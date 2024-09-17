HINOMI X1: كرسي المكتب الذي يجمع بين الراحة والأناقة أثناء العمل

ليس سراً أن العمل من المنزل له مميزاته؛ ففي النهاية، لا يمكنك التغلب على التنقل اليومي. لكن الجلوس في نفس المكان طوال اليوم ليس بالأمر السهل، خاصة إذا كان لديك كرسي مكتب دون المستوى. فبالإضافة إلى كونه غير مريح، يمكن أن يكون لكرسي المكتب دون المستوى عواقب طويلة المدى على صحة العمود الفقري. يمكن أن يؤدي الدعم غير المناسب إلى إجهاد عضلات ظهرك ورقبتك، وإجهاد أربطة العمود الفقري، وحتى الضغط على أقراص العمود الفقري الحساسة. يعد الكرسي المكتبي المريح والداعم أمرًا ضروريًا لأي شخص تتطلب حياته المهنية أو هوايته ساعات طويلة على المكتب، لكن اختيار الكرسي المناسب ليس بالأمر الهين. بعد كل شيء، يعد الجمال أمرًا حيويًا لمكتب منزلي ملهم، ولا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع لكرسي المكتب المثالي. إذا كنت تبحث عن أفضل الكراسي لمكتبك المنزلي، فربما سمعت عن Hinomi، وهي علامة تجارية سنغافورية عالية التصنيف ومشاد بها لكراسي المكتب المريحة القابلة للتعديل.
عندما تواصلت هذه العلامة التجارية مع House Digest بعرض لتجربة كرسي المكتب المريح Hinomi X1، كنت سعيدًا جدًا بالتبديل! كان كرسي المكتب السابق الذي اشتريته من متجر مستعمل بقيمة 20 دولارًا، ورغم أنه أضفى سحرًا عتيقًا جميلًا على مكتبي المنزلي، إلا أنه بالتأكيد لم يحسن وضعيتي على مدار السنوات. فيما يلي تجربتي في إعداد وتعديل واختبار كرسي Hinomi X1، وحكمي النهائي على ما إذا كان هذا الكرسي الذي حصل على تقييمات عالية مناسبًا للمهمة حقًا.
إعداد كرسي المكتب المريح Hinomi X1
على عكس معظم المكاتب التجارية، فإن تبني الأسلوب الشخصي هو المفتاح لإعداد مكتب منزلي فريد من نوعه من شأنه أن يلهم إبداعك. يمكن أن يناسب كرسي المكتب المريح Hinomi X1 ذوقك الجمالي بثلاثة خيارات ألوان مختلفة: الأسود أو الرمادي أو الوردي. كما يأتي بأحجام صغيرة ومتوسطة وكبيرة. من المهم اختيار المقاس المناسب لك حسب طولك، ولكن الكرسي قابل للتعديل أيضًا في نقاط متعددة لضمان ملاءمة رائعة. لقد سررت بمعرفة أن الكرسي جاء باللون الوردي، والذي من شأنه أن يكمل مكتبي المنزلي بشكل أفضل، لكنني سألاحظ أنه ليس الكرسي الوردي “الأكثر وردية”، بل يبدو أكثر مثل ظل أحمر الخدود الرقيق.
عندما وصل الكرسي لأول مرة إلى عتبة بابي، لاحظت بسرعة مدى ضخامة الصندوق وثقله، وهو أمر منطقي، نظرًا لأن الكرسي يزن 73 رطلاً. وغني عن القول، كان من المفيد جدًا وجود شخص آخر بالقرب عند نقل الصندوق إلى الداخل ورفع كل قطعة من الكرسي من عبوتها. جاء المنتج مجمعًا في الغالب، ويتكون من حوالي أربعة أجزاء رئيسية تحتاج فقط إلى ربطها معًا. كانت تعليمات الصورة واضحة وسهلة المتابعة، وكان دليل التجميع بالفيديو المرفق مع رمز الاستجابة السريعة أكثر إفادة. بشكل عام، تم تفريغ الكرسي من الصندوق وإعداده وجاهز للاستخدام في غضون حوالي 30 دقيقة.
