Jaguars ‘Travis Hunter يتعامل مع الإصابة مع اقتراب الموسم

لن يكون Travis Hunter في الملعب في خاتمة Jaguars ‘Preseason يوم السبت.

يتعامل جهاز الاستقبال/الركن على نطاق واسع مع إصابة في الجزء العلوي من الجسم الذي أصيب به خلال مشاجرة الأسبوع الماضي ، لكن جاكسونفيل لا يزال يحتفظ بالأمل في أن يلعب الصاعد في المباراة الافتتاحية للموسم.

وقال ليام كوين المدير الفني لفريق ESPN: “لقد كان الأمر أكثر فقط أننا نريده الآن أو لا يحتمل أن يكون (اللعب ضد) كارولينا (في الأسبوع الأول)”. “لقد كان الأمر أكثر ذكاءً في الأسابيع القليلة المقبلة لأن الهدف النهائي هو كارولينا.

“هل كان من المحتمل أن يكون قد ذهب؟ أعتقد ذلك. إذا كانت هذه كارولينا ، فهل كان من المحتمل أن يلعب؟ نعم ، لذلك نحن نتحرك في الاتجاه الصحيح.”

غاب هانتر ، الذي احتل المركز الثاني من قبل Jags في مسودة أبريل ، مباراة جاكسونفيل الثانية في نهاية الأسبوع الماضي مع الإصابة أيضًا ، لكنه لم يظهر لأول مرة في المباراة الافتتاحية ضد ستيلرز في 9 أغسطس.

قال هانتر بعد تلك المسابقة: “كنت متوترة بعض الشيء في البداية”. “لكن بعد المسرحية الأولى ، كنت جيدًا.”

لعب منتج كولورادو كلا جانبي الكرة – 10 لقطات على الهجوم على المتلقي وثمانية لقطات على الدفاع في الركن.

تلقى بعض الثناء المتواضع من كوين بعد اصطياد تمريرين لمدة تسع ياردات في الهجوم.

وقال كوين: “لقد صنع زوجين جيدًا على مسارات بعض الخيارات وغاب عن المعالجة الدفاعية التي لاحظتها”. “سأضطر إلى مشاهدة الشريط حول كيفية عمله بشكل دفاعي أكثر قليلاً ، لكنني فكرت بشكل عدواني ، اتخذ القرارات الصحيحة على طرق الخيارات هذه. لقد جعلنا صيدًا جيدًا ، واندلعت تقريبًا من ذلك حيث قام تريفور (لورانس) بوضعه خلفه في هذا الثلث إلى أسفل ، لكنني سأضطر إلى مشاهدة الشريط أكثر قليلاً لمعرفة المزيد.”

على الدفاع ، كان لدى هانتر معالجة فائتة ويبدو أنها مرتبكة بعض الشيء بشأن المكالمة قبل المفاجئة.

وقال هانتر: “يمكننا أن ننطلق على الفور والعودة إلى العمل”. “أعرف ما يجب علي فعله في المرة القادمة.”