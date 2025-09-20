Igor Shesterkin يجعل توقعات رينجرز واضحة واضحة

قال إيغور شستركين إنه يعتقد أن شيئًا ما انهار في رينجرز العام الماضي في طريقه إلى فقدان التصفيات لأول مرة منذ أربع سنوات.

ومع ذلك ، في تقييم توقعاته للفريق هذا الموسم ، لم يتأثر نجم النجمة الروسية.

“كأس ستانلي” ، قال بصراحة.

عند الخروج من موسم لأسفل ، شهد كل شخص أمامه تجربة نفس الشيء ، نشر Shesterkin أعلى أهدافه مقابل المتوسط ​​(2.86) وأسوأ نسبة توفيره (.

لقد رأى المزيد من العمل أكثر مما كان عليه من قبل ، حيث حقق 61 بداية وتسجيل رقم قياسي 27-29-5.

وقال شستركين: “إذا كنت رياضيًا محترفًا ، فأنت بحاجة إلى الوصول إلى الأفضل دائمًا ، وينبغي أن يكون هدفك”.

وقال إن فوج شستركين في الخارج كان متشابهًا إلى حد كبير ، بصرف النظر عن بعض التركيز الإضافي على قوته.

ومع ذلك ، سيبدو D-Core أمامه مختلفًا تمامًا عن مواسمه الخمسة الأولى مع Blueshirts.

شستركين على دراية بواحد على الأقل من الإضافات ، فلاديسلاف غافريكوف ، الذي التقى به عندما كان مراهقًا يلعب مع المنتخب الوطني الروسي.

لم يكمل Artemi Panarin (إصابة الجزء السفلي من الجسم) جلسة معسكره التدريبية يوم الجمعة.

<br />

وقال مايك سوليفان المدير الفني للمنتخب: “إنه فقط يوما بعد يوم مع إصابة الجزء السفلي من الجسم”. “إنه أكثر سلامة من أي شيء آخر. إنه في وقت مبكر من معسكر التدريب ، نريد فقط التأكد من أننا نتقدم على أي شيء يمكن أن يكون على الرادار.”

أعلنت MSG أن Dave Starman ستعمل كمحلل ألوان على إذاعة Rangers Radio Broadcast جنبًا إلى جنب مع المتصل باللعب Alex Faust هذا الموسم.

أما بالنسبة لواجبات المدرب المساعد ، فقد كشف سوليفان أن ديفيد كوين سيكون مسؤولاً عن لعب السلطة والدفاع ، في حين أن جو ساككو سيقوم بقتل ركلة جزاء ويتقدمون إلى الأمام.

قام كوين أيضًا بتشغيل Power Play و Defensemen لـ Sullivan في بيتسبرغ.