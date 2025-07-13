Jannik Sinner تهزم كارلوس الكاراز للحصول على لقب ويمبلدون الأول

بعد ما يزيد قليلاً عن شهر من انهياره الفرنسي المفتوح ، لم يسمح Jannik Sinner بالسماح لـ Carlos Alcaraz بمثابة عودة أخرى في ويمبلدون.

وبعد أن أغلق النصر الأربع الذي تم تعيينه يوم الأحد ، حصل الخاطئ على أول بطولة له في نادي All England ولقبه الرابع Grand Slam حيث أضاف ثنائي Young Stars فصلًا آخر إلى منافسةهم.

أسقط الخاطئ ، 23 عامًا ، المجموعة الأولى ، لكنه فاز في المباراة الثلاثة التالية في المباراة 4-6 ، 6-4 ، 6-4 ، 6-4.

دخل بأربعة انتصارات فقط في 12 مباراة مهنية ضد ألكاراز ، 22 عامًا ، وخسر خمس مباريات متتالية ضده – بفوزه الأخير قبل يوم الأحد الذي حدث في بطولة الصين المفتوحة 2023.