهاد بمثابة عائق ضد نمو الحشائش. يمكن أن تمر بعض النباتات الغازية عبر الأرصفة ، لكن وجود المهاد هناك بالفعل يمكن أن يساعد في منع ذلك.
اعتبارات عند اختيار المهاد لممر
عند اختيار المهاد لممرك ، فكر في الصيانة وحركة المرور ومناخك. ستتحلل المهاد العضوي مثل رقائق الخشب والإبر الصنوبر في نهاية المطاف من تلقاء نفسها ، لذلك كن مستعدًا لاستبدالها كل واحد إلى أربع سنوات. يمكن أن تلبس رقائق الخشب بسرعة خاصة في المناطق ذات العبور العالية. ومع ذلك ، فهي خفيفة الوزن وسهلة الاستلقاء بسرعة ، وهي تعطي مساحتك الخارجية مظهرًا دافئًا وريفيًا.
قد يكون بعض المهاد غير العضوي مغريًا للاستخدام ، حيث يمكن أن يبقى في مكانه لفترة أطول ، ولكن لا تتجاهل المخاطر البيئية المحتملة. يأتي المهاد المطاطي من الإطارات المعاد تدويره ، ويسهل تثبيته ، ويستمر من 10 إلى 20 عامًا. إن متانتها تجعلها مناسبة للممرات ذات العبور العالية ، وتحافظ على لونها بشكل جيد. ومع ذلك ، فإن هذا المهاد له نصيبه من الجدل بسبب المواد الكيميائية والسموم يمكن أن يتسرب في ظل ظروف معينة. هذه المواد الكيميائية تعني أنها أسوأ مهاد لسرير الزهرة الخاص بك وأي شخص يعيش في مناطق ذات حرارة شديدة. تشجع هذه الحرارة رائحة مطاطية قوية وإطلاق المركبات العضوية المتطايرة.
هناك خيارات غير عضوية أفضل ، مثل الصخور والحجر ، والتي توفر طول العمر وصيانة منخفضة لأي مالك منزل يستخدمها على دربها. يمكنك شراء مهاد الصخور بعدة ألوان وأحجام وقوام لإنشاء سطح متنوع. من المفيد أيضًا منع التآكل وتحسين تصريف المياه.