تقييم المواد وإجراء التعديلات
بعد تركيب الكرسي مباشرة، اتضح لي أن هينومي استخدمت مواد مدروسة للغاية في تصميمه. قاعدة الكرسي والعجلات لها إطار من سبائك الألومنيوم، مع ألواح مرنة من مادة البولي يوريثين الحرارية البلاستيكية (TPU) لمنح الكرسي مزيدًا من الراحة والمرونة أثناء الاستخدام. المقعد ومسند الظهر ومسند الرأس عبارة عن شبكة منسوجة قابلة للتنفس تشعر بالنعومة والمتانة والدعم – لا توجد قيعان مترهلة هنا! وفقًا لوصف المنتج على موقع هينومي على الويب، سيستمر هذا الكرسي لأكثر من 12 عامًا مع العناية الكافية – بعد الشعور بالمواد عالية الجودة بنفسي، أعتقد ذلك.
عندما يتعلق الأمر بتصميم مكتب منزلي، فإن الراحة هي الملك، وتجعل ميزات Hinomi X1 القابلة للتعديل من السهل إعداد مكتب منزلي سترغب بالتأكيد في العمل فيه. يبلغ طولي 5’3″ وقد تلقيت كرسيًا صغير الحجم، يوصى به للمستخدمين الذين يتراوح طولهم بين 5’1″ و5’6″. نظرًا لأن لدي جذعًا قصيرًا نسبيًا، فقد يكون من الصعب العثور على كراسي مناسبة تمامًا، لكن كرسي المكتب المريح Hinomi X1 حقق تلك المنطقة النادرة “Goldilocks”. يوفر هذا الكرسي إمكانية التعديل في 14 منطقة رئيسية، بما في ذلك ارتفاع المقعد وعمق المقعد وارتفاع مسند الظهر ودعم أسفل الظهر والرقبة وارتفاع مسند الذراعين والإمالة والزاوية والمزيد. تضمن دليل الاستخدام المرفق نصائح مريحة كانت مفيدة للغاية لضمان دعم مذهل، خاصة إذا لم تجرب كرسي مكتب مريحًا من قبل. استغرق الأمر حوالي 15 دقيقة فقط للعثور على المقاس المخصص المثالي.
يستحق هذا الكرسي التصفيق الجالس
عندما حان الوقت أخيرًا للجلوس، أذهلتني مدى الراحة التي يوفرها هذا الكرسي. شعرت أن العمود الفقري القطني الخاص بي مدعوم بالكامل، ومع ميله للخلف بشكل آمن يمكن قفله بسهولة في مكانه، كان من الصعب مقاومة إغلاق عيني لقيلولة قصيرة! انزلقت العجلات والمحور الدوار بسهولة على أرضياتي الخرسانية، بل ونجحت حتى في التعامل مع السجادة المنخفضة الوبر. إن مسند الساق القابل للتمدد هو حلم للأشخاص مثلي الذين يجلسون كثيرًا متربعين أو متكئين للخلف، مما يسمح بدورة دموية صحية – لا مزيد من الساقين النعسانتين. حتى بعد يوم عمل كامل، ما زلت أشعر بالراحة في هذا الكرسي. من حيث سهولة إعداده ومتانته وحرفيته وراحته، أود أن أقول إن Hinomi X1 لا مثيل له.
بالطبع، من أجل الإنصاف، هناك بعض التحذيرات التي تستحق الذكر. لاحظ بعض المراجعين أن الكرسي يناسب حجمًا أكبر قليلاً من المتوقع، وحتى في حجم الكرسي الصغير، كنت بحاجة إلى معظم التعديلات على أقصر إعداد. إذا لم تكن متأكدًا من حجم الكرسي الذي تطلبه، فإنني أوصي بتقليل الحجم. بالإضافة إلى ذلك، يأتي طراز كرسي آخر بألوان أكثر لفتًا للانتباه مثل الأخضر الجليدي والأصفر المخصص للألعاب والأحمر المرجاني. آمل أن توسع Hinomi خيارات الألوان المتاحة لطراز X1 يومًا ما. أخيرًا، بسعر يقل قليلاً عن 700 دولار، قد يبدو هذا الكرسي باهظ الثمن بالنسبة للكثيرين، لكنني أشعر أنه استثمار يستحق العناء لأي شخص يقضي ساعات على مكتبه، سواء كنت فنانًا أو مهندسًا معماريًا أو كاتبًا أو لاعبًا. مقابل ما تنفقه مقدمًا، يبدو أن هذا الكرسي المذهل يمكن أن يوفر لك مئات الدولارات في مواعيد مقوم العظام في المستقبل.