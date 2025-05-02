Horvat ، Dobson Hope World Championships يمكن أن تكون نقطة انطلاق لعام 2026 أولمبياد

لم ينته الموسم حتى الآن على الأقل من سكان الجزيرة.

تم تعيين Bo Horvat و Noah Dobson في قائمة Team Canada لبطولة العالم يوم الخميس ، ومن المحتمل أن يشارك سيمون هولمستروم في المسابقة مع فريق السويد أيضًا.

بالنسبة إلى الاثنين اللذين تم تسميتهما رسميًا ، كانت هذه خطوة منطقية للتقدم في فرصهم في المشاركة في أولمبياد ميلانو كورتينا في فبراير بعد أن تم إيقافهم من فريق كندا في مواجهة 4 دول.

لا ينبغي أن يكون بمثابة مفاجأة أن العديد من اللاعبين الـ 15 الأوليين الذين تم تسميتهم في Team Canada يوم الخميس-Macklin Celebrini و Adam Wantilli و Travis Konecny ​​و Brandon Montour و Travis Sanheim و Mackenzie Weegar ، بالإضافة إلى زوج سكان الجزيرة-في مكان ما في الفقاعة للفريق الأولمبي 25 مان.

وقال دوبسون في يوم الانفصال: “لا أعرف بالضبط ما يبدو عليه الأمر ، لكن العقلية التي تدخل فيها ، بالنسبة لي ، لم ألعب سوى 70 مباراة هذا العام ، وأيضًا مع أولمبيادها ، إنها فرصة لتمثيل بلدك ووضع نفسك في وضع يسمح لي بالوصول إلى الرادار إلى موسمهم المقبل”. “اذهب إلى الصيف الشعور بالرضا ، ونأمل أن نحاول الفوز بميدالية ذهبية.”

بالنسبة إلى دوبسون البالغ من العمر 25 عامًا ، تعد هذه فرصة أيضًا لإعادة لعبته إلى المسار الصحيح بعد موسم صعوديًا ويمثل خطوة إلى الوراء من حملة انهيار قبل عامين. حصل دوبسون على 39 نقطة فقط ، وهو أسوأه في أي موسم غير متضرر من الحموضة ، واكافح طوال العام على لعب السلطة أثناء ارتكاب عدد من الأخطاء البارزة في منطقته.

من المتوقع أن يحصل على عثرة كبيرة في دفع هذا الموسم ، وربما صفقة طويلة الأجل كوكيل حرة مقيدة ، ولكن من المحتمل أن يؤدي أدائه هذا الموسم إلى بعض التردد لسكان الجزيرة لتسليم هذا العقد الذي سيسأله دوبسون.

بدا هورفات أيضًا ملاحظات ذات أهمية حول بطولة العالم في يوم الانفصال ، ويبدو أنها إمكانية للحصول على دقائق من الدرجة الأولى لفريق كندا.

وقال في يوم الانفصال: “إنه بالتأكيد شيء يجب مراعاته”. “إنها أولمبياد عام كبير ، في العام المقبل. أعتقد أنه سيكون حجرًا جيدًا بالنسبة لي لأذهب إلى أن أثبت نفسي ، ويمثل بلدي. إذا حصلت على هذه الفرصة ، فسأخذها.”

لعبت Horvat في Worlds مرة واحدة من قبل ، وحصلت في المركز الرابع مع Team Canada في 2017-18.

كما احتل الكنديون المركز الرابع العام الماضي في بطولة فازت بها الأمة التشيسية.

في حين أن السويد ، أحد مضيفي هذا العام إلى جانب الدنمارك ، لم يعلن بعد قائمتها ، فإن هولمستروم ستكون إضافة منطقية بعد تسجيل 20 هدفًا مع 25 تمريرة حاسمة لسكان الجزيرة هذا الموسم.

مثل Horvat و Dobson ، Holmstrom هو أيضًا لاعب لديه لقطة من صنع الفريق الأولمبي ، وكذلك لديه شيء لإثباته من خلال تمثيل بلده هذا الربيع.

قال هولمستروم في يوم الانفصال عن الجزيرة: “لم أفكر حقًا في الأمر كثيرًا”. “لدي عقد يجب أن أوقعه وتركز على هذا الموسم.”