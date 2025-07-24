Homers Shohei Ohtani في المباراة الخامسة على التوالي ، وربط سجل امتياز Dodgers

لوس أنجلوس – احتضنت شوهي أوتاني للمباراة الخامسة على التوالي يوم الأربعاء ، وربط سجل امتياز لوس أنجلوس دودجرز.

كان نجم Yankees Aaron Judge هو آخر لاعب في Homer في خمس مباريات متتالية ، حيث أنجز هذا العمل الفذ في العام الماضي.

أوهتياني ، الذي يقود الدوري الوطني بـ 37 جولة على أرضه ، تم احتجازه في الشوط الأول قبالة بداية مينيسوتا توينز كريس باداك.

لقد ضرب كرة منحنى بطيئة 441 قدم إلى الوسط.

حمل الخفافيش في منتصف خط القاعدة الأولى ثم قام بوجه الخفافيش.

لم يضرب المنزل في وقت لاحق في اللعبة مع المتهربين ، ولكن كان وجوده محسوسًا.

مع وجود اثنين من الرافضة والتوأم المتصدران في سباق واحد ، اختار روكو بالديلي وضع أوهتيني – الجولة الفائزة المحتملة – على القاعدة.

استقطب Esteury Ruiz نزهة لتحميل القواعد ، مما أدى إلى مسرح فريدي فريمان ، الذي سلم نجاحًا كبيرًا إلى الحقل الأيسر.

وسجل بيتس وأوهتاني لإعطاء المتهربين المتعثرة فوزًا تمس الحاجة إليه 4-3.

لم يتحدث أوتاني إلى وسائل الإعلام بعد المباراة.

“لقد كان القرار الصحيح” ، قال ديف روبرتس عن بالديلي المشي عن عمد أوهتي. “لقد حصل على خمسة على التوالي الآن (ألعاب مع Homers) ، وهو أمر مثير للإعجاب للغاية. إنه لا يزال يستخدم الجزء الكبير من الحقل وضرب الكرات المكسورة ، وضرب الكرات السريعة ، لذلك كان هذا جيدًا حقًا. وهكذا كان هذا جيدًا حقًا. وعمق ، أقصد ، والاحتمالية أن تحصل على فرصة جيدة في الحصول على فرصة جيدة في الحصول على خفاصة جيدة. فريدي هناك. “

ولدى سؤاله عما إذا كان قد فوجئ بالتوأم الذي اتخذ هذه الخطوة ، قال روبرتس: “لا ، لا ، لم أكن مندهشًا. لقد كان القرار الصحيح. لم ينجح”.

هذه هي المرة السابعة في تاريخ Dodgers الذي قام به اللاعب في خمس مباريات متتالية. ينضم Ohtani إلى Max Muncy و Joc Pederson و Adrian Gonzalez و Matt Kemp و Shawn Green و Roy Campanella في هذا النادي.

Ohtani ، MVP ثلاث مرات ، هو الضرب .276 مع 70 RBIs. لقد تم وضعه جيدًا أيضًا في ست مباريات ، ومن المقرر أن يرمي أربع أدوار يوم الاثنين في سينسيناتي حيث يقترب من تراكمه كبداية ، ويعود من جراحة إصلاح UCL اليمنى الثانية.

مع يوم عطلة يوم الخميس ، الفرصة التالية لأوهتاني لمعرفة ما إذا كان بإمكانه هوميروس في ست مباريات متتالية سيكون ضد ريد سوكس في بوسطن.

الرقم القياسي للألعاب المتتالية مع تشغيل المنزل هو الثامنة ، والتي عقدت لفترة طويلة من قبل Dale Long و Ken Griffey Jr. و Don Mattingly. كان جريفي جونيور آخر لاعب يقوم بذلك في عام 1993.

سئل روبرتس عما إذا كان يعتقد أن أوهتاني يمكنه الوصول إلى ثماني مباريات متتالية.

قال روبرتس: “حسنًا ، لا أعرف هذا الإجابة”. “أنا أعلم أنه إذا كان لديه نفس النهج الذي كان لديه الأسبوع الماضي ، فإن هذا الوحش الأخضر قصير للغاية. لذا فإن أي كرة ذبابة التي يضربها ستكون هوميروس. لذلك يجب أن يستمر في الحصول على نفس النهج عندما نذهب إلى بوسطن ، ثم سنرى ما يحدث.”