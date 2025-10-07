Jaguars ‘Trevor Lawrence Wild Game Runnow Run Shots Chiefs

لقد تعثر وتضخّم ولم يتمكن من تسجيل هبوط اللعبة.

تمكن تريفور لورانس من العثور على منطقة النهاية على مسار 1 ياردة بدأ يبدو وكأنه ضربة الموت مع الساعة الموقوتة ، بدلاً من الجهد البطولي في ما انتهى به الأمر إلى 31-28 فوزًا على Jaguars على القبائل ليلة الاثنين في جاكسونفيل.

تعثر Jaguars QB على أحد أقدام رجاله على المفاجئة على المدى الأول والهدف من خط الساحة 1 مع 30 ثانية فقط في اللعبة ، وسقط على الأرض.

لقد حاول بسرعة العودة ، لكنه لم يستطع أن يتمكن من الحصول على قدمه وسقط مباشرة.

بقي لورانس مع المسرحية وتمكن من الوصول إلى قدميه في جهده الثاني مثلما فتح حارة على الجانب الأيسر.

تمكن من التحرر من فهم جيري تيليري الدفاعي للزعماء ، ووضع نفسه على الغوص في منطقة النهاية لإعطاء فريق Jaguars الصدارة مع 23 ثانية فقط في اللعبة.

وقال لورانس لـ ESPN بعد الفوز: “مجرد الذعر ، الذعر الشديد على الأرض يحاول (الاستيقاظ)”. “لم يكن لدينا أي مهاجم. لقد خرجت عند الخروج وكنت كأنني يجب أن أستيقظ. كنت سأرميها فقط من الحدود لإيقاف الساعة ولم يكن هناك أحد من حولي. هكذا ذهبت وصنعت مسرحية.”

مدد الفوز في العودة سلسلة فوز Jaguars إلى ثلاث مباريات متتالية وجعلها تعادل مع المهور في المركز الأول في جنوب الاتحاد الآسيوي.

ألقى لورانس 221 ياردة وهبوطًا ، كما ركض على درجتين لتوضيح باتريك ماهومز وإسقاط الرؤساء إلى 2-3.

توج الفوز المفاجئ في عطلة نهاية أسبوع من الانتصارات الصادمة في اتحاد كرة القدم الأميركي ، حيث قاد ماك جونز 49ers للفوز على الكباش ، وبرونكو التي أطاحت بطل Super Bowl المدافع ، ودريك قد يساعد في قيادة الوطنيين للفوز على الفواتير التي لم تكن آنذاك.