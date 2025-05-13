Isiah Kiner-Falefa يلتقي ابن رالف كينر للمرة الأولى

لقد تفخر Isiah Kiner-Falefa منذ أن كان شبابه مع العلم أنه كان ابن عم في أسطورة Hall of Fame Slugger/Mets.

ولأول مرة يوم الاثنين ، تلقى لاعب القراصنة الفرصة لمقابلة هذا الجزء من العائلة.

تبنّر كينر فالفا وسكوت كينر ، ابن رالف كينر الراحل ، في قاعة المؤتمرات الصحفية في سيتي فيلد قبل فوز سلسلة ميتس ، 4-3 ، ضد القراصنة.

قال سكوت كينر إنه تحقق العام الماضي من خلال علم الأنساب أن جدته العظيمة (ماري ماكفيرين كينر ، من ولاية بنسلفانيا الغربية) كانت جدة كينر فالفا العظيمة العظيمة إلى جانب والدته.

تم تقديم كينر فالفا مع لوحة فحم لرالف كينر ، التي عملت على البث Mets من 1962-2013 بعد مسيرته المهنية في الدوري الكبرى لمدة 10 سنوات-معظمهم مع القراصنة-حيث وصل خلال 369 على أرضه.

وقال كينر فالفا ، الذي لعب مع يانكيز في 2022-23: “أحاول فقط ارتداء الاسم بفخر كبير ، والآن أتاح الفرصة للعب مع القراصنة ، إنه أمر مميز للغاية بالنسبة لي”. “لمقابلة أخيرًا (سكوت كينر) ، يبدو الأمر كما لو أن الحلم يتحقق.”

كينر فالفا ، الذي نشأ في هاواي ، لم يلتقي أبداً بابن عمه الشهير.

لكنه استذكر حضور لعبة ميتس التي نشأت. لقد حدث ذلك في 14 يوليو 2007 ، عندما كرّم فريق Mets كينر في ملعب شيا.

قال كينر فالفا: “لقد أخبرني جدي دائمًا قصصًا”. “لذلك بالنسبة لي أن أذهب إلى لعبة ميتس واحدة ، وكانت ليلة كينر ، لم أستطع أن أصدق ذلك. لم يكن لدي أي فكرة عما كنت أسير فيه.”

يقوم سكوت كينر بترويج كتابه الجديد ، “واحد من كينر” ، الذي يفصل حياة والده.

قال سكوت كينر: “هذا مثل نهاية سعيدة في الكتاب”. “هذا رائع.”

قال كينر فالفا إنه شاهد “الحكايات” عبر الإنترنت من أعمال البث في كينر ويرغب في السير في هذا الطريق بمجرد انتهاء مسيرته في اللعب.

قال كينر فالفا: “عندما كان عمري 8 سنوات ، أصبحت مهووسًا بالبيسبول”. “مهووس برالف كينر.”

من المقرر أن يكون بول بلاكبيرن لبدء إعادة التأهيل يوم الجمعة مع Triple-A Syracuse.

لقد نصب اللاعب الأيمن مرتين في بطولات الدوري الصغرى منذ إعادة تعيين ساعة إعادة التأهيل قبل أسبوعين بعد فيروس المعدة. افتتح Blackburn الموسم على القائمة المصابة بالتهاب في ركبته اليمنى.

بدأ شون مانيا في رمي التل في إعادة تأهيله من سلالة مائلة. … سيقدم فريق Mets ، بالاقتران مع مستشفى نيويورك-Presbyterian ، عرضًا مجانيًا لسرطان البروستاتا قبل مباراة يوم الثلاثاء للمشجعين الذين يتم التذاكر ، وموظفي Gameday ، و NYPD يعملون في Citi Field و Media Smers.

ستتم اختبارات الدم في صالة Heineken Diamond في المستوى الخامس.

سيحصل جميع الذين تم اختبارهم على قسيمة جيدة لتذكرة مجانية إلى لعبة منزلية مختارة.