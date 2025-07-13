Jannik Sinner تهزم كارلوس الكاراز للحصول على لقب ويمبلدون الأول

رياضة
Jannik Sinner تهزم كارلوس الكاراز للحصول على لقب ويمبلدون الأول

بعد ما يزيد قليلاً عن شهر من انهياره الفرنسي المفتوح ، لم يسمح Jannik Sinner بالسماح لـ Carlos Alcaraz بمثابة عودة أخرى في ويمبلدون.

وبعد أن أغلق النصر الأربع الذي تم تعيينه يوم الأحد ، حصل الخاطئ على أول بطولة له في نادي All England ولقبه الرابع Grand Slam حيث أضاف ثنائي Young Stars فصلًا آخر إلى منافسةهم.

أسقط الخاطئ ، 23 عامًا ، المجموعة الأولى ، لكنه فاز في المباراة الثلاثة التالية في المباراة 4-6 ، 6-4 ، 6-4 ، 6-4.

دخل بأربعة انتصارات فقط في 12 مباراة مهنية ضد ألكاراز ، 22 عامًا ، وخسر خمس مباريات متتالية ضده – بفوزه الأخير قبل يوم الأحد الذي حدث في بطولة الصين المفتوحة 2023.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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