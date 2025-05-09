Ikea الأساسي بأسعار معقولة التي تجعل تخزين وعرض أكواب القهوة نسيم

في بعض الأحيان ، يكون تنظيم منزلك أكثر من مجرد العناصر الكبيرة مثل الخزانات ورسوم الملابس. على الرغم من أنه من الأهمية بمكان أن يكون لديك التخزين المناسب من حولك ، إلا أن هناك أيضًا اختراقات أصغر يمكن دمجها للحصول على منزل أكثر تنظيماً دون تفاقم مئات الدولارات. غالبًا ما يكون ايكيا مكانًا رائعًا للالتفاف إلى هذه العناصر الأصغر ؛ الكثير من عناصر IKEA بأسعار معقولة مثالية لتنظيم الأدراج والخزانات العميقة. على سبيل المثال ، يحتوي متاجر التجزئة السويدية على عنصر أقل شهرة يسمى Sunnersta Rack القابل للتعديل الذي يحمل أكواب وغيرها من أدوات المطبخ الصغيرة لمساعدتك على الحصول على فوضى متعمدة لأقل من 15 دولارًا.
يشبه اتجاه تصميم الفوضى المتعمدة نوعًا من الهجين بين الحد الأقصى و Cluttercore ، وهما طريقتان للديكور اللذين يعطيان الأولوية للقدرة على رؤية العناصر المعروضة بدلاً من وضع الأشياء بعيدًا كما تفعل في مساحة الحد الأدنى. يعني الجزء “المتعمد” من الاتجاه أنه يجب عليك اختيار طرق لعرض العناصر التي لا تزال تشعر بالتماسك والمدروس. لذا ، بدلاً من تكديس جميع أكوابك على الطاولة ، يمكنك اختيار حامل القدح المحدد الذي سيعرض قطع السيراميك المحببة وأشياء أخرى حتى حتى تشغل مساحة كبيرة من العداد. يعد Sunnersta حلاً بسيطًا لمشكلة وجود أكواب تستحق العرض ولكن ليس مساحة مضادة كافية لعرضها فعليًا. يحتوي العنصر بقيمة 12.99 دولارًا على شريطين أفقيين مع خطافات للتعليق ، ويمكنك إرفاق حاويات Sunnersta على الحانات لمزيد من خيارات التخزين.
كيف تقوم Sunnersta بترقية مطبخك
ربما يكون أحد أفضل الأجزاء حول الحصول على رف تخزين Ikea Sunnersta هو أنه من السهل بشكل لا يصدق التثبيت ولا يتطلب تدريبات أو أدوات طاقة. يمكنك ببساطة توسيع الأعمدة لتناسبها بين عدادك وخزاناتك ، ويتم تعليقها من خلال التوتر ، على غرار كيفية وضع قضيب ستارة داخل إطار نافذة. على الرغم من ذلك ، فإن الجانب السلبي هو أنك ستحتاج إلى اختيار بقعة حيث يوجد مقدار مناسب من الغرفة بين العدادات والخزانات الخاصة بك ، والتي قد يكون من الصعب العثور عليها. بشكل عام ، سترغب في الحصول على ما بين 17 و ¾ بوصة و 25 و ⅝ بوصة من المساحة ، لذلك يجب عليك قياس مطبخك أولاً للتأكد من أن هذا سيكون مناسبًا. من هناك ، يمكنك تعليق أكواب من خطافات Sunnersta وإضافة المزيد من الرفوف لمزيد من الأكواب أو غيرها من عناصر المطبخ البسيطة.
إذا لم يكن شاشة القدح الأكبر هو الشيء الذي تتمتع به ، فهناك جوهرة أخرى مخفية في Ikea التي تتناول فوضى كونترتوب من نفس الخط ، والتي تسمى Sunnersta Rail. يتكون هذا المنتج ببساطة من سكة واحدة ، والتي يمكن أن تحمل بالمثل خطًا من السنانير حتى يمكن أن تعلق أكوابك قطريًا عن مساحتك كونترتوب في منطقة لا تزال مرئية. على النقيض من ذلك ، إذا كانت Sunnersta تبدو صغيرة جدًا بالنسبة لمطبخك ، فيمكنك اختيار حل Ikea الأكبر: رف Vadholma. يربط هذا الرف الأسود الكبير على جزيرة المطبخ وهو كبير بما يكفي لعقد أكواب وأواني ومقالي وضروريات المطبخ الأخرى.