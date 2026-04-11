Howie Singer يغادر MSG بعد 44 عامًا من إخراج ألعاب نيكس

كان Howie Singer في أوائل العشرينات من عمره، ولم يكن بعيدًا عن التخرج من UMass، عندما قبل في نفس الوقت وظيفته الأولى في MSG Network وكان بحاجة إلى يوم إجازة.

كان السبب هو حفل موسيقي لـ The Who at Shea Stadium وكان لديه تذاكر بالفعل. إذا تعرفت على سينجر، فسوف تفهم بسرعة شغفه بالموسيقى والحفلات الموسيقية.

وافق رئيسه “على مضض” على منح يوم الإجازة، ولكن كشكل من أشكال العقاب على جرأته، كلف سينغر بكتابة الجدول الزمني لمدة 35 يومًا متتاليًا. واليوم، يتذكر سينغر أن زميلاً له قال: “لن يستمر طويلاً”.

حسنًا، كان هذا استخفافًا كبيرًا بـ Howie Singer.