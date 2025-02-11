Inside Inside Nets ‘League Defension Turnaround: “مستوى آخر”

رياضة
Inside Inside Nets 'League Defension Turnaround: "مستوى آخر"

في معظم هذا الموسم ، جاء أي نجاح عابر الذي عثر عليه الشباك في النهاية الهجومية. لكن أفضل أشكالهم في هذا الموسم قد جاء خلال الأسبوعين الماضيين ، وقد حان لركوب أفضل دفاع في الدوري.

مع فوزهم 97-89 ليلة الاثنين على هورنتس ، وهو زميل طموح في اليانصيب ، فازت الشباك بخمسة من ستة وفجأة تلعب الدفاع عن ذبابة ، مع ظهور تعاليم المدرب جوردي فرنانديز في النهاية.

احتجزت الشباك هورنتس إلى 89 نقطة ، بعد خنق ميامي إلى 86 يوم الجمعة. كانت هذه المرة الأولى التي يحتفظون فيها بالمعارضين على التوالي تحت 90 نقطة خلال أكثر من عقد (ديسمبر 2014).

وقال فرنانديز قبل المباراة: “الاتساق ، العمل الذي جمعه المدربون مع العثور على أولوياتنا”. “كان الخط المكون من 3 نقاط مشكلة ، وكانت عمليات التقاطنا غير متسقة للغاية. لذا إيجاد الوقت والطرق لإنجاز هذا العمل ، ثم الحصول على الممثلين.

“لقد كان لدينا الكثير من التشكيلة المختلفة ، ومن الصعب العثور على الاتساق عندما لا يلعب هؤلاء الرجال معًا لفترة طويلة. الآن ، قام هؤلاء الرجال بعمل رائع. لقد لعبوا معًا قليلاً والآن يمكنك رؤية بعض النتائج. لذا فإن الفضل في المدربين ، للاعبين وعلينا أن نستمر في اتخاذ خطوات إيجابية. “

كانت الشباك قد تخطت مع خسارة في 27 يناير على يد الملوك ، حيث خسروا سلسلة موسمهم إلى سبعة.

لقد التقطوا هذا الانزلاق مع ضحك 104-83 في شارلوت ليلتين في وقت لاحق ، وبدأوا هذا التحول.

عند دخولهم الاثنين ، قادوا الدوري بأكمله في مجموعة من المقاييس ، بما في ذلك التصنيف الدفاعي (105.2) ، ونسبة المئوية الميدانية المسموح بها (40.7) ، والأهداف الميدانية المسموح بها (35.2) والكتل (8.2) منذ ذلك الحين.

“إنه ضغطنا ، شدتنا ، البدنية. نحن نشتري ما يريد جوردي القيام به بشكل دفاعي ، ومساعدة بعضنا البعض ، وعدم القلق بشأن رجلنا ، فقط الشراء في خطة اللعبة. قال دايون شارب ، “لقد خرجنا إلى هناك ونلعب بجد”.

“جسمنا ، ولكن أيضًا تركيزنا متسق. هذا ينتج عنه أشياء إيجابية. “لا يوجد نظام مثالي. الطريقة الوحيدة هي عندما يدفع الجميع في نفس الاتجاه ويحاول الجميع فعل نفس الأشياء. “

قبل ذلك ، كان أي نجاح: 1) الدخان والمرايا الهجومية ؛ 2) من خلال الأطباء البيطريين ليس طويلا لهذه القائمة ؛ 3) كلاهما.

لقد تحفز الدفاع عن هذا الجولة ، وهو دفاع مختلف بمهارة عن ما كان يديره جاك فون وكيفن أولي قبل موسم ، وهو ما زالوا يتعلمون.

وقال فرنانديز: “يجب أن يستمر نظامنا في التطور ولديه المزيد من الأشياء التي يجب القيام بها في ترسانةنا ، لذلك يمكننا التكيف بهذه الطريقة”.

“بينما نحن هناك ، نلعب بجد ، لكن لا يزال يتعين علينا أن نكون قادرين على القيام بالأشياء التي نحتاج إلى القيام بها أثناء اللعب بجد. قال شارب: “لا يمكننا اللعب بجد ونفعل أي شيء”. “يجب أن تكون في السيطرة أو طريقة محكومة للعب بجد. استمر في التركيز على خطة اللعبة. (مع الخطة) يقدمون لنا كل لعبة ، أشعر أننا سنفوز “.

لا تزال خطة اللعبة هذه لا تتحول بقدر ما في السنوات الماضية. تحوط شارب ونيك كلاكستون بقوة ، لكنهما لا يزالان يعرفان متى يغرقان.

كان كلا المركزين أعلى بكثير وأفضل اتصالات ، وربعي الدفاع.

وقال شارب: “يوردي يمثل تحديًا لنا أن نكون مرساة دفاعية”. “أنا ونيك ، نواجه هذا التحدي … نتحدث عن اللعبة بأكملها ، وأن تكون قادرًا على الاتصال بالشاشات ، وجعل الجهد الثاني ، غرق. مجرد الشراء في ذلك ومحاولة مساعدة الفريق على الفوز. “

لقد قامت الشباك بعمل أفضل في إغلاق الرماة وقاموا بتوجيه خصوم إلى الخطوط الجانبية.

وقال تيريز مارتن لصحيفة “ذا بوست”: “بدأنا جميعًا في التركيز على الأشياء الصغيرة في النهاية الدفاعية ، فقط نستمع إلى ما يبشر به جوردي خطوة بخطوة”. “عندما لا تحرس الكرة ، تتأكد من أنك في المكان الصحيح في موقفك ، وتغلق بالطريقة الصحيحة ، والارتداد بشكل أفضل. لقد استغرق الأمر دفاعنا حقًا إلى مستوى آخر.

“مجرد وجود NIC و (Sharpe) على المؤخرة ، فقد ساعد كثيرًا. وأضاف Trendon Watford: “يمكننا حقًا الصعود إلى الكرة وأعلى ضغطنا”. “عندما نتحدث عن Nic و Day’ron (يتحدثان) ، يجب أن نكون أعلى صوت في صالة الألعاب الرياضية. … أشعر أننا نستطيع حماية الكثير من الفرق في الدوري. “

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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