Jannik Sinner يكسر الصمت على اللص في حقيبة مفتوحة لنا

لقد كانت بطولة أمريكية مفتوحة أولاً لجانيك آثم – وليس بطريقة جيدة.

قال الخاطئ إنه كان يدرك أن أحد المعجبين حاولوا الدخول في حقيبته بعد أن سيطر على ألكساندر بوليك في الجولة الرابعة مساء الاثنين.

“لا ، لم أختبر (أي شيء من هذا القبيل)” ، قال الخاطئ ليلة الأربعاء بعد أن رفض زميله الإيطالي لورينزو موسيتي في مجموعات متتالية.

“أنت تعلم أن الأمر كان … لقد راجعت على الفور إذا أخذ شيئًا لأنه ليس لدي مضارب فقط هناك. لدي هاتفي ، محفظتي ، ولكن ، كما تعلمون ، فإن الأمن يقوم بعمل رائع. خاصة في المحكمة ، هناك الكثير من الأمن وأعتقد بشكل خاص في البطولات الكبيرة (يفعلون) وظيفة مذهلة لجعلنا أشعر بالأمان.

عندما سار الخاطئ إلى الحشد لتسليم أحد عشاق المشجعين ، وصل آخر حوله لمحاولة الدخول إلى حقيبته التنس.

لاحظ حارس أمن وتدخل مع المروحة ثم وضع يديه.

أخبر مسؤول في USTA صحيفة ديلي ميل أنهم اختاروا عدم معاقبة المروحة ، على الرغم من أن بعضها على وسائل التواصل الاجتماعي يدعو إلى إبعاده عن أراضي ميدوز.

لقد استحوذ الحادث على اهتمام أقل بكثير من المدير التنفيذي البولندي Piotr Szczerek الذي تم القبض عليه على شريط فيديو وهو يخطف قبعة بعيدًا عن طفل صغير بعد اضطراب Kamil Majchrzak من كارين خاشانوف الأسبوع الماضي.

إن الوضع الذي ينطوي على الخاطئ هو الشيء الوحيد الذي حدث خطأ هذين الأسبوعين للبطل الأمريكي المفتوح.

فقد الخاطئ مجموعة واحدة – ضد المصنفة رقم 27 دينيس شابوفوفالوف في الجولة الثالثة – في طريقه إلى الدور نصف النهائي.

<br />

ادعى Sinner ألقاب Slam Grand في بطولة أستراليا المفتوحة وويمبلدون هذا العام ، وخسر نهائيًا مفجعًا لكارلوس ألكاراز في بطولة فرنسا المفتوحة.

سيواجه اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا فيليكس أوجير-ألياس في الدور نصف النهائي يوم الجمعة ، مع المبارزة الكاراز ونوفاك ديوكوفيتش على الجانب الآخر من السحب.