Inside Giants QB Jaxson Dart’s Tour House House Tour

يبحث Jaxson Dart لاعب فريق Giants Rookie عن مكان للاتصال بالمنزل بعد توقيع عقد مدته أربع سنوات بقيمة 17 مليون دولار مضمون بالكامل مع Big Blue.

قام منتج Ole Miss البالغ من العمر 22 عامًا ، والذي كان الاختيار الخامس والعشرين في مسودة هذا العام ، في وقت الإرهاق للركوب أثناء قيامه بجولة في المنازل والشقق في مدينة نيويورك ونيوجيرسي المجاورة مؤخرًا.

قال دارت في مقطع فيديو تم نشره على YouTube: “يجب أن أعرف المكان الذي سأعيش فيه”. “أنا أفكر أكثر من مظهر السقيفة ، لكنني أيضًا منفتح على العثور على أفضل مكان ، كل ما يبدو وكأنه منزل لي.”

قام دارت بجولة في منزل ما يقرب من 4 ملايين دولار في شورت هيلز ، نيوجيرسي ، والذي شمل جاكوزي من شخصين ومطبخ أسود.

وأضاف: “بصراحة ، سأساعدني أمي (تأثيث المنزل)”.

أخذ دارت استراحة واخترت عمالقة نهاية ثيو جونسون في رحلة تسوق في اثنين: عقول – قبل أن يديه قذرة في المطبخ في بيتزا جو. شوهد قورتربك وهو يختلط مع المشجعين الصغار وصنع بيتزا بيبروني.

المحطة التالية في جولته: جيرسي سيتي ، نيوجيرسي

قامت Dart بجولة في بنتهاوس-بسعر 3،440،000 دولار-شملت النوافذ السقف من الأرض إلى السقف وسطح خاص 700 قدم مربع

قال دارت: “إن الضواحي ليست في الحقيقة نوعًا ما من الأشياء الآن”. “سيكون لديك شيء أقرب إلى الماء ، والرؤية الأفضل للمدينة ، وسهل الوصول ، لذلك أنا متحمس لرؤية ما يدور حوله.”

ثم قام دارت بجولة في المنطقة المشتركة للمبنى في الطابق 34 واستفسر عما إذا كان بإمكانه شرائه.

قال دارت: “أريد تحويل هذا إلى منزلي”. “أعطني مجموعة.”

أجاب مستشار المبيعات ، “أود أن أقول إنك تبحث عن أكثر من 10 دولارات (مليون) لهذا المجال.”

قال دارت مازحا ، “أنت تشاهد عندما أشتري هذا”.

في مكان آخر من الفيديو ، أوضح دارت أنه لا يشعر بأي ضغط يتجه إلى موسم الصاعد.

قال: “لا أشعر أن هناك أي شيء مجنون للغاية على ظهري”. “لم أفكر حقًا في أي شيء آخر بدلاً من مجرد محاولة تعلم كتاب اللعب الخاص بي وإقامة العلاقات مع اللاعبين في الفريق.”

لم يضيع برايان دابول ، مدرب العمالقة ، أي وقت في تسمية راسل ويلسون QB1 بعد أن وقع بطل المخضرم سوبر بول على صفقة مدتها عام واحد في مارس.

وقال دابول الشهر الماضي في اليوم الأول من معسكر تدريب العمالقة: “سيكون هؤلاء الرجال هنا يتنافسون ، لكن روس هو بدايةنا”.

وقع العمالقة المخضرم جيميس وينستون على صفقة مدتها سنتان بقيمة 8 ملايين دولار في مارس.

تومي ديفيتو ، الذي بدأ مسيرته في اتحاد كرة القدم الأميركي على فريق تدريب العمالقة بعد أن لم يسبق له مثيل في عام 2023 ، على الرسم البياني.

أظهر دارت ومضات من الإمكانات في أول مباراة قبل الافتراض ضد الفواتير يوم السبت.

ذهب 12 مقابل 19 مع 154 ياردة وتمريرة هبوط رائعة في الفوز 34-25.

يلعب العمالقة دور الطائرات في 16 أغسطس ، قبل إغلاق فترة ما قبل الوطنيين في 21 أغسطس في المنزل.

يفتح Big Blue حملة 2025 في 7 سبتمبر على الطريق ضد القادة.