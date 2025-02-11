Inside Inside Nets ‘League Defension Turnaround: “مستوى آخر”

في معظم هذا الموسم ، جاء أي نجاح عابر الذي عثر عليه الشباك في النهاية الهجومية. لكن أفضل أشكالهم في هذا الموسم قد جاء خلال الأسبوعين الماضيين ، وقد حان لركوب أفضل دفاع في الدوري.

مع فوزهم 97-89 ليلة الاثنين على هورنتس ، وهو زميل طموح في اليانصيب ، فازت الشباك بخمسة من ستة وفجأة تلعب الدفاع عن ذبابة ، مع ظهور تعاليم المدرب جوردي فرنانديز في النهاية.

احتجزت الشباك هورنتس إلى 89 نقطة ، بعد خنق ميامي إلى 86 يوم الجمعة. كانت هذه المرة الأولى التي يحتفظون فيها بالمعارضين على التوالي تحت 90 نقطة خلال أكثر من عقد (ديسمبر 2014).

وقال فرنانديز قبل المباراة: “الاتساق ، العمل الذي جمعه المدربون مع العثور على أولوياتنا”. “كان الخط المكون من 3 نقاط مشكلة ، وكانت عمليات التقاطنا غير متسقة للغاية. لذا إيجاد الوقت والطرق لإنجاز هذا العمل ، ثم الحصول على الممثلين.

“لقد كان لدينا الكثير من التشكيلة المختلفة ، ومن الصعب العثور على الاتساق عندما لا يلعب هؤلاء الرجال معًا لفترة طويلة. الآن ، قام هؤلاء الرجال بعمل رائع. لقد لعبوا معًا قليلاً والآن يمكنك رؤية بعض النتائج. لذا فإن الفضل في المدربين ، للاعبين وعلينا أن نستمر في اتخاذ خطوات إيجابية. “

كانت الشباك قد تخطت مع خسارة في 27 يناير على يد الملوك ، حيث خسروا سلسلة موسمهم إلى سبعة.

لقد التقطوا هذا الانزلاق مع ضحك 104-83 في شارلوت ليلتين في وقت لاحق ، وبدأوا هذا التحول.

عند دخولهم الاثنين ، قادوا الدوري بأكمله في مجموعة من المقاييس ، بما في ذلك التصنيف الدفاعي (105.2) ، ونسبة المئوية الميدانية المسموح بها (40.7) ، والأهداف الميدانية المسموح بها (35.2) والكتل (8.2) منذ ذلك الحين.

“إنه ضغطنا ، شدتنا ، البدنية. نحن نشتري ما يريد جوردي القيام به بشكل دفاعي ، ومساعدة بعضنا البعض ، وعدم القلق بشأن رجلنا ، فقط الشراء في خطة اللعبة. قال دايون شارب ، “لقد خرجنا إلى هناك ونلعب بجد”.

“جسمنا ، ولكن أيضًا تركيزنا متسق. هذا ينتج عنه أشياء إيجابية. “لا يوجد نظام مثالي. الطريقة الوحيدة هي عندما يدفع الجميع في نفس الاتجاه ويحاول الجميع فعل نفس الأشياء. “

قبل ذلك ، كان أي نجاح: 1) الدخان والمرايا الهجومية ؛ 2) من خلال الأطباء البيطريين ليس طويلا لهذه القائمة ؛ 3) كلاهما.

لقد تحفز الدفاع عن هذا الجولة ، وهو دفاع مختلف بمهارة عن ما كان يديره جاك فون وكيفن أولي قبل موسم ، وهو ما زالوا يتعلمون.

وقال فرنانديز: “يجب أن يستمر نظامنا في التطور ولديه المزيد من الأشياء التي يجب القيام بها في ترسانةنا ، لذلك يمكننا التكيف بهذه الطريقة”.

“بينما نحن هناك ، نلعب بجد ، لكن لا يزال يتعين علينا أن نكون قادرين على القيام بالأشياء التي نحتاج إلى القيام بها أثناء اللعب بجد. قال شارب: “لا يمكننا اللعب بجد ونفعل أي شيء”. “يجب أن تكون في السيطرة أو طريقة محكومة للعب بجد. استمر في التركيز على خطة اللعبة. (مع الخطة) يقدمون لنا كل لعبة ، أشعر أننا سنفوز “.

لا تزال خطة اللعبة هذه لا تتحول بقدر ما في السنوات الماضية. تحوط شارب ونيك كلاكستون بقوة ، لكنهما لا يزالان يعرفان متى يغرقان.

كان كلا المركزين أعلى بكثير وأفضل اتصالات ، وربعي الدفاع.

وقال شارب: “يوردي يمثل تحديًا لنا أن نكون مرساة دفاعية”. “أنا ونيك ، نواجه هذا التحدي … نتحدث عن اللعبة بأكملها ، وأن تكون قادرًا على الاتصال بالشاشات ، وجعل الجهد الثاني ، غرق. مجرد الشراء في ذلك ومحاولة مساعدة الفريق على الفوز. “

لقد قامت الشباك بعمل أفضل في إغلاق الرماة وقاموا بتوجيه خصوم إلى الخطوط الجانبية.

وقال تيريز مارتن لصحيفة “ذا بوست”: “بدأنا جميعًا في التركيز على الأشياء الصغيرة في النهاية الدفاعية ، فقط نستمع إلى ما يبشر به جوردي خطوة بخطوة”. “عندما لا تحرس الكرة ، تتأكد من أنك في المكان الصحيح في موقفك ، وتغلق بالطريقة الصحيحة ، والارتداد بشكل أفضل. لقد استغرق الأمر دفاعنا حقًا إلى مستوى آخر.

“مجرد وجود NIC و (Sharpe) على المؤخرة ، فقد ساعد كثيرًا. وأضاف Trendon Watford: “يمكننا حقًا الصعود إلى الكرة وأعلى ضغطنا”. “عندما نتحدث عن Nic و Day’ron (يتحدثان) ، يجب أن نكون أعلى صوت في صالة الألعاب الرياضية. … أشعر أننا نستطيع حماية الكثير من الفرق في الدوري. “