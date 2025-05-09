Ikea الأساسي بأسعار معقولة التي تجعل تخزين وعرض أكواب القهوة نسيم

في بعض الأحيان ، يكون تنظيم منزلك أكثر من مجرد العناصر الكبيرة مثل الخزانات ورسوم الملابس. على الرغم من أنه من الأهمية بمكان أن يكون لديك التخزين المناسب من حولك ، إلا أن هناك أيضًا اختراقات أصغر يمكن دمجها للحصول على منزل أكثر تنظيماً دون تفاقم مئات الدولارات. غالبًا ما يكون ايكيا مكانًا رائعًا للالتفاف إلى هذه العناصر الأصغر ؛ الكثير من عناصر IKEA بأسعار معقولة مثالية لتنظيم الأدراج والخزانات العميقة. على سبيل المثال ، يحتوي متاجر التجزئة السويدية على عنصر أقل شهرة يسمى Sunnersta Rack القابل للتعديل الذي يحمل أكواب وغيرها من أدوات المطبخ الصغيرة لمساعدتك على الحصول على فوضى متعمدة لأقل من 15 دولارًا.

يشبه اتجاه تصميم الفوضى المتعمدة نوعًا من الهجين بين الحد الأقصى و Cluttercore ، وهما طريقتان للديكور اللذين يعطيان الأولوية للقدرة على رؤية العناصر المعروضة بدلاً من وضع الأشياء بعيدًا كما تفعل في مساحة الحد الأدنى. يعني الجزء “المتعمد” من الاتجاه أنه يجب عليك اختيار طرق لعرض العناصر التي لا تزال تشعر بالتماسك والمدروس. لذا ، بدلاً من تكديس جميع أكوابك على الطاولة ، يمكنك اختيار حامل القدح المحدد الذي سيعرض قطع السيراميك المحببة وأشياء أخرى حتى حتى تشغل مساحة كبيرة من العداد. يعد Sunnersta حلاً بسيطًا لمشكلة وجود أكواب تستحق العرض ولكن ليس مساحة مضادة كافية لعرضها فعليًا. يحتوي العنصر بقيمة 12.99 دولارًا على شريطين أفقيين مع خطافات للتعليق ، ويمكنك إرفاق حاويات Sunnersta على الحانات لمزيد من خيارات التخزين.